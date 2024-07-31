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荷包救星降臨！台中超佛心「百元有找平價牛排」 有肉有麵有飲料還有冷氣只要95元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖（網友張照國、江小江分享）
圖／摘自Google地圖（網友張照國、江小江分享）

月底省荷包也能吃牛排！100元有找牛排這裡有，台中北區有間平價牛排，鐵板麵、牛排肉量都十足，靈魂搭配荷包蛋與蘑菇醬、黑胡椒醬，價格實惠看起來也很美味，網友們表示「月底救星」、「麵真的很多」不怕吃不飽。

圖／摘自Google地圖（網友Olivia Liu分享）
圖／摘自Google地圖（網友Olivia Liu分享）

95元有肉有麵有蛋有飲料！位於台中北區永興街的「吉芷 想吃平價牛排」是在地人省錢吃好料的絕佳選擇，沙朗牛排麵、雞腿排麵、梅花豬排麵統統95元，雙拼也只要135元，肉嫩不柴都幫你切好塊，鐵板麵份量多，也有免費冬瓜茶可以配，內用還有冷氣可以吹，不怕汗流滿面。百元的價格令不少人都誇「便宜但好吃，CP值高」、「俗又大碗 真的會一直回訪」。

圖／摘自Google地圖（網友Ro Kie分享）
圖／摘自Google地圖（網友Ro Kie分享）

圖／摘自Google地圖（網友施博榮分享）
圖／摘自Google地圖（網友施博榮分享）

此外，沒有肉的鐵板麵更是只要銅板價50元，不愛吃肉或特別愛吃麵的朋友必點，愛吃辣記得加點辣椒更夠味。網友分享還有Google好評贈送一塊肉或折價券的活動，不論是月光族還是平時想省錢的朋友，都值得加入佛心好店清單中喔。

圖／摘自Google地圖（網友江小江分享）
圖／摘自Google地圖（網友江小江分享）

吉芷 想吃平價牛排

地址：台中市北區永興街146號

營業時間：11:30-13:30、16:00-22:00（週日公休）

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