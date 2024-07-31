荷包救星降臨！台中超佛心「百元有找平價牛排」 有肉有麵有飲料還有冷氣只要95元

「回甘就像現泡」這句經典的廣告台詞，你是否仍餘音繞樑呢？我們總說「好茶會回甘」但其實一本好書、一道佳餚，也能讓人回味無窮。這間台中咖啡廳 回甘Aftertaste 結合了書籍、美食，偶爾還會舉辦主題講座，就是希望打造一個造訪者都想一再的回訪的空間，就像「回甘」一樣。

2024-07-29 11:00