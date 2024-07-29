內外兼具的網美冰店！日式復古老屋風「花毛かき氷喫茶」，這裡有著顏值超高的季節水果、自家醃漬果醬日式刨冰

日式刨冰重顏值，走網美路線，搭配台灣厲害的季節水果跟店家自家醃漬果醬就很無敵了！要賣相有賣相，輪美味程度更不輸，內外兼具的網美冰店非這家莫屬。

位於黎明新村小村落裡的日式復古老宅風格，民宅內 巷弄間，還有大片落地窗讓你吃冰看窗景。店家擅長用季節限定的水果、自家醃漬的果醬刨冰，讓你每次去都有新體驗，各種創意水果搭配冰品，每季都不一樣，好喜歡。

位於黎明新村的裡面，開車的話可以停放在博愛街旁的路邊停車格，對面就是圖書館黎明分館，停車相當便利，側邊看起來沒有很顯眼是間冰店，看到入口處有放冰的海報就是了！

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真的就在巷弄民宅內，這裡是眷村，所以很多老屋，這家也是老屋改建的喔。

不過這環境我是真的很喜歡，雖然比較隱密一點。

這家特別日式老宅風

還有線上菜單好方便

日式刨冰就是很重顏質，重點是這老宅也改造的好復古好有味道。

老闆都用當季水果或自家醃製果醬做的刨冰，每個季節水果都不一樣，因此可以變化的水果刨冰種類繁多。

還有很創意的甜點跟萬聖節特殊造型刨冰。

這裡處處都擺放著店家正在醃製的果醬

還有當季水果

這裡既台式又日式的復古裝潢風格超好拍。

復古的櫥櫃鑲在玻璃邊上，大片落地窗可以欣賞眷村特色，還有路人走秀。

南屯區 花毛かき氷喫茶｜MENU

除了冰品外，也有販售咖啡、飲品、鬆餅等，價位落在$120~$250之間，每人低消一杯飲料或一份冰品或一份組合餐。

其實菜單都是僅供參考，因為每一季水果都不相同，店家也會一直推陳出新。

檸檬鹽麴＆宇治金時

拍起來很大一碗，因為日式刨冰就是可以堆很高這樣。但其實拿手當比例尺就知道不大啦。

宇治金時

採用丸九小山園的抹茶醬，裡面有牛奶煉乳，上面搭配上蜜紅豆與抹茶凍搭配而成，堆成一座小綠山丘，可愛極了！

有著大人味的清甜甘苦抹茶香氣，搭配蜜紅豆添點甜，抹茶凍好喜歡。

刨冰更是每一匙都吃得到抹茶清甜香氣，淋的很徹底，沒有在那邊捨不得的啦。

檸檬鹽麴

顏質真的最高啊這一碗！採用屏東梅爾有機米麴做成的檸檬鹽麴，再淋上蝶豆花汁，整個帶點夢幻的紫粉色，上面放上了醃漬過的梅爾檸檬，然後內餡還有檸檬醃漬的果肉，酸甜中帶點微甘苦，好好吃。

這家真的是我目前吃過最高顏質的日式刨冰，美慘！而且都是採用當季水果跟自家醃製果醬，每次來都有驚喜，推推。

花毛かき氷喫茶

地址：台中市南屯區干城街243巷4弄16號

電話：042 2511052

時間：13:00–18:00

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文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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