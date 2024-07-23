一個人也能獨享！愛吃鍋要收藏 台中「鈺鳳創意牛羊肉火鍋」，炭火牛羊肉的絕佳選擇

《鈺鳳創意牛羊肉火鍋》位於台中市南區五權南路，是一家主打炭火牛肉火鍋、牛肉丸火鍋及羊肉火鍋的特色餐廳。台灣人四季都愛吃火鍋，當心情不好，沒有什麼比來一鍋熱騰騰的火鍋更讓人開心的事情了。這家店特別提供個人鍋選項，即使是一個人也能享受炭火羊肉鍋的美味。

店內環境

鈺鳳創意的店內設有多人的圓桌和四人的座位區，空間安排合理，適合各類聚餐需求。

醬料區自取設計方便，餐具櫃則是在醬料區標示牌後面的櫃子中，客人自取使用起來十分便捷。

鈺鳳創意牛羊肉火鍋-菜單

《鈺鳳創意牛羊肉火鍋》的菜單豐富多樣，價格合理。以下是我們這次品嚐的幾道美食：

鈺鳳創意牛羊肉火鍋-牛肉丸子鍋（中份 1000元）

這道牛肉丸子鍋內含牛肉、丸子、白菜、冬粉和豆腐，份量適中。牛肉塊大且嫩滑，丸子口感較鬆軟，但湯頭採用安徽式牛肉湯，味道濃郁且不會過鹹。即使是小鍋，也能品嘗到濃郁的湯頭。

特別的是，店員會時不時貼心地幫忙來加湯，希望客人能品嚐到最完美的湯頭最佳風味。

鈺鳳創意牛羊肉火鍋-黃瓜（小份 70元）

這道黃瓜小菜爽脆清爽，是火鍋前的絕佳開胃菜。簡單的調味讓黃瓜的自然鮮甜得以凸顯，口感非常好。

鈺鳳創意牛羊肉火鍋-芹菜牛肉（中份 300元）

這道芹菜牛肉搭配得宜，牛肉片厚實且嫩滑，芹菜清脆，兩者結合得相得益彰。這道菜份量充足，適合與家人朋友一起分享。

鈺鳳創意牛羊肉火鍋-黃牛肉水餃（10顆/份，一顆8元）

這道黃牛肉水餃外皮略厚，但咬下一口時，內餡的肉汁滿溢而出。

水餃滋味豐富多汁，價格物廉價美，是許多顧客的最愛。

結論

《鈺鳳創意牛羊肉火鍋》不僅提供高品質的牛羊肉火鍋，還有多樣的小菜和特色料理。寒冷的天氣裡，來這裡享受一頓熱騰騰的火鍋，絕對是最幸福的事。建議大家提前訂位，以免用餐高峰期排隊等待。想要品嚐炭火牛羊肉的美味，快來《鈺鳳創意牛羊肉火鍋》體驗吧！

鈺鳳創意牛羊肉火鍋

電話：04-2265 2580

地址：台中市南區五權南路456號

營業時間：星期一、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日 am 11:30 – pm 2:30, pm 5:00 – pm 9:30，星期二已關閉

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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