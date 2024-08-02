浮誇星級住宿還不夠！「饗沐全日餐廳」日月潭力麗溫德姆溫泉酒店給你高水準優質buffet吃到飽

位於南投日月潭湖畔的力麗溫德姆溫泉酒店，一個非常理想的親子度假景點，也是情侶、夫妻約會的浪漫天堂。

湖光山色的美景，會讓人瞬間放鬆心情，解放這生活中所帶來的壓力⋯⋯

不僅如此，力麗溫德姆溫泉酒店周邊環繞伊達邵老街的美食誘惑，也能搭船、騎腳踏車環湖看看周邊美麗的景色⋯⋯

有著高水準的住宿環境、 眾多空間設施，更擁有豐富多元的休閒娛樂設施，像是冷熱泉雙浴池、露天游泳池、運動吧、健身房、冰球桌、撞球、KTV，以及SPA和三溫暖等，還有室內親子遊樂園以及親子餐廳，真的是大人小孩一次放鬆放電的好去處就在力麗溫德姆溫泉酒店！

溫德姆酒店設施 介紹

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溫德姆酒店-饗沐全日餐廳 buffet吃到飽

而不只住宿讓人瘋狂，酒店提供的饗沐全日餐廳 buffet吃到飽，絕對是不容錯過的亮點。

饗沐全日餐廳價目表

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饗沐全日餐廳-晚餐

饗沐全日餐廳，無論是生食、熱食、新鮮水果、冰淇淋，還是口感極佳的麵包、生菜沙拉、飲料和咖啡，各式餐點都是當季嚴選，讓您盡情享受美味，讓你大快朵穎、滿足你的味蕾。

用餐環境也舒適寬敞、動線佳⋯⋯

饗沐全日餐廳的晚餐部分就是點一份主餐跟附餐之外，現場自助吧的餐點可以隨心所欲的無限量吃到飽！入住酒店的房客也能配搭一泊二食的專案價格同時擁有早餐和晚餐吃到飽⋯⋯

想吃的朋友，哪怕你不是住在酒店的客人也能享用這裡的吃到飽餐點⋯⋯餐廳會推出當季食材主題料理，在這超優質的用餐環境，享用大餐就是爽快！

饗沐全日餐廳的晚餐有龍蝦、無骨牛小排當主餐，附搭的濃湯更是一絕！

這濃湯是主餐的配搭湯品，是用蝦殼熬煮的濃湯，可是滿滿海味⋯⋯

當天晚上的主餐是干貝、厚實的鮭魚、海大蝦⋯⋯

鮭魚肉厚刺少，對於我可是大大加分不少，我不吃魚最大的原因，就是挑刺麻煩呀！帶殼龍蝦肉更是貼心的準備了拆蝦殼的用具，非常方便讓你嗑上蝦肉！

還有口感極佳的安格斯無骨牛小排。他們的牛肉富油花分佈均勻，口感多汁鮮嫩細緻，頗為討喜的軟嫩口感。

特別一提，當天還有港式點心推車會逐桌服務⋯⋯

有鳳爪、流沙包、土瓶蒸、茶碗蒸等餐點可選擇。

主餐就已經夠狂，再來個吃到飽，那真的是浮誇到極點！酒店的餐廳呈現的都是普羅大眾會接受的菜色。

涼麵、蕎麥麵、生魚片、壽司還有點現烤的串燒可以吃⋯⋯

看看這麵包甜點如此多元豐富，光看就飽一半。

還有冰淇淋、飲料、海鮮、熱食、水果可以吃上。

我倒是覺得這個蜂巢蜜口感頗為獨特吃起來格外濃郁，抹麵包很適合⋯⋯

饗沐全日餐廳-早餐

力麗溫德姆溫泉酒店的早餐自助吧更是豐盛無比，提供各式各樣的食材選擇⋯⋯

除了眾多的冷食熱食，還有大大的火腿肉到多款口味的麵包到現點現煮的海鮮粥，絕對能滿足您的胃口。

眾多選擇中西式的餐點玲瓏滿目，無論是清粥小菜、吐司麵包還是海鮮、涼麵、豆漿、牛奶、果汁等飲品更是應有盡有⋯⋯

蛋控個人私推這歐姆蛋⋯⋯

還有料頭多多的海鮮粥可以吃，會不會太奢華？

老婆超愛饗沐全日餐廳的麵包，口感真的不差，食量小的老婆竟然嗑了好幾個，麵包控很推⋯⋯

他們麵包的存在讓人覺得不吃對不起自己⋯⋯

重點！早餐時間可以吃到12點這就很狂，這不吃好吃滿真的對不起自己！

這哪怕睡飽整理好行李完再下來吃大餐也不是問題，早午餐一次解決⋯⋯

出去玩就是要玩的盡興，休息更是要住的舒服才能開心。到日月潭住宿我想這間日月潭力麗溫德姆溫泉酒店絕對是首選，而饗沐全日餐廳更是必吃，一泊二食更是理想⋯⋯

老街美食吃膩、人太多？想單純在日月潭吃到飽？那日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 饗沐全日餐廳 絕對是首選！

這裡可以詢問用餐價位以及酒店資訊↵

大廳電梯

月影酒吧

迎賓大廳

溫德姆溫泉酒店

地址：南投縣魚池鄉中正路312號

電話：049-2850085

官網：https://rwd.ezhotel.cloud/wyndham/1

粉絲團：https://www.facebook.com/WyndhamSunmoonlake/

文章來源：一對爸媽兩個娃的吃貨人生 FB：一對爸媽兩個娃的吃貨人生

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