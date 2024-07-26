有故事的湯包店！ 海線清水美食「一手包伴」湯包和蒸餃用料實在、口味鮮明 媽媽味的玉米濃湯也推薦

海線清水新開了一間特別的湯包店，這間湯包店名為"一手包伴"，本來以為只是單純的雙關語，後來才知道是有故事的，老闆曾經發生嚴重的車禍，導致右手完全喪失功能，只剩一隻手能用，而少了一隻手感覺像是少了半個人，所以才將店名取為"一手包伴"。店內主要是賣湯包和蒸餃，雖然不是現包的（老闆一隻手也沒法包），但是內餡用料都非常實在，口味也很鮮明，我覺得比很多湯包店都還好吃，重點是老闆殘而不廢的努力精神實在讓人敬佩，換作是一般人可能已經自暴自棄或是走歪路了吧。店家目前開幕期間（6/26-6/30）消費滿百元就有送玉米濃湯喔，他們家的玉米濃湯我是真心推薦，濃濃的玉米甜味十分討喜，比起很多牛排館的玉米濃湯還好喝啊。

"一手包伴"的位置就在清水"上富黃昏市場"的轉角口處，市場旁邊有大大的停車場，停車相當方便，比較要注意的是這轉角路口風超級大，不知道為什麼，可能是啥XX效應吧

店家並沒有店面，而是一個小攤車，攤子旁邊有他們自己的冰箱，所以食材保存絕對不用擔心，營業時間從早上10點開始，一直到晚上7點半。

主打湯包和蒸餃，另外也有賣湯餃、湯品和飲料，湯包和蒸餃有7顆裝和10顆裝的，價錢都還蠻平價的。

在臉書社團上看到老闆的故事，還以為是中年人，沒想到居然那麼年輕，實在不禁讓人感到惋惜啊。

老闆右手完全不能使用，所以舉凡夾湯包、蒸餃，甚至裝湯，都是一隻手在操作，也許動作上會沒有那麼快，但也不會說慢很多，重點是大家多多包涵，不要看到只用老闆一隻手以為是在耍帥啥的。

點了一份綜合湯包和綜合蒸餃，另外還有一碗酸辣湯、玉米濃湯餃。

有需要蒜蓉醬或是辣油都可以跟店家說喔。

綜合湯包 $95

綜合湯包只有10顆裝的，裡頭包含鮮肉4顆，牛肉、麻辣和綠咖哩各兩顆，個人還蠻喜歡這種綜合系列的，等於一盒就能吃到所有口味了。

剛拿到手時湯包是很熱燙的，但我為了拍照放了一會，所以湯包冷掉看起來就有點乾乾的。不過湯汁依舊不少喔，稍微用力挾起來是會有湯汁滴出來的。

第一個吃到的是綠咖哩口味，肉餡呈現微微綠色，味道真的就是綠咖哩那個味，而且很濃郁，蠻特別的耶。

拍給大家看一下外皮和內餡，他們家湯包外皮不是很薄的那種，但也不會說很厚，內餡還蠻實在的，整個外皮和內餡的比例很OK。

接著這個是鮮肉口味，鮮肉也不錯，肉餡幾乎都是瘦肉，而且沒有豬肉味。

吃重口味的也可以加一點蒜蓉醬油，真的提味很多喔。

麻辣口味的從湯包外觀就能看到微微的紅色，肉餡屬於重口味，尤其是花椒的味道還蠻重的，吃起來好像真的有一點點麻麻的感覺，接受度就看各人了，若是喜歡吃辣的應該會很愛吧。

最後是牛肉口味，看起來有點像是色澤較深的鮮肉內餡，味道更加濃郁，最讓人驚奇的是沒有牛肉臊味，我很喜歡~~哈哈。

綜合蒸餃 $85

和湯包一樣是10顆裝，口味有豬肉、蝦肉、青蔥和韭菜共四種。

蒸餃感覺挺有份量的，每一顆看起來都是鼓鼓的。

這個是豬肉口味，其實應該是豬肉高麗菜才對，內餡不是只有豬肉而已，高麗菜還蠻爽脆的，肉餡也不會很肥，還不錯吃。

蒸餃的內餡相對湯包來說更加紮實，不會說一挾起來就散掉。

這是青蔥口味的，蔥味還挺鮮明，肉餡本身也很有味道，也是不錯。

青蔥餡和豬肉高麗菜餡其實還蠻像的，若沒說可能以為是豬肉口味，所以我才說豬肉口味應該寫豬肉高麗菜才對。

很好辨別的韭菜口味，韭菜放得還蠻多的，可以聞得到明顯的韭菜香氣，沾一點醬油吃超對味。

最後是我最喜歡的蝦肉口味，裡面有剁碎的蝦子肉再加上肉餡，雖然蝦子不是一整隻的，但蝦子的味道可是非常明顯，就算閉著眼睛也能吃得出來。

酸辣湯 $35

味道不算很特別，就一般那種不會很酸也不會很辣的普普酸辣湯，用料倒是還蠻實在的，隨便一撈都是料，這樣一碗35元也是挺便宜的。

玉米濃湯餃 $85

感覺很像是媽媽在家煮的那種玉米放超多的玉米濃湯，甜甜的玉米味十分討喜，小朋友絕對會很愛。

湯餃一共有7顆，用的是豬肉高麗菜口味的蒸餃，搭配甜甜的玉米濃湯一起吃別有一番風味。

店家湯包、蒸餃現蒸需要8-10分鐘，不想在現場等候的話也可以事先電話預訂喔。

店家的湯包和蒸餃儘管不是手工現包的，但是內餡都非常實在，湯包還該有的湯汁也是不少，其實比不少現包的還好吃咧，另外也很推薦他們的玉米濃湯，甜甜的味道好有媽媽味，整體來說還不錯啦，加上老闆背後的努力故事，我覺得實在很值得推薦可以去吃看看。

一手包伴

地址：台中市清水區五權東路137號（上富生鮮黃昏市場）

電話：0906-407006

營業時間：10:00-19:30

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：一手包伴

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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