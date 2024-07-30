阿嬤的古早味！每日限量要先預訂 超好吃「酥炸鴨頭」必點，小黃瓜臭豆腐爽口夠味
udn走跳美食／Mika出走美食日誌
這真的是隱藏版在地料理無誤，尤其是阿嬤私房料理超強！必點需事先預訂的酥炸鴨頭，真的是炸到骨頭都能吞下肚，外酥內滑嫩肉質太銷魂。還有臭豆腐上面放了滿滿小黃瓜好解膩，以及豬腳麵線、古早味炒麵等⋯都是阿嬤的家常拿手菜，很讓人懷念的古早味。
就位於大肚縱貫公路上，請認招牌，路旁可停車。
狹窄的店面，家庭式的路邊小吃風格。
阿嬤真的年紀也很大了，還是願意在熱鍋旁把拿手料理煮給客人吃。
山陽當歸鴨肉｜MENU
我是覺得這價格不貴啦，鹹酥鴨頭必吃。建議事先電話預訂好鹹酥鴨頭會比較安全。
我忘記預約幾條鴨頭了！反正看起來挺多的就是了。而且炸的有夠酥脆，就連骨頭都炸酥到可以直接啃來吃的概念。
灑上中藥胡椒就超夠味了
這鴨頭真的可以整隻拿來啃，骨頭也可以吃。鴨肉也是外酥脆內滑嫩入味，真的好好吃，尤其是鴨皮。
米血湯（乾）
這選項也太酷，就是撈出米血湯的米血淋上肉燥這樣。
在外面很難得吃到的一道米血湯（乾），我覺得也還不錯吃，畢竟有肉燥加持～
乾麵
就是肉燥乾麵，台中人還會淋上甜辣醬才是正宗古早味。
湯麵
感覺比較華麗，料比較多的湯麵。
肉燥飯＋筍菜
營養均衡，有肉燥還有菜以及一大碗飯，阿嬤真的很怕我們沒吃飽，超有愛，像我媽媽會做的那種便當。
豬腳麵線
這麼一大碗才100元欸！而且豬腳真的超大一塊。
就是這麼大！非常超值。
臭豆腐
不期不待的臭豆腐意外好吃！而且上面滿滿的醃小黃瓜還有辣醬，層次風味很獨特。主要是臭豆腐也酥脆夠味，我個人是挺喜歡的，夏天吃很爽口！
山陽當歸鴨肉
地址：台中市大肚區縱貫公路879號
電話：042 6991057
時間： 11:00–20:20｜每週日/週三 公休
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
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