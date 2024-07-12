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森林中的祕密基地「九樹森林」　擁抱與樹共存的幸福感

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

秉持著「一棵樹，種一份幸福」的初衷，民宿主人讓九樹森林從原本雜草叢生的土地，蛻變成為森林環繞的世外桃源。目前僅開放8至45歲者入住、零服務、行李自理、自助CHECK-IN、無接待寵物入住等事項，或許會讓一部分人打退堂鼓，但只要鼓起勇氣訂房，從進入森林的那一刻起，就能深刻體會到「與樹共存」的理念及入住森林之中的美好。穿越只為房客開啟的大門，循著小徑來到被綠樹擁抱的大廳，自己打開密碼鎖拿取房間鑰匙，一趟別開生面的旅程就此展開。

▲從check-in的大廳就很不一般。
▲從check-in的大廳就很不一般。

▲彷彿進入宮崎駿的動畫世界中。（圖片提供：九樹森林）
▲彷彿進入宮崎駿的動畫世界中。（圖片提供：九樹森林）

身為建築設計師的民宿主人，因喜愛廢墟風而打造了「穀倉民宿」，融入工業風及台灣老件家具的空間陳設獨樹一格。「穀倉四人會館房」內的兩張雙人床設置在水泥管內，枕頭後方就是一窗綠意；「穀倉閣樓房」也有巧思，翌日的披薩早午餐還會用吊籃送上來，從三角窗接過熱騰騰的窯烤香氣美味與特調飲品，另類的森林野餐非常Chill！

▲在水泥管中入睡。
▲在水泥管中入睡。

▲用吊籃送上來的早餐。
▲用吊籃送上來的早餐。

「霍爾民宿」的客房設置在或高或低的煙囪之內，奇特景致彷彿置身在宮崎駿的動畫世界之中。最受歡迎的「霍爾高塔房」共有三層，一樓是浴室、二樓是臥房、三樓是可以仰望藍天與星空的小客廳，當屋頂玻璃上有水滴，室內還會灑落流動的粼粼波光，創造出清涼的視覺享受。值得一提的是，房間內的香氛與沐浴用品都是九樹森林研發的自有品牌，在淡淡香氣引領下，旅途記憶的美好被記錄，而屬於森林的時光也能在旅程結束後購買回家。

▲霍爾民宿。
▲霍爾民宿。

▲霍爾高塔房的天臺小客廳。
▲霍爾高塔房的天臺小客廳。

　

旅宿資訊

九樹森林

地址：南投縣魚池鄉共和村中興巷6-18號

FB：九樹森林 9Trees La Felicità

時間：入住15:00-17:30，提前或超過時間恕不受理；退房翌日11:00前

費用：穀倉閣樓房 平日4,000元／假日5,000元起；穀倉四人會館房平日5,200元／假日6,200元起；霍爾高塔房 平日4,800元／假日5,800元。

訂房：無電話，請私訊臉書。全館僅開放年齡8-45歲者入住

　

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