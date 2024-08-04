彰化美食一日遊！鰻魚飯、義法料理、精緻甜點人氣美味盡收





彰化市區除了有廣為人知的肉圓、焢肉飯、蛋黃酥、鹹麻糬、古早味蛋糕等特色美食與伴手禮外，也隱藏了許多在地人的私房美食餐廳等你來發掘，特別挑選8間網友們推薦的人氣美食，成為彰化美食之旅的參考。

│MINI・OZ

【MINI・OZ】是彰化少見的澳式早午餐，以少油、少鹽的原型食物為主，店家憑藉著新鮮食材、精緻擺盤及大份量，在彰化早午餐市場中打出一番名號，豐富的時蔬搭配讓你吃得健康又不油膩，店內佈滿悠閒氣息讓顧客放慢步調享受美食時光。

▲「圖拉克酪梨青醬雞肉帕尼尼」採用小麥麵包做為餐點主軸，內餡裹上自製青醬做香氣基底，加上拌炒雞肉及大量時蔬，鹹香之餘夾帶著淡淡的麥香氣息，整體香氣濃郁不膩口，一不小心就被這美味給療癒。

▲「立立代爾新鮮酪梨土司」素食者必嚐品項，一推出便收穫大量好評，營養均衡的搭配，吃得健康無負擔。

【MINI・OZ】

店家地址：彰化縣彰化市中華路260號

店家電話：04 723 4919

營業時間：09:00-16:00 (週五公休)

詳細資訊：https://bit.ly/3YdJDoa





│吳家炸物

想吃炸物不用等午後，來料好實在、配料澎派的【吳家炸物】準沒錯，也以獨家的炸粉與醃料擄獲許多炸物控的心與胃，加上老闆與老闆娘待客親切、接地氣的親和感，讓店裡每到午晚餐時刻都人潮滿滿、來不及炸！除了必吃他們家的三角骨、蒜蒜雞以外，「＋10元鋪滿蔥」的炒飯系列也是必配！

▲來店必點的「三角骨」以獨家的醃料製作，再裹上傳統炸粉炸至酥脆，增添令人回味再三的口感與香氣，其入口微微辣的滋味相當適合當作下酒菜，且每份三角骨份量十足，每塊三角骨也很大塊有肉，CP值超高！

▲肉絲炒飯＋10元鋪滿蔥。店內的炒飯入口粒粒分明、毫不油膩，且只要＋10元即能鋪滿鮮蔥！許多顧客皆分享道，買回家打開飯盒總讓人直呼「不敢相信！」，因為鮮蔥的份量真的鋪好鋪滿整個版面，可感受店家的霸氣！

【吳家炸物】

店家地址：彰化縣彰化市曉陽路207號

店家電話：0978-166704

營業時間：11:00–19:00（週三、四公休）

詳細資訊：https://bit.ly/3ygxKmQ





│鹽岸-島嶼的義法料理

【鹽岸-島嶼的義法料理】是彰化少見主打精緻義法料理的餐廳，高質感與充滿格調的裝潢令人留下深刻印象，以歐美方向為主軸的餐點，跟在地人本身的飲食習慣與口味，不免產生了磨擦，經過不斷的嘗試與調整，在兩者之間取得平衡，積年累月下，漸漸昇華成目前「鹽岸」的風味。

▲「印度香料爐烤豬肋排」與訪間以烤肉醬調味不同，以印度香料作為基底，揉合台灣獨有佐料，成就了這道香味四溢、肉香滿分的豬肋排，肉質細嫩多汁，切開便能骨肉分離，香料的風采完美帶出豬肉本身的甜味，搭配香甜蘋果泥，使其風味更上層樓！每一口都是享受！

▲曾專精於甜點的老闆，對於甜點可謂相當講究，不僅用料實在外，也遵循法餐精神，在香氣、口感等層次下足功夫，除了招牌的塔點系列外，「提拉米蘇」跟「巴斯克」也是許多饕客大力推薦的品項，甜度、濃度拿捏得宜，富有層次感的風味令人驚艷不已。

