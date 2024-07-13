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４間台中狗狗旅館推薦，毛小孩交給專業的照顧最安心！

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖 / 七分之二的探索
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寵物住宿基本上都以狗狗的體型大小來分級收費，有些旅館可能會要求首次住宿前須至少安親一次，讓工作人員了解狗狗個性。最近想出遠門，卻又不知該將小毛孩安置於何處嗎？以下為各位帶來 4 間位於台中的狗狗旅館！


1. 旺憂寵物 WANTU

圖 / 旺憂寵物 WANTU
圖 / 旺憂寵物 WANTU

圖 / 旺憂寵物 WANTU
圖 / 旺憂寵物 WANTU

💰價格：依體型$1300~2000不等

🏠地址：台中市南屯區東興路二段265號

🕰營業時間：週一至週日 11:00-20:00，預約制

旺憂寵物 WANTU 位於南屯東興路二段，寵物店一樓提供寵物用品和美容服務，二樓是寵物住宿區，三樓是專屬毛孩放電的場所。這間寵物住宿每位毛孩都有專屬保姆陪玩，並有寬敞的放風空間，家長也可透過 24 小時遠端監控隨時查看毛孩情況，而且寵物住宿空間也非常大。

進入旺憂寵物的店內，就感受到一股溫馨的氛圍，店員非常熱情地迎接後，細心詢問了毛寶貝的需求、狀況和日常習慣。一對一保母陪玩服務，並有安排專屬放電時間。另外，店內提供的豐富玩具和活動，去接毛孩時可以看出牠度過了非常愉快的時光，令人暖心！


2. Wen 溫斯頓寵物生活館

圖 / Wen 溫斯頓寵物生活館
圖 / Wen 溫斯頓寵物生活館

圖 / Wen 溫斯頓寵物生活館
圖 / Wen 溫斯頓寵物生活館

💰價格：夢幻城堡 $700 / 24h，挑高城堡 $850 / 24h，安親 $100 / 1h

🏠地址：台中市北屯區熱河路三段91巷1號

🕰營業時間：11:00-20:00，預約制

Wen 溫斯頓寵物生活館位在北屯區崇德商圈附近住宅區內，童趣的別墅外觀像座小城堡，門口可停 2 部汽車。小小的前院有著安全防護柵欄避免毛孩們逃脫，玻璃大門也需要透過內部操作才能開啟。店面旁有一座草皮放風區，是專門給在這住宿狗狗上廁所、放風跑跳的地方。住宿為獨立式套房，一狗一間不混養，每間房內都有安裝監視器，家長可隨時連線觀看！

小型犬個狗狗，選的房型是夢幻城堡，狗狗一進去就馬上到帳篷裡玩耍，似乎很滿意這個秘密基地。雖然住宿有附免費的狗狗飼料，但若自備鮮食，也可以請保姆放在冰箱保存，要吃的時候也會幫忙微波，非常太貼！想念狗狗時，只要點進 App 就能透過監視器畫面看狗狗在做什麼，保姆也會不定時回傳狗狗的現況，讓主人出差時也能完全放心!


3. 汪喵の旅

圖 / 汪喵の旅
圖 / 汪喵の旅

圖 / 汪喵の旅
圖 / 汪喵の旅

💰價格：依寵物體重從少於五公斤到大於二十公斤，$400~1300 / 天

🏠地址：台中市北屯區軍福十六路372號

🕰營業時間：週一至週日 10:00-22:00

汪喵の旅寵物旅館位於北屯東山黃昏市場旁，店內門禁嚴格，需按門鈴後等待人員開門，大門後還有第二道柵欄避免狗狗跑出來。內部可分為室內與室外，室外區域有兩道木柵欄將空間做劃分，方便多隻狗狗活動時可以依據體型或相處狀況隔離，室內則為寵物休息空間。後院空間另有大片的草皮可以讓狗狗自由奔跑，似乎有種讓毛孩上學的感覺。

汪喵の旅服務流程十分專業，入住前就已跟主人透過表單了解相當多細節，第一次見面又花時間了解更多飲食資訊，方便評估是否適合吃鮮食。隔天接送時還附贈手作鮮食讓狗狗回家吃，真的非常用心。狗狗第一晚會跟店員一起生活，等到之後才會安排和其他狗狗一起玩耍，算是很貼心的舉動，不論是服務還是實際照護過程都相當令人放心～


4. 英倫王子悠閒時光寵物旅館

圖 / 英倫王子悠閒時光寵物旅館
圖 / 英倫王子悠閒時光寵物旅館

圖 / 英倫王子悠閒時光寵物旅館
圖 / 英倫王子悠閒時光寵物旅館

💰價格：< 2kg $780 / 24h，7-11kg $980 / 24h，> 16kg 需另外詢價

🏠地址：台中市西屯區逢甲路227-1號

🕰營業時間：週一至週日 09:30-20:30

英倫王子悠閒時光寵物旅館位於西屯區逢甲夜市附近，逢甲公園正對面。狗狗住宿通常是使用圍片不關籠，但若有特殊情況才會視情況關籠。這家寵物住宿有完整寵物服務，從住宿安親、美容、攝影，到社會化教學，甚至還有付費的專車接送。狗狗第一次入住會告知爸媽需先有 3 小時安親觀察，確認狀況沒問題才會讓狗狗住宿，毛孩的習慣安心有保障。

一進門就覺得環境寬敞乾淨，雖沒有室外空間，但狗狗在室內快樂跑跳絕對沒問題。第一次送去店家會先將狗狗安置在電話亭或圍片中，稍微觀察確認沒問題後才會讓牠跟其他狗狗玩耍。另外，入住或安親前也會提醒爸媽可以帶狗狗習慣的飼料、玩具或熟悉的毯子等，減少狗寶貝的不安。狗狗安親過程時，店家也會定時回傳餵食和睡覺的錄影和拍照畫面，幫助毛孩爸媽紀錄毛孩生活的點點滴滴。

以上為本次的台中寵物住宿推薦，七分之二的探索神秘客親自體驗 4 間提供狗狗安親服務的台中寵物旅館，幫狗狗找住宿前，一定要讓旅館方清楚了解毛孩的個性和健康資訊，最好能讓狗狗先安親一次，觀察狗狗在那邊與人和其他動物的相處狀況，再評估是否適合狗狗進一步住宿。另外，毛孩爸媽們可視自己的需求，挑選不關籠或是具有 24 小時遠端攝影機的旅館，讓自己和毛孩在分開的這幾天都能夠安安心心!


延伸閱讀>>【台中寵物住宿推薦】寵物安親不關籠！4 間台中狗狗寄宿旅館評比

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