開業40年的泡沫紅茶店搬家啦！ 「雙江茶行」喝杯記憶中的珍奶 可點鹹食、茶點，和三五好友聊天吃飯的好所在～
udn走跳美食／強生與小吠
是說『雙江茶行』開始營業的時候可能有人都還沒出生？不過老台中人都知道，想要吃個簡餐喝個泡沫紅茶，這裡也是個好好選擇，雖然搬到了新店址，但不變的是雙江提供的人情味哦！
搬家後的雙江，地址更加好記。民權路333號，靠近科博館，店面更加的乾淨明亮，餐桌椅竟然還是舊店的，木色底的招牌，也透露出他們念舊、顧念老客戶的性格。
雙江茶行
地址：台中市北區民權路333號
電話：04 2235 9070
營業時間：12:00-21:00 ; 週日公休
雙江茶行│店內環境
店內一覽，一樓座位看似不多但其實還有地下室的座位區哦！點餐也可以line pay非常方便。
來到地下室內用區有沒有瞬間回到叔叔阿姨家裡的感覺?是說在地下室聊天也不怕外面覺得吵，超讚！
只是開車前來雙江茶行的話停車比較不容易，但記得千萬不要擋到隔壁鄰居出入啦。
看到這個明信片，上面寫著40，就知道雙江茶行的開業幾年了吧？年紀的事情略知一二就好，講太清楚你會嚇到。
冰美式和西西里竟然都不超過100元，想說現在要這樣定價的店家不多了，但用價格回饋給客戶也是消費者的一大福音啦。
雙江茶行│菜單Menu
雙江的菜單如圖，冷的/熱的/吃的還有冬天限定。簡單明瞭！
雙江茶行│餐點表現
豆干
有切片，也有分開給辣醬，調味稍微重口味，單吃或是搭配其他茶點或主食一起享用都開胃。
個頭比較小，是高麗菜豬肉口味；外頭有淋上麻油有點香香的～
特製雞絲麵
雞絲麵大家都吃過，但特製的意思是？裡面有豬肉片、蛋、青菜、魚丸、豆芽菜。真的是蠻一大碗，可以吃的飽足喝的爽快
雞絲麵本人出場啦，麵量挺多～
蘿蔔糕
很厲害的是蘿蔔糕表面煎到恰恰的程度，口感不錯強生蠻喜歡的～
珍珠紅茶
甜點我們選擇微糖，紅茶喝起來有點古早味紅茶的風味，珍珠咬起來沒有那種有QQ的芯的口感，吃起來比較偏軟大概是中顆大小程度哦～
水晶餃
水晶餃的醬汁辣辣的，搭配Q彈外皮也是小吠的最愛！
以上就是在搬家後的雙江茶行用餐的食記，如果有來北區親子館附近走跳，不妨可以停下腳步來雙江吃個回憶中的味道囉。
雙江茶行
地址：台中市北區民權路333號
電話：04 2235 9070
營業時間：12:00-21:00 ; 週日公休
文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言