台中必吃台式早餐！炭烤饅頭、高麗菜蛋餅百吃不厭





台中超人氣早餐品牌─伍宅晨食，主打炭烤饅頭與各式手作早餐，品牌創立6年，從南區搬遷至現址，鄰近台中教育大學，與其他平價早餐品牌不同，店家特別強調食材新鮮度，嚴選師傅手工饅頭製作，搭配自家研發的手作醬料，調配出鹹香宜人的獨家口味。

店內用餐環境寬敞且溫馨，白色底色、木質傢俱、昏黃燈光相得益彰，部分座位還提供充電插座，讓人用體驗更加分。半開放式廚房不僅能讓民眾清楚看到餐點的製作流程，也代表店家對於環境整潔的自信。

店家菜色品項繁多，餐點在古早味與創新之間取得平衡，不僅含括了台式、西式早點，還有多款單點炸物、飲品可供挑選，不論你想簡單吃還是想飽餐一頓，都能滿足每位饕客的用餐習慣。

花生醬豬排蛋饅頭

店內人氣No.1的炭烤饅頭，將顛覆你對夾餡饅頭的印象，嚴選手工饅頭製作，鰻透炭烤成表面呈現金黃色澤，卻依舊保留原有的濕度跟甜度，搭配自家醃製的手打豬排與花生醬，令人念念不忘的鹹甜搭配，讓人忍不住一口接一口！

豬排高麗菜蛋餅

口感酥脆的蛋餅，夾入手打豬排與現炒新鮮高麗菜，餅皮的酥、豬排的彈、高麗菜的脆呈現出多層次口感，搭配店家獨家辣醬，滋味更上層樓！

白醬培根菇菇熱壓吐司

除了台式早餐外，店家也有熱壓吐司等異國早餐可供選擇，為了維護餐點品質，配料堅持現點現炒，確保風味與口感，剛出爐熱壓吐司一撕開，飽滿內餡大口滿足！濃郁奶香更是讓人欲罷不能啊！

椒麻雞

店內還能單點主餐炸物，「椒麻雞」是許多饕客力推的炸物品項，金黃酥脆的炸雞，搭配自家調配椒麻醬 香辣過癮，又不會蓋過雞肉的風采，令人一吃就愛上！

喜愛台式早點，或是喜歡嘗試不一樣的新口味的饕客們，【伍宅晨食-民生店】將帶給你不一樣的台式新風格，饅頭、蛋餅、吐司口味全面升級，堅持純手作製作醬料，讓餐點口味更具特色，多樣化的品項讓你每次來都能有新體驗！

【伍宅晨食-民生店】

店家地址：台中市西區民生路142-1號1樓

店家電話：0422220252

營業時間：06:00–14:00

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/4cFJnTp





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