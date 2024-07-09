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南投人久等了！全台最美休息站「日系蔦屋書店ｘ日月町」8月開幕，中部「最潮新地標」攜潮食、質感選物強勢登場

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／精英開發提供、摘自日月町官網和粉絲頁
圖／精英開發提供、摘自日月町官網和粉絲頁

南投新地標終於來了！有全台最美休息站美稱的「日月町複合式商場」將於8/1正式開幕，現代感的純白建築格外顯眼，結合美學、潮食和創想打造埔里世外桃源，美食、選物統統有，南投人準備手刀衝一波！

全台最美休息站「日月町複合式商場」將於8/1正式開幕。圖／精英開發提供
全台最美休息站「日月町複合式商場」將於8/1正式開幕。圖／精英開發提供

最美休息站「日月町複合式商場」宣布於8/1盛大開幕，由有「台中土地公」封號的精英開發斥資超過10億元歷時3年打造「全台首家擁有日系蔦屋書店」的最美休息站，正落腳在往日月潭的必經之地－南投埔里愛爾蘭交流道旁。

蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）。圖／摘自日月町官網
蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）。圖／摘自日月町官網

日系連鎖書店「TSUTAYA BOOKSTORE日月町店」為全台第12家店鋪。圖／精英開發提供
日系連鎖書店「TSUTAYA BOOKSTORE日月町店」為全台第12家店鋪。圖／精英開發提供

南投新地標「日月町複合式商場」占地1.3萬坪，主打潮食、美學與創想的基地，除了有最具話題性的日系蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）以新一代「旅途中的未知書店」營造獨特風格進駐外，首批商家還有「日月本家、朝霧茶莊、有益帖、洪鑼灣」等，更集結了「茶茶小王子、囍串串、Jay's Pizza、高關紅豆餅」等餐飲，化身為獨家餐車限定店，並設置全台最美的加油站/充電站。

圖／摘自日月町官網
圖／摘自日月町官網

WIRED CAFE。圖／摘自日月町官網
WIRED CAFE。圖／摘自日月町官網

不僅如此，商場同時獨家引進「伊良可樂、TOBA TOBA可樂、TOMO可樂」等各式日本精釀可樂品牌，及中部首發的本人氣食材選物品牌「AKOMEYA TOKYO」。

融入地方文化元素並重新詮釋產品本質的實驗性品牌「日月本家」。圖／精英開發提供
融入地方文化元素並重新詮釋產品本質的實驗性品牌「日月本家」。圖／精英開發提供

值得一提的是，日月町還有專屬的吉祥物，是一隻熱愛放鬆漫活的青蛙「浮拉格」，象徵現代人往郊區追求平靜。此外，商場內更設有策展空間使書香、文青氣息更甚，首波地景藝術將展出數座阿尼斯特與浮拉格的充氣裝置藝術品。另邀請知名短視頻爆紅插畫家Rachel Liao，以「蛙蛙休假日」為主題，推出期間限定聯名扭蛋，融合文創和山城風光，為日月町增添愜意慢活的極致氛圍。

日月町吉祥物「浮拉格」。圖／摘自日月町官網
日月町吉祥物「浮拉格」。圖／摘自日月町官網

邀請到插畫家Rachel Liao，以「蛙蛙休假日」為主題，推出限定聯名扭蛋。圖／摘自日月町官網
邀請到插畫家Rachel Liao，以「蛙蛙休假日」為主題，推出限定聯名扭蛋。圖／摘自日月町官網

TSUTAYA BOOKSTOREＸ埔里日月町

開幕日：2024/8/1

地址：南投縣埔里鎮中山路四段235-8號

官網：https://www.hizukitown.com/

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TSUTAYA BOOKSTORE 南投旅遊 文青 日月潭 熱門景點 蔦屋書店 裝置藝術

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