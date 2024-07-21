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全台唯一「COACH摩天輪」！最時尚聯名 打卡「聯名款車廂、超巨手袋」曬美照 消費就贈「COACH造型冰棒」
這個聯名很可以！時尚品牌「COACH」很懂曝光，除了在熱氣球嘉年華亮相外，還與台中之星摩天輪攜手打造「全台唯一聯名款摩天輪」，黃色車廂、抱枕、造景統統有，日前經過有發現的網友都讚「好厲害的聯名」、「好可愛」。
繼時尚品牌「COACH」與國際熱氣球嘉年華打造「勇氣標準球-C Lock Balloon、手袋造型COACH Tabby球」後又一顯眼新作，與台中之星摩天輪聯手推出期間限定「COACH聯名款摩天輪」，不僅車廂外觀變身耀眼質感黃，內裝與抱枕也全換上聯名款新裝，周邊還有超巨的手袋造型藝術裝置，一整個超好拍！本次聯名預計展到10月中旬，有到台中記得去朝聖美拍喔。
此外，即日起至8/31，於活動場地完成指定任務，還能獲得超萌童趣獻禮和現金折價券；到「COACH」台中三井海港購物中心門店消費不限金額再享沁涼好禮「品牌造型夏日冰棒」，數量有限、送完為止。
而一旁的「MITSUI OUTLET PARK 台中港」夏季造景還請到了「蠟筆小新」，野原一家和春日部防衛隊成員們化身超級戰隊，多樣可愛的互動裝置等你來合影。
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