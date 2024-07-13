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鮮蚵控不吃會後悔！ 鹿港人氣老店「爆料系蚵仔山蓋飯」蚵仔滿到看不見飯 價格親民、食材新鮮 吃到痛風也要嚐

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@kokohatw授權提供
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鮮蚵控要瘋狂了！ 鹿港人氣老店端出爆料系美食「鮮蚵蓋飯」，滿滿的肥美川燙鮮蚵仔拌上獨家醬汁，霸氣鋪滿在肉燥飯上，一下子完全看不見底下米飯，這款浮誇系美味一定要追！

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位在鹿港天后宮門口的「鹿港阿道蚵仔煎」，可以算是鹿港小吃界的扛壩子，所使用的蚵仔都是當天新鮮採購，確保每一口都能品嚐到海鮮的鮮美。店家有多種菜色如蚵仔煎、蚵嗲、生蚵仔、各式熱炒炸物等，而讓鮮蚵控們忍不住一定要吃的痛風餐代表「爆料蚵仔山蓋飯」，點起來超大一碗只要160元！

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店家開放式的製作過程，瞬間吸引路過遊客指名要吃這一味，部落客「豬飛小姐」拍下最療癒的出餐畫面，將川燙後的飽滿肥美鮮蚵，拌入獨家醬汁、蒜酥、調味料，拌一拌再鋪在肉燥飯上，就是一碗爆料系鮮蚵蓋飯了。

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60多年的人氣老店阿道蚵仔煎，是在地享譽盛名的特色小吃店，出乎意外地非常跟得上時代，除了菜單上設計了爆料系「拍照美食」區，店內還有自助點餐機、機器人送餐，方便的多元支付，即使現場人多也可以快速點菜出餐用餐，最貼心的是有自家停車場，假日來這裡不用煩惱找停車位問題，而且都會開發票，感覺得到老闆經營的用心！

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📍 鹿港· 阿道蚵仔煎

地址：505彰化縣鹿港鎮中山路436號

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