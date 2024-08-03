台中喝茶聊天的好地方！ 台中人超愛「有春茶館」必點芒果山冰品、芋頭飲及盛夏開胃新菜

台中茶藝館/台中聚餐餐廳/台中下午茶推薦!網友大讚好吃的有春茶館又有新菜上市，盛夏開胃的椒麻口味結合台灣傳統食材，整個色香味俱全好看又好吃！夏季限定芒果冰品更吸睛，浮誇芒果山吃的到新鮮芒果果肉、芒果冰沙及斑蘭凍整個好消暑啊~有春茶館餐點好吃、環境舒適服務優是台中人喝茶聊天約會聚餐的好地方。

有春茶館在哪裡？

有春茶館目前有大智店以及大墩店兩家分店，我們到大墩店用餐。 有春茶館大墩店位在台中南屯區大進街靠近大墩十二街口，附近就有收費停車場、門口也有機車位，交通很方便。

有春茶館大墩店環境

有春茶館大墩店用餐空間充滿台灣味又有人文氣息，採用木質色系及喜氣的大紅色調，整個看起來非常有質感。古早味台菜、下午茶、連飲料都很強，是很多人推薦聚餐首選的茶藝館。

復古懷舊的氣氛加上美味餐點，在這裡用餐讓人很放鬆，要找台中古早味美食餐廳，有春茶館是個好選擇。

有春茶館除了內用餐點之外，特別把店內受歡迎的沾醬佐料以及各種冷凍包集中一區，提供伴手禮以及冷凍商品宅配服務。吃完美味餐點可以到這一區逛逛，直接外帶省運費，自用送禮兩相宜。

有春茶館真的很用心，榮獲經濟部商業司臺菜餐廳等多項殊榮及肯定，菜色也經常推陳出新，嚴選在地食材融入台灣味，每道菜色都有人文典故，非常厲害。

有春茶館菜單

有春茶館的菜色超多，不僅茶飲點心、還有主食套餐，吃飽吃巧都可以滿足。每人低消一杯飲品或餐點，平日不限時；假日用餐1.5小時。平日免服務費；假日加收10%服務費。每一季都會推陳出新。

有春茶館好吃嗎？

我們每次約聚餐聊天都愛到有春茶館，餐點份量足又經常推出新菜色，這次來點了盛夏開胃新菜色，加上人氣飲品及夏天限定芒果冰，整個很消暑啊～

麻辣豆腐魚套餐 附肉燥飯、油條、飲品 320元

充滿古早味的竹籃裝盤上桌，整個好吸睛。這一套除了主角麻辣豆腐魚鍋，還有油條及肉燥飯，一整套很有飽足感!

