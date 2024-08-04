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「香菜雪花冰」好吃嗎？彰化火車站前超夯冰舖 吃得到多種懷舊系特殊口味

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文、圖／螞蟻

敲敲雪冰舖 | 香菜雪花冰好吃嗎？最近這家位於彰化火車站前的敲敲雪冰舖很火紅，將香菜跟油條融入雪花冰裡，挑戰雪花冰創新口味，附近還有幾家知名肉圓店，來彰化市旅遊吃完美食小吃後可來這裡吃上特色雪花冰，這次我就來挑戰香菜口味，有朋友想挑戰看看嗎？

彰化市雪花冰推薦

最近被香菜雪花冰燒到，這家敲敲雪冰舖生意真的很好，就在迪迪鬆餅斜對面，假日的午後來吃冰，我還等上了15分鐘才有座位，感覺大部分的人都是慕名而來，附近也有幾家特色店家，算是美食林立的區域，也常吸引外地遊客來訪，但是有個缺點就是難停車。

敲敲雪冰舖的門口很寬敞，內用座位區只有一樓，人多時請耐心等候，吃冰是不用花太多時間。

因為整間店客滿的關係我就沒有拍環境，烏泱泱的都是人，目前在Google Map給五星評論就贈送爆爆珠一份。

敲敲雪冰舖菜單

這裡的冰品價格從95～280元，價格落差有一點距離，可依照個人口味跟預算點選，其實我最想點的是奶茶系，因為有可愛的奶蓋，但是這次來就是為了香菜口味，為了拍照還是點選香菜雪花冰。

懷舊系這區有緣油條、相思紅豆、來吃香菜、麵茶、仙草都是比較特別的口味。

這裡單價最高的就是瓜瓜雙響（哈密瓜+西瓜）280

這裡也有販售咖啡系列，不吃冰也可以喝飲料。

來吃香菜140。（香菜底+紫薯脆片+白玉小糰）。綠色的香菜雪花冰搭配紫色的脆片看起來顏色很繽紛，我的香菜雪花冰一上桌左右兩邊的客人一直盯著看，他們也覺得很有趣吧。

這香菜雪花冰香菜味道很濃很濃，是甜的味道，想像一下香菜加糖，加上花生增香，吃起來也不是說怪，就是滿滿的香菜味，香菜控可以來挑戰一下！網友說香菜冰吃起來的感覺很像夜市香菜冰淇淋卷的味道。

白玉小糰吃起來很Q，有點像日式糰子，咀嚼感很足夠，外層有蜜上一層甜度，所以單吃就有甜味。

隔壁桌的兩位小姐姐太好其我的香菜口味，我說對面還沒碰到妳們要不要挖來吃看看，結果換了一口相思紅豆雪花冰，紅豆味很濃郁（搭配粉粿），她們也覺得香菜味道很濃，真的蠻有趣的。

我覺得這裡除了常見的口味，香菜確實蠻顛覆想像，有興趣的朋友們可以來挑戰看看，不過下次我再來吃冰的話不會再點香菜了，味道太濃了，濃到整個嘴裡都是香菜的味道。

敲敲雪冰舖

營業時間：11:00~19:00（週一公休）

電話號碼： 0919-506-815

地址：彰化縣彰化市光復路173號1樓

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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