台中巷弄咖啡廳新舊交融！ 不限時漫步老宅咖啡館：順咖啡

時光醞釀、緩緩飄起悠悠咖啡香氣，位在台中中區巷弄之中的「順咖啡」咖啡館，以老宅改建、處處可見舊日生活軌跡，超舒適環境讓人放慢步調，一不小心便遺忘時間的流逝，這裡不只是有好喝咖啡，就連甜點也備受饕客們喜愛，就讓我們一起墜入時空之中，來到順咖啡品嘗這段新舊交融的歲月風味。

圖 /ReadyGo

台中咖啡廳：順咖啡

環境介紹

置身寧靜復古的老宅咖啡店之中，總讓人忍不住想留住這份溫柔光陰，明亮的吧台上可見許多動物系公仔，療癒又可愛、靜下心還可感受到隱藏在空氣中的寧靜。整體環境舒適且安靜，由於順咖啡沒有限定用餐時間、有WIFI且部份座位有插座可以使用（須付費、捐贈慈善團體），很適合想要讀書或者工作的社會人士前來！

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菜單

順咖啡的菜單很可愛、宛如酒單，不僅有提供手沖咖啡、拿鐵等咖啡，還有好吃的布丁、大人味提拉米蘇甜點，每一項都讓人喜愛。偷偷跟大家說，內用不限品項續杯折20元／外帶折20元／帶環保杯可以再折20元，有興趣的大家都可以注意喔！

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餐點推薦

威士忌提拉米蘇

威士忌提拉米蘇酒感柔和、帶些微醺滋味，融合意大利經典與威士忌的醇厚，香氣在口中綻放，與奶酪的柔滑交織，每層細膩的質感展現獨特魅力，為整體風味增添了一種深邃和成熟的感覺。

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烤糖乳酪蛋糕

入口的焦糖脆皮瞬間在口中化開，隨之而來的是濃郁的奶酪香氣，甜中帶著一絲焦糖的微苦，整體層次分明、口感豐富，既有甜點的柔和，又有烤糖的獨特風味，令人難以忘懷。

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玫瑰咖啡拿鐵

採用優質咖啡豆現磨、沖泡出香醇的濃縮咖啡，加入玫瑰使淡淡花香在鼻尖輕輕流轉。濃郁的咖啡香氣與鮮奶的柔滑在口中完美融合，既有咖啡的醇厚、又帶些花香淡雅，層次分明而豐富，讓人感受到春天般的清新

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台中咖啡廳：店家資訊

店家地址：台中市中區市府路107巷1-2號

連絡電話：0422217157

營業時間：週三至週一 10:00-18:00

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