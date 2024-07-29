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早午餐到下午茶統統有！回味無窮之地 台中咖啡廳「回甘Aftertaste」

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 /ReadyGo
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「回甘就像現泡」這句經典的廣告台詞，你是否仍餘音繞樑呢？我們總說「好茶會回甘」但其實一本好書、一道佳餚，也能讓人回味無窮。這間台中咖啡廳 回甘Aftertaste 結合了書籍、美食，偶爾還會舉辦主題講座，就是希望打造一個造訪者都想一再的回訪的空間，就像「回甘」一樣。

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回甘Aftertaste 座落在黎明新村住宅區裏頭，是一家書店，也是咖啡廳，主理人憑藉對於書籍和美食的高度興趣與熱情，改造了老屋的空間。兩層樓的房子擺放著不多不少的選書，都是團隊精心挑選，各式主題由淺入深，讓不同人都能在這找到屬於自己的讀書時光。

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除了選書，這間台中咖啡廳也時常會舉辦各類型講座、新書分享會，咖啡廳獨立的坐落在一片草皮中，更將社會議題、人文關懷甚至藝文美學等元素融入，特別是爵士類型的活動比例相當高，原來是主理人本身是個爵士迷，喜歡從搖滾爵士到抒情，從中感受到自由奔放，也因此得到許多書店迷的迴響。

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回到咖啡廳的空間，一樓其實只有三張桌子和一整面落地窗，保留空間的寬敞，也象徵在書中的寓意任憑大家無限想像，二樓則是有一大面書牆，更像是讀書的空間，桌子上也都有插座，若是剛好沒人，靜靜地用著電腦也是不錯的選擇呢。

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回甘的菜單從早午餐一路供應到下午茶，不禁讓人好奇台中的咖啡廳都是這麼貼心的嗎！咖啡不用多說，有水果風味清爽的西西里，也有濃郁口感的拿鐵，但其實鹹食類的主餐，是大家每吃必推的驚艷隱藏版料理，記得提早來才有機會吃得到喔!

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回甘像是一間空間寬敞的複合式書店，但別忘了他其實本質還是咖啡廳，品嚐咖啡的同時，透過書籍帶領當下的自己，去到另一個與書和咖啡共舞的地方。

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台中咖啡廳 回甘Aftertaste菜單

地址：台中市南屯區干城街136號

營業時間：11:30-17:30 / 週四14:00-17:30 週二、三公休

電話：04-2254-1368

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