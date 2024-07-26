精選6家台中居酒屋！ 超驚艷「職人級串燒、料理」 夜貓子必訪口袋名單

下班、放假時刻，總想來與朋友小酌一番，台中深夜美食百百款，一想到能放鬆享受美食與美酒的餐廳，就會讓人聯想到居酒屋，精選台中夜貓子們推薦的6間人氣居酒屋，從用餐環境、餐點特色、酒款品項與性價比做評估，讓你的美食口袋名單更充裕！





台中居酒屋各有各個特色，主打有些店家層次風味、味道細膩的特色料理，部份店家則是專注於串燒口味或是酒款品項，這次特別分享其中6間頗具特色的居酒屋品牌，又是哪間最合你的心意呢?





※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。





目錄：





1.鸗和洋串物

2.年過三食

3.食久津居酒屋

4.葵知酒居

5.虎川千代居酒屋

6.串三郎





│鸗和洋串物

【鸗和洋串物】與坊間居酒屋不同，主打融合創意與異國風味的串燒，並提供單點跟套餐的選擇，套餐價格也稍微偏高，適合約會、聚會前來。餐點口味別具一格，將老闆多年的餐飲經驗融會貫通，打造出風味獨特、口感豐富的獨家餐點，創意異國搭配讓人耳目一新。

▲「雞松阪佐威士忌醬汁」嚴選優質雞頸肉在炭火上烘烤出雞肉的本味，沾上帶點酸度與酒香的威士忌醬，更能凸顯出雞肉的甜，扎實彈牙的口感讓人欲罷不能！

▲充滿熱帶風情的「鳳梨豚肉捲佐白蘭地醬汁」，酸甜鳳梨與白蘭地醬汁將豬肉的風味徹底釋放，肉汁與果香充盈整個口腔，簡直太滿足啦！

▲除了串燒外，還有許多創意滿分的異國風味餐點，這份「北非香料燻肉蛋佐長棍」將雞蛋與各式香料、燻肉攪拌均勻，鋪在麵包上大口享用，多層次風味讓人直呼過癮！

店內酒水品項繁多，各式清酒、燒灼、烈酒、果實酒樣樣齊全，並選擇日本酒廠生產的酒款，搭配串燒最對味。

【鸗和洋串物】

店家地址：台中市南屯區大墩十一街167號

店家電話：0423203380

營業時間：18:30–00:00，週日、一公休

詳細資訊：https://bit.ly/4bQraBx





│年過三食

2024年新開幕居酒屋品牌【年過三食】，主打職人級串燒料理，搭配口味獨特、性價比高的居酒屋料理，成功在競爭激烈的宵夜美食闖出名號，並提供平日生啤暢飲服務，讓用餐體驗更加分！

經典「明太子奶油白醬烏龍麵」相當受歡迎，將日式洋食做法與烏龍麵結合，濃厚奶香與明太子獨特鹹味完美融合，麵條充分吸收醬汁的風采，讓人忍不住一口接一口！

▲店家還貼心附上一份金黃酥脆的肥美炸蝦。

店家人氣單點串燒都在這一盤，鹹香涮嘴的鹽烤松阪豬、山葵松阪豬，由珍貴的「雞松阪」製作的鹽烤土雞頸肉、山葵土雞頸肉，坊間少見的鮭魚菲力串、明太鮭魚串，以及老饕必點的無骨牛小排。口味都經過老闆們不斷嘗試與研發，鹹度、調味拿捏得宜，再來杯沁涼啤酒簡直完美！

