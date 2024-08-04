彰化美食一日遊！鰻魚飯、義法料理、精緻甜點人氣美味盡收
彰化市區除了有廣為人知的肉圓、焢肉飯、蛋黃酥、鹹麻糬、古早味蛋糕等特色美食與伴手禮外，也隱藏了許多在地人的私房美食餐廳等你來發掘，特別挑選8間網友們推薦的人氣美食，成為彰化美食之旅的參考。
【MINI・OZ】是彰化少見的澳式早午餐，以少油、少鹽的原型食物為主，店家憑藉著新鮮食材、精緻擺盤及大份量，在彰化早午餐市場中打出一番名號，豐富的時蔬搭配讓你吃得健康又不油膩，店內佈滿悠閒氣息讓顧客放慢步調享受美食時光。
店家地址：彰化縣彰化市中華路260號
店家電話：04 723 4919
營業時間：09:00-16:00 (週五公休)
想吃炸物不用等午後，來料好實在、配料澎派的【吳家炸物】準沒錯，也以獨家的炸粉與醃料擄獲許多炸物控的心與胃，加上老闆與老闆娘待客親切、接地氣的親和感，讓店裡每到午晚餐時刻都人潮滿滿、來不及炸！除了必吃他們家的三角骨、蒜蒜雞以外，「＋10元鋪滿蔥」的炒飯系列也是必配！
店家地址：彰化縣彰化市曉陽路207號
店家電話：0978-166704
營業時間：11:00–19:00（週三、四公休）
【鹽岸-島嶼的義法料理】是彰化少見主打精緻義法料理的餐廳，高質感與充滿格調的裝潢令人留下深刻印象，以歐美方向為主軸的餐點，跟在地人本身的飲食習慣與口味，不免產生了磨擦，經過不斷的嘗試與調整，在兩者之間取得平衡，積年累月下，漸漸昇華成目前「鹽岸」的風味。
店家地址：彰化縣彰化市中正路一段252號
店家電話：047250730
營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00（週一、二公休）
在彰化市區想找間味道實在、價格親民的日式料理，來到【佐樂和食】就對了！菜單品項相當豐富，除了生魚丼、刺身、握壽司等生食料理外，也有提供定食、燒烤、炸物、多款冷菜與湯品等，而內行人才懂點的菜單寫於後方的黑板上，皆為當日限定漁獲，也有老闆新出的特色料理，讓每一次入店用餐都有滿滿的驚喜與新風味。
※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。
店家地址：彰化縣彰化市建國北路238號
店家電話：047282688
營業時間：11:30–14:00；17:30–20:00 (週二公休)
不用遠赴日本，在彰化市區便能吃到道地日式鰻魚丼飯，鄰近彰化南瑤宮的【鰻味屋】，主打純粹的鰻魚料理，主廚有著20餘年的料理經驗，作法傳承自日本師傅，並堅持使用備長炭直火炭烤，先使用備長炭烤過後進蘢蒸，肉質偏軟後再拔刺上串，做工繁雜只為讓客人在品嚐時省去挑刺的困擾。也堅持點餐後才再加醬現烤，讓整體香氣融合炭火焦香味，呈現最佳口感與風味。
店家地址：彰化縣彰化市南瑤路314巷4-1號
店家電話：0920777104
營業時間：11:00-13:30 17:00-20:30 (週二、三公休）
【二男居酒食事所】是彰化近年最夯的深夜食堂，匠心獨具手作料理驚艷饕客們的味蕾，療癒美味一試難忘！搭配復古懷舊的日式裝潢，讓人瞬間感覺來到日本街邊，使得用餐氛圍更加分！店家主打各式居酒屋料理，不論是串燒、炸物、烤物、冷食、丼飯都能在此享用到，來到居酒屋怎能不小酌一番呢？清酒、啤酒、沙瓦樣樣齊全，陪你度過最療癒的美食饗宴。
店家地址：彰化縣彰化市永樂街181號
店家電話：0923 325 593
營業時間：17:30-22:00 (週一公休)
在地深耕超過40載的老字號烘焙坊─好香屋，近年以「偽裝系」蛋糕在社群媒體掀起話題，創意滿分的造型成為民眾慶生蛋糕的首選，除了蛋糕外，店內的麵包不只口味眾多、甜鹹兼顧，還會依著季節節慶推出限定口味麵包與甜點，其中經典千層蛋塔是最具代表性的甜點品項之一。
店家地址：彰化縣彰化市三福街1號
店家電話：047288891
營業時間：11:00–20:00
隱身在彰化市區甜點花園【糖心馨】，憑藉著以往累積的好口碑與老闆精心製作的多樣化蛋糕品項，深得大眾喜愛，蛋糕以輕乳酪蛋糕、重乳酪蛋糕為主，另外還有蜂蜜千層蛋糕、布丁燒、提拉米蘇、磅蛋糕、布朗尼等甜點；咖啡則是美式咖啡、拿鐵咖啡、手沖咖啡等諸多品項，另外也有五花八門的特調飲品任君挑選，怎麼搭都美味！
店家地址：彰化縣彰化市中華路157號
店家電話：0909983003
營業時間：09:30–19:30
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