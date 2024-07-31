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全台最大巧克力盛宴《黑金派對》 快閃台中長榮桂冠酒店

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
《黑金派對》每年都吸引大批巧克力控們朝聖。圖／台中長榮桂冠提供
《黑金派對》每年都吸引大批巧克力控們朝聖。圖／台中長榮桂冠提供

全台最大巧克力盛宴《黑金派對》快閃台中，嚴選來自台北、瑞士、法國以及阿聯酋頭等艙御用的頂級精品巧克力《黑金派對》將於8月2日到8月4日首次加場移師台中長榮桂冠酒店，國內外知名巧克力品牌齊聚，甚至邱吉爾、甘迺迪都愛的王室百年巧克力也都在這。

活動除了集結國內外數十家頂級甜點、咖啡、酒飲與巧克力品牌，推出各種期間限定的精品可可之外，只要現場消費滿額，還有機會抽中EVA AIR長榮航空歐洲不限航點經濟艙來回機票及多樣巧克力精緻好禮，讓民眾全方位感受奢華的黑金美學。

由Flavor風格美食指南團隊策劃的全台最大巧克力盛宴《黑金派對》，經歷四屆淬煉，首次加場前進台中。此次邀請曾奪得多項國內外金銀銅牌的地主品牌台中長榮桂冠酒店，以融合台灣各項在地特色原物料，和透過多樣不同食材搭配而成的風味組合，由張志宏主廚所領軍的台中長榮桂冠點心坊，已成了國際的知名巧克力品牌。

現場還有連英國前首相邱吉爾、法國前總理戴高樂、美國前總統甘迺迪都熱愛的歐美王室總統御用百年品牌「Du Rhône Chocolatier」，以及阿聯酋頭等艙指定品牌「PACCARI」，榮獲法國最佳工藝職人獎Christian Camprini，為大家帶來南法蔚藍海岸風味的頂級手工巧克力。

首度快閃台中的《黑金派對》，與在巧克力及飯店領域都有卓越成績的指標性五星級酒店長榮桂冠酒店深入合作，不僅在活動期間開放房客及用餐貴賓免費入場，長榮更提供《黑金派對》參加者專屬酒店所有餐廳優惠，盛邀各地巧克力控們前往體驗一年一度的五星級巧克力盛會。

「參加《黑金派對》，再送你到歐洲吃當地特色巧克力！」台中長榮桂冠酒店說，《黑金派對》的長期合作夥伴EVA AIR長榮航空，將要送給現場參與民眾「歐洲不限航點經濟艙來回機票」2張。

只要在場內消費滿額即可參加「巧克力賓果」集字遊戲，除了最大獎長榮航空歐洲不限航點經濟艙來回機票外，還有歐美王室總統御用百年品牌「Du Rhône Chocolatier」巧克力禮盒、阿聯酋頭等艙指定品牌「PACCARI」頂級巧克力片，以及橫掃世界巧克力大賽20面獎牌的「樂布朗巧克力Love Brown Cacao」黑巧克力薄片等多項精緻好禮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

參與民眾可以抽長榮航空2張「歐洲不限航點經濟艙來回機票」。圖／台中長榮桂冠提供
參與民眾可以抽長榮航空2張「歐洲不限航點經濟艙來回機票」。圖／台中長榮桂冠提供
邱吉爾、甘迺迪都熱愛的歐美王室總統御用百年品牌「Du Rhône Chocolatier」。圖／台中長榮桂冠提供
邱吉爾、甘迺迪都熱愛的歐美王室總統御用百年品牌「Du Rhône Chocolatier」。圖／台中長榮桂冠提供

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