【鹽岸-島嶼的義法料理】

店家地址：彰化縣彰化市中正路一段252號

店家電話：047250730

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00（週一、二公休）

詳細資訊：https://bit.ly/4bXsBOz





│佐樂和食

在彰化市區想找間味道實在、價格親民的日式料理，來到【佐樂和食】就對了！菜單品項相當豐富，除了生魚丼、刺身、握壽司等生食料理外，也有提供定食、燒烤、炸物、多款冷菜與湯品等，而內行人才懂點的菜單寫於後方的黑板上，皆為當日限定漁獲，也有老闆新出的特色料理，讓每一次入店用餐都有滿滿的驚喜與新風味。

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

▲秋田A5和牛蒲葉燒。將日本飛驒高山道地家常味融入菜色裡頭，以浦葉盛裝來自秋田頂級A5和牛，放上蔬菜、菇類與自製的味噌，在炙燒時浦葉融入食材的特殊香氣著實逼人，而A5等級的和牛口感更是不在話下，其中的味噌更是溫潤了整體的甜鹹風味。

▲胡麻海鮮豆腐。看似簡單的外表卻有多層次的功夫與美味，老闆將豆腐、干貝、蝦子等海鮮沾上日本葛粉包裹炸製，再於碗中加入自製的醬汁，放上海苔絲、鮭魚卵、鮮蔥點綴。用湯匙挖一口，可感受脆口的外皮、鮮嫩的豆腐與海鮮融合的滋味，拌著醬汁一起搭配格外清爽、層次感十足。

【佐樂和食】

店家地址：彰化縣彰化市建國北路238號

店家電話：047282688

營業時間：11:30–14:00；17:30–20:00 (週二公休)

詳細資訊：https://bit.ly/3Wzzn8O





│鰻味屋

不用遠赴日本，在彰化市區便能吃到道地日式鰻魚丼飯，鄰近彰化南瑤宮的【鰻味屋】，主打純粹的鰻魚料理，主廚有著20餘年的料理經驗，作法傳承自日本師傅，並堅持使用備長炭直火炭烤，先使用備長炭烤過後進蘢蒸，肉質偏軟後再拔刺上串，做工繁雜只為讓客人在品嚐時省去挑刺的困擾。也堅持點餐後才再加醬現烤，讓整體香氣融合炭火焦香味，呈現最佳口感與風味。

▲鰻魚飯套餐。鰻魚肉質Q彈細膩無土味，特調醬油香氣十足、回甘不死鹹，在外層堆疊出扎實的醬汁及焦香味，大口咬下幸福感爆棚，配著台梗九號米更是下飯，而一旁的玉子燒甜香軟嫩、增添風味，小小的飯盒每一口都是大滿足。

▲還能選擇搭配雪花牛套餐組合，海陸美味集結一起讓滋味更加倍。

【鰻味屋】

店家地址：彰化縣彰化市南瑤路314巷4-1號

店家電話：0920777104

營業時間：11:00-13:30 17:00-20:30 (週二、三公休）

詳細資訊：https://bit.ly/3LAfPe1





｜二男居酒食事所

【二男居酒食事所】是彰化近年最夯的深夜食堂，匠心獨具手作料理驚艷饕客們的味蕾，療癒美味一試難忘！搭配復古懷舊的日式裝潢，讓人瞬間感覺來到日本街邊，使得用餐氛圍更加分！店家主打各式居酒屋料理，不論是串燒、炸物、烤物、冷食、丼飯都能在此享用到，來到居酒屋怎能不小酌一番呢？清酒、啤酒、沙瓦樣樣齊全，陪你度過最療癒的美食饗宴。