▲「雞腿肉串燒盤」則是提供醬燒、蔥鹽、明太子、焗烤四種口味，每種口味都有各自擁護者，搭配鮮甜多汁的雞腿肉簡直完美！

▲店內提供多款啤酒品項，還有深受年輕族群喜愛的韓式燒酒系列。除此之外，店家在週一至週四提供「平日499生啤暢飲」，讓你用最划算的價格，與朋友們盡情享受美酒佳餚。

【年過三食】

店家地址：台中市西屯區青海路二段128號

店家電話：0423128319

營業時間：18:00–03:00

詳細資訊：https://bit.ly/3Se5FDL





│食久津居酒屋

【食久津居酒屋】特點在於餐點品項繁多與可以容納百人的用餐空間，餐點從經典的台式熱炒、日式串燒以及招牌重慶菜色的複合式餐點，並堅持「三無原則」，無用餐時間限制、無低銷、無服務費，不論是輕鬆小酌或是團體聚餐，這裡包準能讓你滿意！成功吸引許多上班族、大學生前來。

在居酒屋也能吃到道地的「重慶烤魚」，老闆娘特地將重慶正宗的家鄉味帶到台灣來，花椒、辣椒等辛香料都是從重慶採購，搭配優質國宴魚，讓魚肉充分吸收醬料的風味，香辣中帶點些許麻感，魚肉的鮮美被各式辛香料烘托出來，豆腐、蘿蔔、杏鮑菇等配料讓烤魚吃起來更豐富，最適合來杯啤酒解解膩！

▲烤魚主要是吃料不喝湯，可以添加額外多種配料增添風味。

店內招牌熱炒「黃金苦瓜」，苦瓜切成薄片後油炸，酥脆的苦瓜配與特調金沙醬一同拌炒，將風味徹底釋放，苦瓜不僅毫無苦韻，輕薄的酥脆口感像是零嘴般涮嘴！顛覆你對鹹蛋炒苦瓜的印象。

直火炭烤「日式串燒」是餐桌上炙手可熱的佳餚，刷上獨家醬汁襯托出食材的本味，除了經典的雞皮、蔥鹽、七里香、明太子雞肉等串燒外，店家還研發出剝皮辣椒豚肉、溏心蛋豬肉、培根吉士麻糬等創意新口味，喜愛串燒的你肯定要點份嘗嘗。

▲酒款以精選啤酒為主，也有提供高檔清酒品項。

【食久津居酒屋】

店家地址：台中市西屯區西屯路三段89-2號

店家電話：0424638228

營業時間：18:00-01:00

詳細資訊：https://bit.ly/3Y4CUgt





│葵知酒居

位於住宅區內的【葵知酒居】，除了有著各國人氣酒款外，還提供各式創意料理等你來嘗鮮，像是「皮蛋豬肉捲」、「蝦爆你的蟹」等，還有多種壽司、丼飯、生魚片供饕客挑選，適合三五好友相約或下班小酌用餐。

瀰漫濃厚海鮮風味的「蝦爆你的蟹」，搭配天使紅蝦、小甜蝦、松葉蟹肉、蟹膏及蝦卵，層層鮮味的堆疊，每口都宛如海洋的獻禮，搭配哇沙米層次更加豐富，鮮甜美味令人無法忘懷。

「葵知盛和生魚片15點」嚴選當日時令魚種，搭配花枝、干貝、鮮蝦的生魚片組合，每樣都鮮甜無比、刀工精細，讓生魚片愛好者在市區就能品嚐到新鮮漁貨的美味，彷彿身處海邊的鮮魚市場。

