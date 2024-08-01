半夜也能吃得到！ 台中北屯文青風涼麵店「老三良麵」 麵條和醬汁十分搭配 明星藝人也愛來

說到台中特色涼麵那就不能不提到這間"老三良麵"，店家在台中已經開了7年，期間不但有明星藝人來吃過，也有多家電視媒體報導過，可以說相當的有名。和一般傳統涼麵店不同，店家除了賣涼麵，還有麻辣湯麵和咖哩飯，在台中應該還沒有一間涼麵店會同時賣這麼多東西的吧，不過最特別的還是他們就連半夜都有賣，而且是以誠實商店的方式販售，這真的是太有種了。他們家的涼麵我個人還蠻喜歡的，雖然沒有新奇特殊的口味，但就是好吃，麵條口感相當棒，特製的涼麵醬也不一般，整體搭配十分協調，店家裝潢和一般涼麵店很不一樣，有點文青風的感覺，是年輕人會喜歡的類型，而且附近就是捷運松竹站，搭捷運過來吃也OK喔。

三良麵之前搬家過兩次，現在是在北屯路上，附近就是捷運松竹站，開車來也方便，對面有停車場，停車走過來不用3分鐘。

店面不算大，不過上方那個招牌可是非常的顯眼，我之前就路過他們家好幾次，每次都是遠遠就看到他們的招牌了。

裏頭空間不大，走溫馨小店路線，用餐區分成兩區，有單人座也有多人桌，一個人吃或是多人來吃都適合，裝潢佈置有點文青風的感覺，和一般涼麵店很不一樣，我覺得比較像冰店。

看到櫃檯上方板子上的簽名，我才知道原來已經有不少明星藝人和媒體來吃過這家店啦。

點餐採掃描方式，特別的是也能透過Line線上點餐，不論是內用或是自取都可以，而且用Line線上點餐還能累積集點，集滿10點就能獲得50元折價券喔。

MENU給大家參考一下，餐點有涼麵、麻辣湯麵和咖哩飯三大類，不是只有賣涼麵而已，價錢看起來都還蠻平價的。

如果喜歡他們家涼麵的也可以直接買熟客券，消費時會有折扣優惠，有點類似餐券的概念。

店家也有提供愛心待用餐，真是一間有愛的善良店家。

每一份涼麵都會經過秤重，確保麵的份量沒有落差。

店內採自助式，要到櫃台自行取餐，另外用餐完後也要將餐盤拿到回收區放置。

涼麵/細麵/泡菜+溏心蛋 $70+25

基本配料有玉米、小黃瓜和胡蘿蔔，我額外又加點溏心蛋。

拌的時候突然發現細麵居然有兩種麵條，白色的是一般涼麵，黃色的則是胡蘿蔔做成的麵條，不過聽說以後好像就沒有黃色麵條了。

麵條非常滑溜，微微冰涼的口感真是爽口，涼麵醬的部分也是店家自己製作的，是常見的芝麻口味，但有加了點蒜頭和醋，味道還蠻有層次感的，搭配上滑溜的涼麵真的非常涮嘴耶。

差點忘了我點的是泡菜涼麵，裡面還有泡菜呢，微微酸辣味的泡菜讓麻醬涼麵又增添了些許的味道變化和豐富口感。

加價的溏心蛋，蛋黃呈現微微膏狀，口感相當滑溜，而且一顆25元也算是很佛心。

愛吃辣的也可以摻一些調味料區的香辣醬，這個是闆娘自己做的（現場也有販售），看起來有一點像麵店那種辣椒渣的辣油，不過明顯香很多，辣度感覺沒有很辣，也可能我們加不夠多吧。

涼麵/蕎麥/雞絲 + 溏心蛋 $70+25

相較剛的細麵，這個蕎麥麵明顯算是粗麵，麵條有微微捲度，有點類似拉麵麵條的口感，比起細麵更加有嚼勁，搭配上具層次感的芝麻醬感覺完全是另一種風味感受。

雞絲還以為是像雞肉飯的那種雞肉絲，沒想到居然是雞肉片，太特別了。

麻辣鴨血豆腐湯麵 + 溏心蛋 $70

不是麻辣鴨血臭豆腐的那種麻辣湯頭，喝起來感覺還蠻清爽的，但不是沒有味道喔，辣度可以選擇，我點的是微辣，有感覺到隱隱約約的一點點辣，不敢吃辣的應該也能接受。

豆腐和鴨血都給得不少，豆腐是嫩嫩的板豆腐，鴨血口感也不錯，很滑溜，且沒啥腥味。

可以選擇搭配泡飯/王子麵/拉麵/蕎麥麵其中一種，我們選了拉麵，麵條很有勁道，口感和他們的蕎麥麵極為相似，根本就是白色的蕎麥麵了。

炸蝦青花椰咖哩飯+溏心蛋 $150+25

點咖哩飯都會有附一杯古早味紅茶喔，是說這樣才150元，也太便宜了吧。

看似一般的炸蝦其實還不錯，雖然沒法和日式料理店的相比，但用料也很實在，而且連咖哩飯連飲料才賣150，實在有夠便宜。

翠綠的大花椰菜，水份很多。

咖哩醬也是店家自己煮的，很濃稠不會很水，口味偏向印度香料咖哩，辛香料的味道還蠻明顯的，個人覺得對小朋友來說可能會比較沒那麼吸引力。

店家除了白天營業，他們半夜也有販售喔，只不過是以無人商店的方式，餐點會放在門口處的小冰箱內，結帳可以選擇掃碼線上支付或是投幣到零錢箱內，有點誠實商店的感覺，好奇問了店家有被白拿餐點嗎 ? 沒想到居然大家都有付錢，只是有一些人付的錢沒有很足夠。

在台中涼麵店好像就只有賣涼麵，沒有像店家這樣又賣涼麵又賣麻辣湯麵、咖哩飯的，更別說連半夜還能買到，我覺得真的是蠻厲害的，餐點整個吃下來，個人最喜歡涼麵，麵條的口感比超商或是一般涼麵店真是棒太多了，涼麵醬味道也不會很單調，至於麻辣湯麵和咖哩飯就看各人感覺了，店家服務態度還蠻親切的，老闆娘也是很辣，樣子有一點點像AESPA KARINA的感覺（哈，KARINA迷別打我），整體來說是一間值得推薦的店，有興趣的朋友可以去吃看看。

老三良麵

地址：台中市北屯區北屯路489號

電話：0963-260007

營業時間：11:00-19:00（星期二星期三公休）

消費方式：現金/LINE 線上支付

店家臉書粉絲頁：老三良麵

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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