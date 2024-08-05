台中厲害的「創意蔬食料理」進駐海線！斐得蔬食新品牌，適合一個人吃的套餐超討喜

海線終於也有超厲害的蔬食餐廳了，這家"花巷疏香樓"是由知名創意蔬食料理"斐得蔬食"推出的新品牌，裝潢佈置有點中國風、藝文風的感覺，餐點主要賣的是中式料理，以單點為主，但也有提供適合一個人套餐（據說未來還會有桌菜），口味還蠻不錯的，不會清淡到沒有味道，料理手法也挺有創意，有幾道菜給人感覺真的就像是葷的那樣，我個人覺得啦，應該算是目前海線最好吃的蔬食餐廳了，喜歡蔬食料理的朋友真的可以來吃看看。

斐得蔬食-花巷疏香樓就開在梧棲三井OUTLET裡面，在2樓誠品書局對面，旁邊是最近才新進駐的時時香。

店內裝潢佈置看起來是想呈現中國風、藝文風那樣的感覺，但是當中還包含了一些宗教的畫作，搭配屬實還蠻奇妙的，座位全都是多人桌，還有可容納10-12人的大圓桌，非常適合一家大小來用餐。

MENU的菜名有點宮廷風的感覺，主要是賣中式料理，另外也有一些港式點心和披薩，以單點為主，不過也有提供個人套餐，據說未來還會有多人桌菜。

鹹蛋黃筊白筍（蛋素） $280

筊白筍加上木耳和銀耳以及沙沙的鹹蛋黃，口感極為豐富，乳白色的醬汁有點胡麻奶醬的感覺，味道十分討喜，好吃。

香橙糖醋魚（蛋素） $278

肉是他們自己做的植物肉魚片，口感比一般素肉更細緻，糖醋汁調味也是恰到好處，不會過甜或過酸，配飯吃很適合的一道菜。

紹子豆腐（蛋素） $268

有加了梅子入菜，味道酸酸甜甜的，口味還蠻出人意料，還以為是加了花椒的那種四川麻辣紹子豆腐呢。

HONGON蔗香蓮子燒蹄膀（蛋素） $450

店家自製的素蹄膀肉，植物肉纖維呈現出瘦肉軟爛口感，真的有點像是滷到入口即化的蹄膀肉，其他還有加了銀耳、蓮子⋯⋯等眾多食材，增添口感豐富度之餘也帶有幾分養生的感覺，有帶長輩來吃的話這道推薦可以點。

冷壓橄欖油蔥雞（大）（五辛素） $230

外觀看起來根本就是真的油蔥雞了吧，素的雞肉非常的嫩，上面的蔥油超香，而且也不會像一般蔥油雞那樣的油，可能是因為用冷壓橄欖油的關係吧 ?

花椒皮蛋豆腐花（蛋素） $230

有像在吃麻辣豆花的感覺，豆腐也是店家自製的，介於豆花與豆腐之間的口感非常滑溜鮮嫩，湯汁看似很辣，但其實只有微微麻和微微辣，淋在白飯上拌飯吃還蠻下飯的。

峰迴九轉炸肥長（大）（五辛蛋素） $320

看起來像是炸紅燒肉，咬下去發現居然是麵腸，外酥內軟的口感和炸肥腸還真有幾分相似，有附一碟類似腐乳醬的沾醬，建議一樣要沾著吃，很搭很加分，這道真的好吃，推薦必點。

甘蔗淮山奶煲湯（全素） $385

湯頭味道相當棒，甘蔗的甜味伴隨隱約的奶香味，喝起來非常滑潤順口，湯料有娃娃菜、豆皮、雲耳、素鑫鑫腸⋯⋯等近十樣，豐富到還以為在吃佛跳牆咧。

HONGON凍檸茶 $90、檸檬塔煙花雲朵 $150、小農鮮奶拿鐵 $160

飲品我們點了三杯，比較推薦的就是"檸檬塔煙花雲朵"，加了手工奶蓋的蜂蜜檸檬，裏頭還有兩片黃檸檬片，蠻特別的，也很好喝。

之前有吃過他們家的蔬食料理餐廳，這間新品牌的"花巷疏香樓"給我感覺也是不錯，料理屬於比較中式，對於一些長者來說，接受度應該會比一般義大利麵那些更高一點，口味依舊是很有特色，雖然沒有很重口味，但都蠻好吃的，餐點除了單點之外還有個人套餐，所以不論是一個人來吃或是全家聚餐都是非常適合的，有興趣的朋友可以去吃看看喔。

斐得蔬食-台中三井店

地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號2樓（MITSUI OUTLET PARK 台中港）

電話：(04)2656-5992

營業時間：11:00-21:30

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：斐得蔬食-台中三井店

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」