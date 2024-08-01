台中浮誇系火鍋吃到飽！ 388元吃到浮誇肉盤+50種生熟食自助吧 快揪大胃王一起吃

台中火鍋吃到飽/台中浮誇系火鍋吃到飽/台中吃到飽推薦

宜蘭爆紅的吃到飽火鍋~饗點鍋到台中開店了！九種特色湯頭加上生熟食自助吧包括蔬菜、滷肉飯、麵食、餅乾、點心、飲料、冰沙、甜點、水果、冰淇淋⋯⋯超過50種食材無限供應吃到飽只要388元起有夠超值！雙人套餐巨無霸大肉盤更是浮誇，大胃王絕對滿足!環境舒適好停車，市政府周邊約會聚餐又多了一個好地方。

饗點鍋台中文心店在哪裡？

饗點鍋台中文心店位在大墩十八街靠近文心路口，白色的招牌目標明顯很好找。鄰近市政府捷運站，開車的朋友把車子停在市政府停車場（1小時20元）再走過來用餐只要幾分鐘，交通相當便利。

饗點鍋環境

一進門就是挑高空間，白色牆面加上綠色草皮看起來非常清新有質感。

位在路邊角間採光非常良好，長型用餐空間以4人/6人方桌為主，後方也有單人座位，一個人來用餐也沒問題。

自助吧取餐區位在餐廳中央，取餐相當方便。桌面夠大即使擺滿食材也不會覺得擁擠，環境舒適光線明亮，在這裡用餐很愉快。

饗點鍋豐盛自助吧

饗點鍋最讓人喜歡的就是生熟食自助吧，種類超多光是蔬菜吧根莖葉類蔬菜、菇類、還有火鍋料、豆皮就將近30種，我個人超喜歡奶油白菜、甜玉米、還有黑木耳、玉米筍、爆漿丸子…每一款都新鮮乾淨。

茶飲、果汁、咖啡、冰沙，口味也不少。

自助吧不是只有蔬食吧而已，這一區的東西更多。排放整齊、檯面乾淨，看起來就很加分。

火鍋沾醬佐料、滷肉飯、雞蛋、麵食⋯⋯通通有，竟然還有現蒸的包子、銀絲卷耶～火鍋吃到飽很少看到蒸物，加分！

還有古早味餅乾菜脯餅、玉米餅、捲心酥也很加分，竟然還有跳跳糖也太讓人驚喜了！

後方還有一區甜點櫃，裡頭有蛋糕、季節水果、中華豆花及統一布丁，上頭還有棉花糖、巧克力脆片，可以搭配甜點或是冰淇淋一起吃。

杜老爺品牌冰淇淋共有6種口味，附上餅乾杯再加上甜點櫃上頭的巧克力及棉花糖，或是跳跳糖一起吃都很正點喔。

饗點鍋菜單

饗點鍋菜單品項很多，點火鍋就有附生熟食自助吧吃到飽，飲品、冰淇淋、甜點、零食點心等都是自助取用。每人低消為一份火鍋套餐，加收10%服務費，用餐時間100分鐘（未客滿可彈性調整）。

個人套餐388元起，加上富豐盛的自助吧吃到飽相當超值。

雙人套餐份量驚人，尤其是35盎司大胃王拼盤，簡直浮誇無極限!我有拍到別人點的，放在文末給大家參考。

饗點鍋好吃嗎？

饗點鍋單人套餐份量就不少，我們點極寵和牛雙人套餐 18盎司1688元份量更多。光是階梯肉盤就非常吸睛，狂吃五種和牛再加上特色湯頭以及生熟食自助吧超豐盛！

自助吧的種類超多，光是蔬菜吧就讓我們好喜歡。挑選自己愛吃的品項，想吃多少就拿多少，無限吃到飽就是讚！

麵食種類不少，還有各種零食餅乾以及現蒸包子、滷肉飯，連男生來吃也能吃得很飽足。

滷肉飯我個人很喜歡，鹹香回甘又不會太過油膩，淋在香Q米飯上頭好好吃喔～

雙人套餐可選兩鍋湯底，其中蔬菜跟柴魚之外，其餘口味可以加價升級。我們選了泡菜鍋以及胡椒雞湯鍋，兩鍋湯頭都不錯。喝不夠還可以免費加原湯，加湯後依然維持原本的風味，不會越加越淡。

韓式泡菜鍋的湯頭味道甘甜，帶有泡菜酸香滋味夏天喝很開胃，加上蔬菜一起煮越煮越甘甜，我們好愛這鍋湯頭，狂喝好幾碗。

胡椒雞湯鍋屬於藥膳雞白湯，胡椒香氣加上雞白湯喝起來相當濃郁甘甜，涮煮葉菜類特別好吃。

這一套極寵和牛套餐共有5種和牛重達18盎司，依序鋪在環狀階梯上，還沒開吃視覺上先加分。

A5日本和牛上後腰脊蓋肉

一般火鍋餐廳單點一份A5日本和牛就要將近千元，這裡一次給6片真的很有誠意。

日本A5和牛的油花真是漂亮，下鍋後油花轉變成香氣與甜味，軟嫩到接近入口即化，無敵好吃！!

安格斯牛小排

安格斯牛小排油花分佈均勻也是很漂亮，口感也是超級軟嫩，大口咬…香甜的肉汁在嘴裡噴發真的好幸福啊～

頂級肩小排

Prime級肩小排肉質相當不錯，下鍋涮煮幾秒鐘變成粉嫩色澤就可以開吃，軟嫩又多汁真是一級棒的美味！

美國霜降背肩牛

這裡的和牛等級真是沒話說，肉質軟嫩味道香甜，愛吃和牛的朋友點這套吃得好開心。

低脂板腱牛

板腱牛的油花沒有前面幾種那麼多，但是肉質一樣軟嫩，帶點Q度越咬越出汁，好好吃喔！

我們超愛饗點鍋的自助蔬食吧，蔬菜菇類超多，而且每一種都新鮮好吃。大口吃肉再搭配大量蔬菜，在這裡吃火鍋好享受啊～

最後記得留一點胃吃甜點及冰淇淋，統一布丁隨你吃到飽，還有水果、蛋糕⋯⋯我們吃到後面只有「滿足」兩個字可以形容～

非常推薦冰淇淋上頭撒點跳跳糖，有意外的美味喔。

分享一下別桌點的海陸雙人套餐，看起來好豐盛，我們這次沒有吃到留著下次再吃。

這個大胃王拼盤足足有35盎司，重達1公斤的巨無霸大肉盤真的是很浮誇！無肉不歡的人一定要點這道，雙人套餐只要1388元很超值耶～下次我們也要試試。

饗點鍋評論

宜蘭爆紅的饗點鍋精緻鍋物終於在台中開分店了，果然份量非常驚人!自助吧生食熟食種類超多，加上特色湯頭一份388元起CP值蠻高的，兩人用餐推薦跟我們一樣點雙人套餐，浮誇的份量無敵超值真的吃好爽！！饗點鍋餐點分量足又好吃，環境舒適有質感而且好停車，以後要吃火鍋又多了一個口袋名單，推薦給大家。

饗點鍋台中文心店

粉絲團：饗點鍋台中文心店FB

地址：台中市西屯區大墩十八街132號

電話：04 23282323

營業時間：平日17:00~22:00 假日12:00~15:00、17:00~22:00

饗點鍋五結店

地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段346號

電話：03-9603008

饗點鍋羅東店

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段228

電話：03-9556551

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」