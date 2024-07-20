最強彰化囝仔來了！ 跟著「國中生導遊」暑假導覽彰化半日遊　7／21起搶報30個名額

快趁暑假遊彰化！ 日前帶著網紅「孫女」導覽彰化市21個景點的超強彰化囝仔「阿家與小莊」，非常成功地行銷彰化市，而2位彰安國中應屆畢業生吳承家(阿家)、莊睿豪(小莊)也獲聘為「終身觀光大使」，將於7/27帶領大家一起導覽彰化市半日遊，7/21中午12點開放報名，限額30名幸運兒，手刀設好鬧鐘囉！

圖／翻攝彰化市公所臉書粉專

彰化市長林世賢在粉專貼文，「大家還記得世賢和阿家及小莊的暑假導覽之約嗎」，預計於7/27(六)下午14時至17時，由2位「國中生導遊」帶領觀光彰化半日遊，從元清觀出發-火車站-扇步道-台鐵舊宿舍群-扇形車庫-戶羽機關車園區-忠權社區彩繪-三川紅茶-忠權運動公園-火車站，最後還會送出好禮。

圖／翻攝林世賢 【百年大計 彰化新生】臉書粉專

圖／翻攝彰化市公所臉書粉專

圖／翻攝彰化市公所臉書粉專

活動報名自7/21中午12時開跑，活動全程免費，但名額超限量只有30人，全程皆需步行，參與民眾務必自備飲水、防曬用品，活動遊程最後還準備了免費麻糬和紅茶，要讓同行的民眾一起品嚐，再送好神彰化書籍和龍年限定吊飾，快把握機會難得。

圖／翻攝彰化市公所臉書粉專