光是麻辣豆腐魚鍋份量就不少，內容超多頗有重量，上桌時就聞到花椒香氣，夏天吃真的很開胃。

裡頭有不少魚片，滑溜的口感又嫩又香超好吃。

還有豆腐跟鴨血也是一級棒！口感非常軟嫩，吸飽麻辣湯汁咬的時候還會爆漿呢～蔬菜份量也很多，香辣帶勁尾韻回甘，多層次的享受好好吃啊～

還有附酥炸油條沾著麻辣湯汁送入口中，香酥口感以及椒麻湯汁的香辣滋味輪流衝擊味蕾，這油條真是加分！！

這一套還有一碗肉燥飯。肉燥不會過於油膩，與香Q米飯攪拌後吃起來蠻清爽的，搭配麻辣豆腐魚一起吃真的很開胃，一口接一口停不下來。

紅油舒肥雞蔬菜飯 附湯品、甜點、飲品 300元

這一道紅油舒肥雞蔬菜飯份量也很實在，滿滿的料幾乎看不到底下的白飯。

雞胸肉有舒肥過，口感特別軟嫩完全不會乾柴，淋上店家特別炒過的紅油味道好香啊～

這一道蔬菜飯不會太辣，米粒Q彈口感也不會軟爛，加上大量的蔬菜整個色香味俱全，我個人很喜歡。

附餐除了飲料還有湯品以及甜點嫩仙草，清清爽爽的附餐搭配香辣主食很對味，一整套吃完真的超飽足。

麻辣雞胸皮蛋麵 附飲品 300元

這道雞胸也是舒肥過，軟嫩又多汁，口感真不錯。

把皮蛋剪開一起拌入麵條中，香Q的皮蛋加上椒麻雞胸，真是絕配意外好吃。

手工麵條口感Q彈帶有咬勁，滿滿的椒麻醬汁每一口都很有味道。夏天天氣熱沒有胃口的話，點這道就對了，非常開胃一口接一口，很快吃光光～

喜歡辣一點的人，可以沾有春非常有名的椒麻醬，香麻辣尾韻還會回甘真是好吃！這個椒麻醬有單賣一整罐，喜歡可以買回家，拌飯、拌麵、拌青菜都很加分喔。

麵茶炸年糕 110元

過年必吃的炸年糕也是有春的人氣招牌，用手輕輕撕開立即感受到非常Q彈，口感又香又Q卻不會過甜，沾麵茶粉整個味道更香，我們每次來都會點這道古早味茶點。

玫瑰醬拇指發糕 100元

一般餐廳很少吃的到這種迷你小巧的拇指發糕，做工細緻考驗主廚的手工真的有厲害。

玫瑰醬拇指發糕 100元

一般餐廳很少吃的到這種迷你小巧的拇指發糕，做工細緻考驗主廚的手工真的有厲害。

純米做的發糕吃的到米香，上頭加上埔里手工玫瑰醬味道更香。這道拇指發糕口感QQ綿綿的好看又好吃，我們每次到有春都會點這個拇指發糕，討個好兆頭吃了會發喔~

麵茶杏仁凍冰沙S/90元、芋泥波波S/85元

這兩杯都是有春超人氣飲品，用料非常實在。不吃正餐來有春喝下午茶，點飲料也很超值。

麵茶杏仁凍冰沙 上頭滿滿的杏仁凍光是看就很加分，麵茶冰沙充滿小時候的回憶，加上杏仁香濃滋味，麵茶與杏仁意外地搭超好吃～大推！！

芋泥波波奶綠 一大杯滿滿料超多芋泥還喝的到芋頭顆粒，再加上小芋圓、地瓜圓，隨便吸滿口都是料，越咬越香喝完一杯大概飽了一半～。

烏龍春珍珠奶茶 S/80元

珍珠Q彈有咬勁，咬的時候還有奶香。烏龍春原本就好喝，加上手工現煮的大顆珍珠與鮮奶，整杯喝起來相當順口。

蜜芋頭冷熱冰 65元

點盛夏開胃套餐附甜飲新品3選一，選了這款新上市的冷熱冰。

這款夏日新品造型有點高級感，現煮的蜜芋頭加上剉冰真的就是迷你版的冷熱冰。綿密細緻的蜜芋頭一入口就讓人喜歡，甜甜的滋味加上粗粗有口感的剉冰，飯後甜點來一杯非常加分！

夏日芒果冰 250元

夏季限定芒果冰份量也是很多，光是看造型就讓人喜歡，還沒開吃先加分！新鮮現切的芒果果肉，大塊又紮實的口感，又甜又香好滿足啊～

有春茶館每年夏天都會推出季節芒果冰，今年的芒果冰還有加了斑蘭凍，滑嫩Q彈的斑蘭凍有著斑蘭葉特有的清香。斑蘭葉又名七葉蘭，是東南亞香料之王，天氣熱來吃這個很消暑啊～

這一杯份量超多，除了大塊的芒果果肉、斑蘭凍，底下還有芒果牛奶冰沙，甜而不膩越吃越順口，多層次的享受大滿足~芒果控一定會愛上。

有春茶館評論

我們超愛季節限定芒果冰好好吃，還有飲料也是超強，一整杯滿滿料!加上盛夏開胃的新菜色，每一道份量都很有誠意，我們每一次到有春茶館聚餐都很喜歡。

有春茶館環境舒適、服務優，餐點又經常推陳出新，不僅吃的到古早味辦桌菜，還有季節新菜色也是讓人驚豔，難怪網友大讚是台中人喝茶聊天的好地方，假日經常客滿記得先預約才不會久等喔～

有春茶館

官網：https://www.wuchunteahall.com/

粉絲團：有春茶館大墩店FB

有春茶館大墩店

地址：台中市南屯區大進街377號

電話：04 2322 1669

營業時間：11:30~21:00

有春茶館大智店

地址：台中市東區大智路55號

電話：04 2222 0618

營業時間：11:30~21:00

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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