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

▲「香魚甘露煮」可是店內的招牌菜，新鮮香魚費心燉煮6小時，不僅是醬香融入魚身當中，就連魚骨也鬆軟好入口，師傅特別保留香魚部分內臟，透過長時間的熬煮微苦回甘的口感，可是大人一定懂的幸福滋味。

▲「手打日式漢堡排」將其以炸漢堡排形式呈現，透過高溫將肉汁緊緊鎖住肉排裡頭，酥脆外皮搭上豐富的肉汁，爽快口感可是讓人意難忘，特別的是將生蛋黃戳破後讓蛋液將金黃香酥外皮軟化再享用，更能嚐出一番新滋味，配上沁涼飲品享用，簡直是人生舒壓必備組合。

【二男居酒食事所】

店家地址：彰化縣彰化市永樂街181號

店家電話：0923 325 593

營業時間：17:30-22:00 (週一公休)

詳細資訊：https://bit.ly/45Avmnv





│好香屋手作烘焙

在地深耕超過40載的老字號烘焙坊─好香屋，近年以「偽裝系」蛋糕在社群媒體掀起話題，創意滿分的造型成為民眾慶生蛋糕的首選，除了蛋糕外，店內的麵包不只口味眾多、甜鹹兼顧，還會依著季節節慶推出限定口味麵包與甜點，其中經典千層蛋塔是最具代表性的甜點品項之一。

▲若想為壽星來個整人企劃，便可直接選擇這一組！讓原以為的日料大餐變成最驚豔的生日蛋糕！而其中的豪華海鮮丼為「血橙洋梨米慕斯蛋糕」，軍艦系列則有北海道干貝軍艦、溏心蛋軍艦、A5和牛軍艦可選擇，各別為榛果慕斯香草乳酪、芒果巧克力慕斯、芭樂白巧克力慕斯口味，可來個搭配蘋果接骨木果凍的拼盤秀，不管哪種組合相信都會讓壽星相當難忘啊！

▲店內人氣品項千層蛋塔！咬一口即可感受酥香的千層，與咀嚼間所釋放出的蛋奶香氣息，品嚐前放烤箱微微加熱更是美味！而店家也貼心提供單個購買，若有送禮需求，六入一盒的蛋塔禮盒也相當合適，是個送禮自吃兩相宜的絕佳選擇。

【好香屋蛋糕名店 永安門市】

店家地址：彰化縣彰化市三福街1號

店家電話：047288891

營業時間：11:00–20:00

詳細資訊：https://bit.ly/3LGJpyl





│糖心馨Cheesecake&Coffee

隱身在彰化市區甜點花園【糖心馨】，憑藉著以往累積的好口碑與老闆精心製作的多樣化蛋糕品項，深得大眾喜愛，蛋糕以輕乳酪蛋糕、重乳酪蛋糕為主，另外還有蜂蜜千層蛋糕、布丁燒、提拉米蘇、磅蛋糕、布朗尼等甜點；咖啡則是美式咖啡、拿鐵咖啡、手沖咖啡等諸多品項，另外也有五花八門的特調飲品任君挑選，怎麼搭都美味！

▲重乳酪蛋糕是甜點控們的最愛！一共有蔓越莓、檸檬、咖啡、玫瑰、巧克力、伯爵奶茶六種口味，每一種都有著極其獨特的風味存在，其中人氣最高的便是玫瑰口味，採用玫瑰花瓣醬結合乳酪，再添加桑葚醬打造而成，酸甜中和的滋味令人驚豔不已！

▲手沖咖啡採用來自衣索比亞的耶加雪菲咖啡豆，以水洗法處理，沖煮過後呈現出微微果酸香及淡雅花香，讓人回韻不已。

【糖心馨Cheesecake&Coffee】

店家地址：彰化縣彰化市中華路157號

店家電話：0909983003

營業時間：09:30–19:30

詳細資訊：https://bit.ly/3RdbS2e





延伸閱讀>>延伸閱讀//夜貓子必訪│精選6家台中居酒屋！職人級串燒、料理超驚艷

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」