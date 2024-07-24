快訊

不斷更新／強颱凱米直撲風雨愈晚愈強！花蓮等13縣市25日停班停課

事故瞬間曝光！強風吹倒大樓鐵皮撞翻女兒牆 轎車慘遭砸扁1命危1昏迷

強颱凱米花蓮外海30公里打轉中！即刻起影響最顯著 最快今晚登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃甜甜，吃出桃花好人緣！跨界聯名 史上「最強月老禮盒」

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：日月潭國家風景區管理處／提供
圖：日月潭國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024七夕情人節在8/10，想脫單的朋友、還不知道幫另一半準備什麼禮物的朋友，通通看過來！南投埔里知名景點「18度C巧克力工房」與傳說中超靈驗－南投魚池「龍鳳宮月下老人祠」聯合推出七夕月老禮盒「情人節藏心20入月老限定加持版」。購買20入巧克力禮盒，附贈訂製款「愛心造型的櫻花粉色植鞣革牛皮行李吊牌」，吊牌上繫著已過爐的月老紅線，相信有了月老的加持守護，一定可以順利找到對的那個人，讓愛情長存。

南投「18度C巧克力工房」與「龍鳳宮月下老人祠」聯合推出七夕月老禮盒。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供
南投「18度C巧克力工房」與「龍鳳宮月下老人祠」聯合推出七夕月老禮盒。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供

▲月下老人祠。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供
▲月下老人祠。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供

日月潭自然景色優美、風光明媚，是旅遊休閒也是男女談情說愛的好地方，過去在拉魯島上仿中國大陸西湖設置「月下老人祠」，供遊客膜拜與祈願，而後因921大地震損毀，地方人士為延續神明的靈驗聖蹟，將月下老人遷移到龍鳳宮旁繼續供奉。

▲日月潭龍鳳宮。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供
▲日月潭龍鳳宮。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供

日月潭國家風景區管理處處長柯建興表示，龍鳳宮是日月潭居民的信仰中心，月下老人祠更是神秘又靈驗的廟宇，很多人都會專程到日月潭求姻緣！因應情人節的到來，日月潭國家風景區管理處推出加碼好禮，不管是求好姻緣的單身男女、有對象的情侶或是已婚夫妻來祈求愛情長久，皆歡迎再度回到日月潭，憑附贈的愛心行李吊牌至向山遊客中心即能兌換紅茶包禮盒（限量），讓有情人嘴裡吃著巧克力再喝著順口的日月潭紅茶，感情濃情蜜意，而單身者送出最強禮盒都可以順利找到好對象。

▲Feeling 18 巧克力工房。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供
▲Feeling 18 巧克力工房。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供

本次聯名商品凡即日起～7/31預購期間於官網或現場門市預購七夕禮盒，即可享有刻字訂製服務及免運活動，快把握這難得機會，當個受月老眷顧的善男信女吧！更多相關資訊可參考「Feeling 18 巧克力工房」或「日月潭國家風景區管理處」Facebook粉絲團。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

巧克力 日月潭 禮盒

延伸閱讀

絕美曝光！日月町蔦屋8月開幕 純白建築成南投新地標

森林避暑Chill一夏　南投湖光森野2日遊

日月潭萬人泳渡今年9月15日舉辦 前總統馬英九將11度下水

法拉利四座跑車GTC4 Lusso 台21線過彎撞爛車頭凹陷

相關新聞

吃甜甜，吃出桃花好人緣！跨界聯名 史上「最強月老禮盒」

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024七夕情人節在8/10，想脫單的朋友、還不知道幫另一半準備什麼禮物的朋友，通通看過來！南投埔里知名景點「18度C巧克力工房」與傳說中超靈驗－南投魚池「龍鳳宮月下老人祠」聯

一個人也能獨享！愛吃鍋要收藏 台中「鈺鳳創意牛羊肉火鍋」，炭火牛羊肉的絕佳選擇

udn走跳美食／跟著華少吃吃吃 《鈺鳳創意牛羊肉火鍋》位於台中市南區五權南路，是一家主打炭火牛肉火鍋、牛肉丸火鍋及羊肉火鍋的特色餐廳。台灣人四季都愛吃火鍋，當心情不好，沒有什麼比來一鍋熱騰騰

豐原必喝手搖飲！茶典子仙草·茶飲專賣 醇香奶茶與自熬仙草凍的完美結合

udn走跳美食／跟著華少吃吃吃 走進台中豐原的「茶典子 仙草·茶飲專賣」，你會感受到一股濃厚的古早味，這家店雖然是一間小店攤車，但在地經營了26個年頭，儼然已成為豐原地區的象徵。店內最受歡迎的就

全台唯一「COACH摩天輪」！最時尚聯名 打卡「聯名款車廂、超巨手袋」曬美照 消費就贈「COACH造型冰棒」

這個聯名很可以！時尚品牌「COACH」很懂曝光，除了在熱氣球嘉年華亮相外，還與台中之星摩天輪攜手打造「全台唯一聯名款摩天輪」，黃色車廂、抱枕、造景統統有，日前經過有發現的網友都讚「好厲害的聯名」、「好可愛」。

「咖啡任務」把自己當作特務！ 台中市區約會聊天看夜景最佳所在 喝咖啡就到台中最高點喝

udn走跳美食／強生與小吠 如果你問台中有哪幾間高樓咖啡廳，這家『咖啡任務』絕對可以在我們推薦名單上。而且說真的咖啡任務已經夯過一陣子後，現在去竟然還是人很多。我想天氣好，大家都想要在高空喝咖啡

最強彰化囝仔來了！ 跟著「國中生導遊」暑假導覽彰化半日遊　7／21起搶報30個名額

最強彰化囝仔來了！ 跟著「國中生導遊」暑假導覽彰化半日遊 7／21起搶報30個名額

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。