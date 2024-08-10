彰化豆花五家推薦！ 喜歡吃豆花看過來 懷舊美食入口綿密、清涼在心頭

彰化豆花推薦 | 相信不少朋友在炎熱的天氣下都喜歡來上一碗冰涼滑嫩的豆花，搭配各式配料、淋上香甜糖水，銅板價就能買到香甜好滋味，入口清涼在心頭，這次就挑選了彰化我個人喜愛的豆花分享給大家。

澎湖伯豆花圓仔湯

彰化市三民市場交叉路口的人氣豆花攤，沒有仔細找蠻容易錯過，位在三民路和永安街交叉路口，全成連鎖藥局前，手搓圓仔已經很少見，除了豆花圓仔還有檸檬冰、梅子冰、鳳梨冰，充滿濃濃的古早味，盛夏熱浪來襲，這攤就成為消暑解熱的古早味冰品首選。

現煮的手搓湯圓，煮熟後即刻撈起放入冷水中，這種手搓圓仔真的越來越少見了。

綜合豆花湯圓(紅豆/綠豆/花生/粉圓/花豆)40。料好多才40元，單純的糖水味讓我眼睛一亮，很古早味很純粹的糖味，豆子都煮得很軟爛，特別是手捏的圓仔超級好吃，我可以吃一整碗都是圓仔的，豆花也很綿軟很好吃。

澎湖伯豆花圓仔湯

營業時間：12:00~21:00(週三、四公休)

電話：04-728-2957

地址：彰化縣彰化市三民路320號(全成連鎖藥局)

文德宮龍泉豆花

花壇【文德宮】榕樹下的古早味豆花，假日生意非常好，有時候經過都會停下來吃一碗綜合圓仔豆花，這間的豆花是我個人名單裡前幾名的豆花，除了古早味之外，連糖水都特別馨香，豆花綿密滑嫩，花生、紅豆燉煮的很軟爛，連圓仔都相當彈牙軟糯。

他們的圓仔真的很軟糯好吃，糖水跟豆花的完美組合，盛夏來上一碗真的冰涼消暑，冬天我則是會更換成熱綜合圓仔豆花。

文德宮龍泉豆花

營業時間：08:00~17:00

地址：彰化縣花壇鄉彰員路三段360號(文德宮旁)

阿民豆花溪州店

阿民豆花總店在北斗，不過溪州店的店面相當清爽感，總吸引過路人的注意，窗台前幾張小座位讓人方便內用，我看大多數客人都是前來外帶，這裡的豆花最便宜25元，綜合豆花也只要40元，冰涼綿密的豆花適合炎炎夏日裡來上一碗。

豆花讓我挺意外，很滑嫩，嫩到入口就化開的，要是有來吃過就能感受我說的感覺，然後珍珠很好吃，花豆也煮得很鬆綿很軟，我不愛吃綠豆，但還是都吃完了，糖水則是帶著一點焦糖香氣。

阿民豆花-溪州店

營業時間：11:00~18:00(週日公休)

電話：04-889-6039

地址：彰化縣溪州鄉中山路三段532號

滾滾豆冰品

食尚玩家採訪，路邊轉角一處溫馨小屋，是店主自己整理一手建造，遠處一看非常亮眼，販售著冰、熱豆花、嫩仙草、黑糖刨冰、飲品，料多實在且消費平價，還可帶小孩來拍拍照跟盪鞦韆，掀起一股打卡風潮。

主打自家製粉粿、黑糖粿，豆花、仙草、冰品水準都很好，冷熱甜品都有提供，消費平實卻有優質的環境，坐著吃個甜點再走，帶小朋友來也是相當合適喔，路旁轉角的溫馨小屋，等著一起來探索。

滾滾豆冰品

營業時間：12:00~20:30(周一二公休)

電話：0923-560-358

地址：彰化縣社頭鄉員集路四段181號

田中豆花王

這家位於田中復興路上的【豆花王】，假日永遠就是長長排隊人潮；以前朋友帶來吃的時後第一次吃覺得還好，之後回去發覺對這豆花會念念不忘！

豆花王

營業時間：10:00~18:00

電話：04-875-9983

地址：彰化縣田中鎮復興路740號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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