港風復古迸出全新創意 KroX Coffee HQ 跨蒔咖啡，週末慵懶小酌的好去處！

台中咖啡廳：KroX Coffee HQ 跨蒔咖啡

圖 /ReadyGo

在健行路上有獨棟白色透天建築，深色的木質調門面，不仔細看真的很容易被錯過。KroX Coffee HQ跨蒔咖啡，是krox咖啡的第三間店，一個以創造與延續為出發點的台中在地品牌，每一家都有自己的風格特色，結合調酒及咖啡的復古風格，創造出一種新的體驗。進入店內從裝潢到格局、燈光到陳設都令人驚艷，帶著慵懶復古的調性讓人放鬆，餐點多樣化也很有特色，想喝咖啡或是小酌一下都很不錯，週六的夜晚還會有駐唱表演，讓人更加沉浸在這全然放鬆的氛圍中。這裡還是寵物友善餐廳，店狗 Jefy是一隻呆萌的鬆獅，圓滾滾配上憨憨眼神超可愛，這裡絕對是和朋友聚會的好去處。

台中咖啡廳：跨蒔咖啡環境介紹

低調的獨棟白色透天建築，是老闆爺爺留下的房子，經過巧手改造後，外面的庭院有簡單的戶外座位，有個小小的盪鞦韆立在庭院一角。推開深色的木質調大門，裝潢以深棕色點綴暗紅色的絨面沙發，木質桌面搭配同色系木椅，暈黃燈光卻又用大片木窗和圓形的小洞將自然光源引入室內，營造出光影交錯的效果，吧檯上一排圓形的吊燈更增添幾分復古氛圍，空間裡播放著復古的粵語歌曲，中式又帶點港風的懷舊感讓人深深著迷。店面的後方是藝術家工作室，有販售一些獨特又有趣的作品，可以到裡面走走看看。

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台中咖啡廳：跨蒔咖啡菜單

跨蒔咖啡的菜單很有特色，帶著一點復古的感覺，還用可愛的插畫去加點菜單趣味。除了有手沖咖啡和各色咖啡特調、還有許多有趣的特調飲，像是能量特調飲系列、茶和咖啡結合的港式特調、酒精類特調、士多啤梨季節限定系列…等，餐點有簡單的鹹食、甜點，還推出吃飽飽套餐，選擇很多樣化也很特別。

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台中咖啡廳：跨蒔咖啡餐點推薦

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鴛鴦王

光是超可愛的特製杯子就令人愛不釋手，上面還印了有趣的標語，這可是KroX Coffee HQ的招牌飲品，順口不甜膩，茶香咖啡香完美平衡超好喝的。

油甜配方豆拿鐵

這是全能咖啡師大賽中的冠軍配方豆，奶油甜風味表現以80%巧克力、氮氣鮮奶油香氣為主調，以此配方製作而成的拿鐵，口感如同奶油般滑順濃郁，淡淡香甜的氣味讓人不經意間一口接著一口。

提拉米蘇

蛋糕上灑上滿滿的可可粉，蛋糕體口感蓬鬆，奶霜本身是帶著咖啡酒香風味很大人款，入口即化，濃郁的咖啡酒香飄盪在口舌之間，濃情苦甜滋味讓人再三回味。

瓜醒十分

KroX聯合MYPROTEIN推出的合作新品，冬瓜檸檬茶結合咖啡，使用冷翠耶加雪菲作為基底，自製冬瓜露搭配蜂蜜檸檬，風味獨特有趣值得一試。

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KroX Coffee HQ｜跨蒔咖啡詳細資訊

店家地址：台中市北區健行路656號

連絡電話：04-2247-0176

營業時間：一、二、四11:00-19:00／三、五、六、日11:00-00:00

相關連結：kroxcoffee_bar_hq

交通方式：健行路上，靠近中清路交叉口，店家有附設停車場

注意事項：1. 低消一杯飲品或一份甜點 2.用餐時間90分鐘 3.週末假日不接受預約訂位 4.寵物友善但毛小孩不可上紅色沙發區

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