台中必吃熱壓三明治！脆皮麵包x豐富內餡 在地調味一吃愛上

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活


夜晚走在台中的西屯路上時，總會注意到一家看似與環境融為一體，卻又不斷飄散著異國氛圍的店家，那便是許多饕客的愛店【熱壓研究所】，店家鄰近文心櫻花捷運站與車水馬龍的文心路，是深受許多在地人喜愛的異國餐酒館。

店裡的裝潢將水泥、工業風結合，搭配昏黃的燈光、瓶蓋裝飾等元素，打造出一個屬於夜晚的放鬆空間，也有提供30人左右的包場服務，不論是想吃晚餐、消夜，還是想與好友們聚餐聊個天都相當合適。

古巴三明治源自19世紀的美國佛州，當時當地礦業、航運發達，大量的忙碌勞工往往沒空坐下好好吃飯，方便食用與外帶的古巴三明治便順勢成為他們的寵兒，老闆便想將這樣特別的飲食習慣帶入台灣，店內除了熱壓三明治、taco、炸物等，也有提供多款酒類、調酒，讓上班族們可以在下班之餘享受放鬆的異國生活型態。

※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。

老闆改良了傳統重鹹的古巴三明治，將各種自己喜歡的元素與食材融入三明治，不斷研究、嘗試、更新，以迎合台灣人的口味，且每一季都會出新的菜單，店名的「研究所」遂由此而來。


│熱壓三明治－紅酒燉牛肉（套餐）

烤到酥脆的吐司夾著鮮香的紅酒燉牛肉，一口咬下牛肉的香氣便會瞬間充斥整的口腔，搭配烤吐司的迷人麥香更是迷人，套餐更有沙拉、辣肉醬玉米片與100元內的飲品，層次豐富超滿足！

▲滿滿起司與牛肉絲光看就讓人直流口水！
▲滿滿起司與牛肉絲光看就讓人直流口水！

▲五彩繽紛的套餐沙拉。
▲五彩繽紛的套餐沙拉。

▲經典不敗的玉米片，搭配辣肉醬跟墨西哥辣椒，爽口辣韻讓人忍不住一口接一口！
▲經典不敗的玉米片，搭配辣肉醬跟墨西哥辣椒，爽口辣韻讓人忍不住一口接一口！


│塔塔蝦Taco

身為美墨料理的粉絲一定會喜愛的Taco在店裡也有！迷人的塔塔醬搭配鮮蝦，一起被包裹在酥脆的玉米餅皮中，光看外表就讓人食指大動。


│黃金山脈水果茶

沒有茶的澀感也不死甜，淡淡的水果甜香不論搭配什麼料理都適合，清爽的口感更是讓人喝到停不下來。

營業時間到凌晨三點，讓饕客消夜也能吃美食的【熱壓研究所】除了美味的古巴三明治、Taco之外，更努力研發新菜單，讓每位顧客都能有最新鮮的感受，還沒嚐過的你還不趕緊來嚐嚐！

【熱壓研究所】

店家地址：台中市西屯區西屯路二段97-28號

店家電話：0423171918

營業時間：18:00–03:00（週二公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/3yacWxc


延伸閱讀//台中西屯喫茶新風味！嚴選台灣在地茶葉 品味精選優質茶飲

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三明治 古巴 牛肉

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