吃甜甜，吃出桃花好人緣！跨界聯名 史上「最強月老禮盒」

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024七夕情人節在8/10，想脫單的朋友、還不知道幫另一半準備什麼禮物的朋友，通通看過來！南投埔里知名景點「18度C巧克力工房」與傳說中超靈驗－南投魚池「龍鳳宮月下老人祠」聯合推出七夕月老禮盒「情人節藏心20入月老限定加持版」。購買20入巧克力禮盒，附贈訂製款「愛心造型的櫻花粉色植鞣革牛皮行李吊牌」，吊牌上繫著已過爐的月老紅線，相信有了月老的加持守護，一定可以順利找到對的那個人，讓愛情長存。

南投「18度C巧克力工房」與「龍鳳宮月下老人祠」聯合推出七夕月老禮盒。 圖：日月潭國家風景區管理處／提供

▲月下老人祠。 圖：日月潭國家風景區管理處／提供

日月潭自然景色優美、風光明媚，是旅遊休閒也是男女談情說愛的好地方，過去在拉魯島上仿中國大陸西湖設置「月下老人祠」，供遊客膜拜與祈願，而後因921大地震損毀，地方人士為延續神明的靈驗聖蹟，將月下老人遷移到龍鳳宮旁繼續供奉。

▲日月潭龍鳳宮。 圖：日月潭國家風景區管理處／提供

日月潭國家風景區管理處處長柯建興表示，龍鳳宮是日月潭居民的信仰中心，月下老人祠更是神秘又靈驗的廟宇，很多人都會專程到日月潭求姻緣！因應情人節的到來，日月潭國家風景區管理處推出加碼好禮，不管是求好姻緣的單身男女、有對象的情侶或是已婚夫妻來祈求愛情長久，皆歡迎再度回到日月潭，憑附贈的愛心行李吊牌至向山遊客中心即能兌換紅茶包禮盒（限量），讓有情人嘴裡吃著巧克力再喝著順口的日月潭紅茶，感情濃情蜜意，而單身者送出最強禮盒都可以順利找到好對象。

▲Feeling 18 巧克力工房。 圖：日月潭國家風景區管理處／提供

本次聯名商品凡即日起～7/31預購期間於官網或現場門市預購七夕禮盒，即可享有刻字訂製服務及免運活動，快把握這難得機會，當個受月老眷顧的善男信女吧！更多相關資訊可參考「Feeling 18 巧克力工房」或「日月潭國家風景區管理處」Facebook粉絲團。

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