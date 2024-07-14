彰化輕奢華美食饗宴！獨家義法料理、精緻手作甜點驚豔上桌

隱身在彰化市區內的創「義」料理！精緻義法料理搭配職人級手作甜點，並融合台灣各地優質食材，以嶄新的料理口味與風格，成功打動饕客們的味蕾，在富有質感的環境享受美食帶來的幸福感，簡直是人生一大幸事！





位於彰化市中正路上的【鹽岸-島嶼的義法料理】，鄰近蛋黃酥名店不二坊，是彰化少見主打精緻義法料理的餐廳，低調卻又不失品味的簡約外觀，想讓人一探究竟。

走進店內，映入眼簾的便是別具風格的用餐環境，高質感與充滿格調的裝潢令人留下深刻印象，工業風的設計搭配木質傢俱與灰色大理石風格的餐桌，兼具美觀的同時，又不會讓人感到壓抑，適合約會、聚餐的好去處。

▲吧台有展示今日甜點品項，以及自家烘焙的優質咖啡豆。

▲2樓環境更為寬敞，適合家庭聚會，也有作為會議活動使用，並提供投影機跟投影幕。

【鹽岸】開業至今已走過3個年頭，老闆為土生土長的彰化人，本身從事甜點師傅的老闆，發現彰化較少適合約會、聚餐的餐廳，因而產生在家鄉創業的想法，創業過程並非一帆風順，以歐美方向為主軸的餐點，跟在地人本身的飲食習慣與口味，不免產生了磨擦，經過不斷的嘗試與調整，在兩者之間取得平衡，積年累月下，漸漸昇華成目前「鹽岸」的風味。

｜主食

印度香料爐烤豬肋排

嚴選優質豬肋排，與訪間以烤肉醬為主調味不同，承襲法式料理「和諧」精神，以印度香料作為基底，揉合台灣獨有佐料，成就了這道香味四溢、肉香滿分的豬肋排，肉質細嫩多汁，切開便能骨肉分離，香料的風采完美帶出豬肉本身的甜味，搭配香甜蘋果泥，使其風味更上層樓！每一口都是享受！

▲搭配需費時兩天時間製作馬鈴薯磚簡直完美！宛如千層酥皮般口感，香氣、爽度爆表！

島國鹹蛋黃鮮蝦燉飯

店家開業至今的招牌料理，鹹蛋黃與蝦味的比例經過不斷嘗試與調整，才成就了這一味！燉飯一入口，濃郁的蝦味直竄腦門，鹹蛋黃的鹹韻緊隨其後，使其風味層次分明，濃厚卻毫不膩口，搭配口感彈牙的鮮蝦，讓人一吃便愛上！

北義風味漁夫島海鮮細麵

選用義大利進口的細扁麵，與蛤蜊、鮮蝦、炙燒軟絲等海鮮炒製收乾，讓海洋的風味緊緊附著在麵條裡，充分體現優質的食材無需過多調味，每一口都充滿大海的鹹香。

｜甜點

曾專精於甜點的老闆，對於甜點可謂相當講究，不僅用料實在外，也遵循法餐精神，在香氣、口感等層次下足功夫，除了招牌的塔點系列外，「提拉米蘇」跟「巴斯克」也是許多饕客大力推薦的品項，甜度、濃度拿捏得宜，富有層次感的風味令人驚艷不已。

▲檸檬塔。酸度鮮明的檸檬餡與義式蛋白霜的組合，口味清爽、酸度適中，作為飯後甜點在恰當不過了。

▲巧克力塔。香濃巧克力製成的內餡中間夾入酸甜玫瑰果醬，使其風味更為和諧，喜愛巧克力甜點的你肯定不容錯過！

▲巴斯克。

▲提拉米蘇。

在彰化想尋覓一間能專心品嚐美食，又能感受放鬆氣氛的餐廳，【鹽岸-島嶼的義法料理】會是你的不二之選，匠心獨運的餐點，充分發揮老闆夫妻對於餐點的堅持與用心，每一口都值得細心品味。





【鹽岸-島嶼的義法料理】

店家地址：彰化縣彰化市中正路一段252號

店家電話：047250730

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00（週一、週二公休）

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/3XKLy3q

IG：https://bit.ly/3VQprGk





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