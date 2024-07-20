「咖啡任務」把自己當作特務！ 台中市區約會聊天看夜景最佳所在 喝咖啡就到台中最高點喝
udn走跳美食／強生與小吠
如果你問台中有哪幾間高樓咖啡廳，這家『咖啡任務』絕對可以在我們推薦名單上。而且說真的咖啡任務已經夯過一陣子後，現在去竟然還是人很多。我想天氣好，大家都想要在高空喝咖啡、看風景。不過如果客滿不能坐超過90分鐘，而且目前要換證件後，才能搭電梯到36樓哦。
咖啡任務│換證坐電梯
坐電梯上來後，直接可以看到台中美麗的高空風景，位於忠明南路的雙子星大樓（大安國王大樓），兩棟都是在90年代就蓋好的高樓，到今天為止可說還是台中的高樓之一呀。
咖啡任務
地址：台中市南區忠明南路787號36F
電話：04 2265 9455
營業時間：10:00-23:50 ; 六日11:00-23:50
FB：https://www.facebook.com/CafeTask/?locale=zh_TW
電梯的速度蠻快，換證搭電梯上來其他樓層還不可以按。有很嚴格的管控。
出電梯後右轉，即可看到咖啡任務的海報。
門口有很可愛的標靶？廁所就在外面哦，畢竟這是商業大樓。
要進咖啡任務的大門，得先學學特務，想辦法進去囉。
咖啡任務│開門機關
不難！只要跟著海報指的，按下那顆按鈕即可。
進來後，全身鏡是一定要來一張，高腳椅也是很好拍。
這裡也是可以坐著喝咖啡啦，不過看不到空景，也會一直看到客人進進出出就是了。
多人來這裡喝咖啡可以選擇這張長桌。看清楚裡面擺放的是什麼啊？台中名產呀。
這裡也有擺放一些小飾品、襪子、包包、配件等。
半開放式的咖啡吧台就在店中央。
咖啡任務│室內座位區
好的位置想要坐的話，可能都要提早來，窗邊都是很夯的選擇。選好自己的位置後，掃描QR自己點餐，然後吧台結帳即可
景色是否超讚，如果在家裡有這種view，你幾點出門？
另外一邊還有位置哦。
TADA! 沒錯這裡其實比較舒服耶（自己以為），也不太會面對太亮的空景。
和你說天氣熱坐冰冷的不銹鋼椅子才是王道。
牆壁上很多咖啡豆當作裝飾也很可愛。
喜歡一個人坐在對外的吧台桌椅也不錯。
咖啡任務│高空景色
來看一下他們的高空景色，台中還是好美。我愛台中。
剛好底下有一台火車經過，好像在日本。
遠處的南屯區
從這個半圓的窗戶看出去，舒服。
咖啡任務│餐點表現
西西里和拿鐵，好可愛還有拉一隻熊！口味上都順口，西西里上面還有海鹽，做的很像調酒
瑪格麗特pizza是6吋小批薩，可以點來一起share。
可頌一次有三個，外酥內軟。
端午當天還有店家立的蛋，超可愛。
咖啡任務已經開業幾年，很開心在一個天氣不錯的午後來用餐。如果有在找高空咖啡廳、約會餐廳。除了REC Coffee這裡也是不錯的選擇哦！
咖啡任務
地址：台中市南區忠明南路787號36F
電話：04 2265 9455
營業時間：10:00-23:50 ; 六日11:00-23:50
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文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～
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