快訊

鄭文燦用人不清？「委任律師」陳永來曾二度被移送懲戒法院

雷雨來襲炸北市！松山機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

林士傑遭槍殺案「口罩男」落網否認涉案僅賣車 警方鎖定另名通緝犯

開業40年的泡沫紅茶店搬家啦！ 「雙江茶行」喝杯記憶中的珍奶 可點鹹食、茶點，和三五好友聊天吃飯的好所在～

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

是說『雙江茶行』開始營業的時候可能有人都還沒出生？不過老台中人都知道，想要吃個簡餐喝個泡沫紅茶，這裡也是個好好選擇，雖然搬到了新店址，但不變的是雙江提供的人情味哦！

搬家後的雙江，地址更加好記。民權路333號，靠近科博館，店面更加的乾淨明亮，餐桌椅竟然還是舊店的，木色底的招牌，也透露出他們念舊、顧念老客戶的性格。

雙江茶行

地址：台中市北區民權路333號

電話：04 2235 9070

營業時間：12:00-21:00 ; 週日公休

FB：https://pse.is/64p2ym

雙江茶行│店內環境

店內一覽，一樓座位看似不多但其實還有地下室的座位區哦！點餐也可以line pay非常方便。

來到地下室內用區有沒有瞬間回到叔叔阿姨家裡的感覺?是說在地下室聊天也不怕外面覺得吵，超讚！

只是開車前來雙江茶行的話停車比較不容易，但記得千萬不要擋到隔壁鄰居出入啦。

看到這個明信片，上面寫著40，就知道雙江茶行的開業幾年了吧？年紀的事情略知一二就好，講太清楚你會嚇到。

冰美式和西西里竟然都不超過100元，想說現在要這樣定價的店家不多了，但用價格回饋給客戶也是消費者的一大福音啦。

雙江茶行│菜單Menu

雙江的菜單如圖，冷的/熱的/吃的還有冬天限定。簡單明瞭！

雙江茶行│餐點表現

豆干

有切片，也有分開給辣醬，調味稍微重口味，單吃或是搭配其他茶點或主食一起享用都開胃。

水餃

個頭比較小，是高麗菜豬肉口味；外頭有淋上麻油有點香香的～

特製雞絲麵

雞絲麵大家都吃過，但特製的意思是？裡面有豬肉片、蛋、青菜、魚丸、豆芽菜。真的是蠻一大碗，可以吃的飽足喝的爽快

雞絲麵本人出場啦，麵量挺多～

蘿蔔糕

很厲害的是蘿蔔糕表面煎到恰恰的程度，口感不錯強生蠻喜歡的～

珍珠紅茶

甜點我們選擇微糖，紅茶喝起來有點古早味紅茶的風味，珍珠咬起來沒有那種有QQ的芯的口感，吃起來比較偏軟大概是中顆大小程度哦～

水晶餃

水晶餃的醬汁辣辣的，搭配Q彈外皮也是小吠的最愛！

以上就是在搬家後的雙江茶行用餐的食記，如果有來北區親子館附近走跳，不妨可以停下腳步來雙江吃個回憶中的味道囉。

雙江茶行

地址：台中市北區民權路333號

電話：04 2235 9070

營業時間：12:00-21:00 ; 週日公休

FB：https://pse.is/64p2ym

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

古早味 台中美食 水餃 甜點

相關新聞

開業40年的泡沫紅茶店搬家啦！ 「雙江茶行」喝杯記憶中的珍奶 可點鹹食、茶點，和三五好友聊天吃飯的好所在～

udn走跳美食／強生與小吠 是說『雙江茶行』開始營業的時候可能有人都還沒出生？不過老台中人都知道，想要吃個簡餐喝個泡沫紅茶，這裡也是個好好選擇，雖然搬到了新店址，但不變的是雙江提供的人情味哦！

鮮蚵控不吃會後悔！ 鹿港人氣老店「爆料系蚵仔山蓋飯」蚵仔滿到看不見飯 價格親民、食材新鮮 吃到痛風也要嚐

鮮蚵控不吃會後悔！ 鹿港人氣老店「爆料系蚵仔蓋飯」蚵仔滿到看不見飯 價格親民、食材新鮮 吃到痛風也要嚐

４間台中狗狗旅館推薦，毛小孩交給專業的照顧最安心！

寵物住宿基本上都以狗狗的體型大小來分級收費，有些旅館可能會要求首次住宿前須至少安親一次，讓工作人員了解狗狗個性。最近想出遠門，卻又不知該將小毛孩安置於何處嗎？以下為各位帶來 4 間位於台中的狗狗旅館！

森林中的祕密基地「九樹森林」　擁抱與樹共存的幸福感

秉持著「一棵樹，種一份幸福」的初衷，民宿主人讓九樹森林從原本雜草叢生的土地，蛻變成為森林環繞的世外桃源。目前僅開放8至45歲者入住、零服務、行李自理、自助CHECK-IN、無接待寵物入住等事項，或許會讓一部分人打退堂鼓，但只要鼓起勇氣訂房，從進入森林的那一刻起，就能深刻體會到「與樹共存」的理念及入住森林之中的美好。

南投人久等了！全台最美休息站「日系蔦屋書店ｘ日月町」8月開幕，中部「最潮新地標」攜潮食、質感選物強勢登場

南投新地標終於來了！有全台最美休息站美稱的「日月町複合式商場」將於8/1正式開幕，現代感的純白建築格外顯眼，結合美學、潮食和創想打造埔里世外桃源，美食、選物統統有，南投人準備手刀衝一波！

假日親子玩水趣！台中中科公園「戲水區」清涼開放

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年夏天大受遊客喜愛的潭雅神綠園道終點中科公園「夏日戲水區」自6/15開放！台中市政府觀光旅遊局表示，戲水區內有水霧水幕噴水設施、隧道噴泉、火山噴泉、葉子噴柱及2座噴水槍等戲水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。