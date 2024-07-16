正宗川渝重慶小吃台中重現　「酸菜魚、酸辣粉」香辣登場！





2024年6月新開幕的【蜀道山餐館】，位於人來人往的西區向上路上，老闆娘是土生土長的重慶人，特地將自己故鄉的家鄉味帶進台灣，道地川渝口味與舒適度滿分的用餐環境，一開幕便掀起轟動！為了更符合大眾的喜好，除了麻辣鮮香的道地口味特色餐點外，也有提供老少皆宜不辣口味，以及彈性的客製化餐點調整，讓每位饕客都能體驗到川渝料理的獨到之處！

▲店內裝潢是由老闆娘親自規劃，透過各式逗趣廣告標語與餐點相關介紹，讓民眾能夠快速了解到店家餐點特色，從中感受到店家的熱情。

▲店內提供白飯自助區，覺得口渴也能到冰箱自取飲品。

店內菜單品項相當豐富，將正宗川渝口味完美重現在台中，酸菜魚、水煮牛、黃燜雞、重慶小麵以及各式小菜一應俱全，不論是單人前來或是多人共享皆合適，同時也滿足每位饕客的用餐喜好。

▲圖片來源：店家提供。

酸菜魚

不用遠赴重慶，在台中便能吃到最道地的酸菜魚！餐點份量特地調整成1人份，份量剛剛好，選用新鮮烏鱧魚，魚肉肉質細嫩，與自製酸菜、各式辛香料精心烹煮，金黃色的湯頭香氣四溢，酸中帶辣的滋味令人直呼過癮！盡情享受一場酸菜與烏鱧魚所帶來味覺盛宴。

水煮牛

一提到川菜就不得不提到這道「水煮牛」！特調香辣湯底搭配上鮮嫩多汁的牛肉，麻辣鮮香完美體現！每一口都能品嚐到辣椒與辛香料的風味，香辣滋味令人回味無窮！

黃燜雞

滑嫩又下飯的「黃燜雞」可謂經典，菜品本身不辣，可額外加辣，菜餚熱騰騰地端上桌，香氣直串腦門，光聞就讓人直流口水，金黃的湯汁閃閃發光，鮮嫩多汁的雞肉與馬鈴薯燉煮到入口即化，與濃郁的鹹香醬汁簡直是白飯殺手，每一口都讓你忍不住再添一碗飯！

肥腸酸辣粉

酸辣控的最愛麵食選擇！唆一口粉、喝一口湯，酸到頭皮發麻，辣到舌尖跳舞，再嚐一口精燉多時的滷肥腸，簡直太滿足啦！整體餐點口味雖重，但就是讓人欲罷不能，只想一口接一口！

雞絲涼麵

重慶小麵系列分為乾麵、湯麵兩種，湯麵辣度會比乾麵更為鮮明，手抓雞肉絲、黃瓜絲、紅蘿蔔絲與青菜，在特調辣醬的相佐下，體現出溫和順口的辣味，越吃越涮嘴！

海鮮砂鍋米線

店內招牌「砂鍋米線」除了麻辣、酸菜外，還有不辣的番茄跟原味可供挑選，滿滿的配料讓人食慾大增，搭配不同的主食呈現不一樣的滋味，每次來都能有不一樣的搭配組合，讓米線料理百吃不厭！

喜愛川味料裡或是嗜辣的饕客，可千萬不能錯過這一味！【蜀道山餐館】將帶給你正宗川渝風味，現在還推出優惠活動，到粉絲專頁打卡按讚或Google留下五星好評就送任意小菜一份，優惠不僅如此，中午時段只要訂購滿1500元，離店5公里內即可享有免運費的超值優惠！店家也有與兩大外送平台合作，讓你在家、在公司都能輕鬆享受此等美味！

【蜀道山餐館】

店家地址：台中市西區向上路一段396號

店家電話：0423201478

營業時間：11:30–21:00

停車資訊：精誠停車場、嘟嘟房台中大益站、Times 全聯台中大忠店停車場

粉絲專頁：https://bit.ly/3W6gvxM





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