少見的「皮蛋豬肉捲」是由豬肉片包裹皮蛋再加入秘製配料炙烤而成，口感軟嫩Q彈，相互矛盾的風味意外交融出鹹香氣息，喜歡體驗新口味的顧客千萬別錯過了！

▲由左至右分別是「十三香豬肋眼」、「皮蛋豬肉捲」及「鮮嫩雞肉串」。

店家提供來自世界各地的人氣美酒，還有北海道頂級生啤，讓你可以邊品嚐美食，邊欣賞Bartender精湛的調酒技巧，宛如一場視覺與味覺的精彩演出。

▲各式清酒、梅酒。

【葵知酒居】

店家地址：台中市西區西屯路一段105號

店家電話：0422053567

營業時間：18:00-03:00

詳細資訊：https://bit.ly/3zMS5R8





│虎川千代居酒屋

台中超人氣【虎川千代居酒屋】，將日系老宅重新翻修，結合日式庭院與居酒屋風格，營造出濃濃的日式風情，令人留下深刻印象，除了氣氛營造到位外，五花八門的清酒與豐富多變的居酒屋料理才是吸引饕客特地前來的主因。品牌提供前菜、刺身、串燒、烤物、炸物、鍋物、丼飯、炒野菜、湯品等餐點，品項豐富且齊全，每份餐點份量都不小，就是要讓每位來此用餐的客人都能吃飽喝足。

【虎川千代居酒屋】招牌菜品莫過於這道「男子漢の大鮭頭」，逗趣的餐點名與誠意滿滿的份量讓人印象深刻，魚頭表皮在炭火上烤製酥脆，肉質扎實汁水飽滿，富含豐富的膠質，沾點椒鹽更能襯托出魚肉的鮮甜，真不愧為店家招牌料理。

肉食控最愛「厚切牛舌」可是來店必點烤物之一，牛舌口感扎實彈牙越嚼越香，搭配特製蔥白醬、昆布鹽提出牛肉的風味，濃郁鹹香讓人欲罷不能！

「綜合烤肉串」最能體會到炭火直烤的魅力，雞胗、雞心、七里香、羽手燒、海老豚、扇貝串、明太子雞肉七款串燒齊聚一堂！在保留食材的原味當下作出最適當的調味，搭配解膩的黃金泡菜，成為每桌必點的下酒菜。

▲清酒櫃品項隨季節變更，讓饕客一年四季都能品嚐到不同款式的清酒風味。

▲老饕才知道的每季限定酒款「鳳凰美田」，口味比起一般清酒更為豐富，濃厚口感散發米香與果香。

【虎川千代居酒屋-健行學士店】

店家地址：台中市北區尚德街2號1樓

店家電話：0422020188

營業時間：17:30–01:00

詳細資訊：https://bit.ly/46cvyt2

【虎川千代日式居酒屋-勤美店】

店家地址：台中市西區向上北路156號

店家電話：04-23011102

營業時間：17:30-01:00





│串三郎

台中海線也有職人級串燒可以享用！位於沙鹿市區的【串三郎】，與其他居酒屋不同，店家只專注於串燒，並將其做到最好，多種獨特組合與口味挑逗你的味蕾，搭配多款酒款與生啤，讓來店客人只管把煩惱、鬱悶全都丟下，享受大口吃肉大口喝酒的幸福時光。

店內有許多特色串物，像是香甜滑順的「牛肉麻糬串」、香辣過癮的「豬肉剝皮辣椒串」都令人回味無窮，「牛肉溏心蛋」濃郁蛋香與牛肉真是絕配，其他還有牛肉龍蝦沙拉、章魚腳、草蝦、雞翅也都是店內人氣串燒，烤串刷上店家特有的醬汁與烤粉，鹹度適中，不管是單吃、當下酒菜都很合適。

▲上排由左到右是牛肉麻糬、牛肉乳酪、牛肉龍蝦沙拉、牛肉溏心蛋、牛肉韓式泡菜。下排則是豬三層肉、豬肉青蔥、豬肉水蓮菜、豬肉玉米筍、豬肉剝皮辣椒。

▲由左到右是帆立貝、草蝦、章魚腳、雞翅、雞心、雞屁股。

店內以日式品牌的酒款為主，生啤酒、果實酒、調酒、沙瓦等酒款可供挑選，其中又以「生啤酒」最為熱銷，3000ml生啤酒柱更是聚餐首選。

【串三郎】

店家地址：台中市沙鹿區中山路340號

店家電話：0920068498

營業時間：17:30–00:00(週二公休)

詳細資訊：https://bit.ly/4f9pvJZ





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