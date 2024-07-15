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不用飛出國！台中也有可愛又酥脆的「蝴蝶結可頌」，結合茶藝的咖啡廳，晚上還是間茶酒吧

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

台中也有超可愛的蝴蝶結可頌囉，這間隱身在台中西區巷弄中的灣茶，是間主打台灣茶的咖啡廳，除了販售台灣茶，現場也能體驗自己泡茶樂趣，還可以吃到與皓室甜點工作室聯名推出的炭焙烏龍蝴蝶結可頌，座位數不多，來之前可以先電話詢問是否有座位。

灣茶 Tea House & Bar位置

灣茶位在台中西區華美西街一段195巷弄中，距離忠明國中、科博館、勤美商圈不遠，因為店面在巷弄中，建議將車子停在華美西街的路邊停車格再走過來。

灣茶 Tea House & Bar環境

灣茶的裝潢非常有質感，不過內用空間不大，只有吧檯的座位及兩桌兩座跟四人座，座位非常稀少，如果要內用的朋友建議先打電話來詢問店內是否還有座位。

灣茶的茶品都是現點現泡，過程還挺療癒的，另外還有自己泡茶的體驗。

炭焙烏龍蝴蝶結可頌 90元

將可頌做成蝴蝶結的模樣真是可愛極了，內餡使用灣茶的炭焙烏龍茶粉加上酸甜葡萄柚與濃郁巧克力，外皮香酥脆口，交織著冰涼內餡，濃郁茶香伴隨著巧克力及葡萄柚的香氣，不過甜度上稍微偏甜了點。

可可紅玉 110元

無糖也好好喝，茶香回甘不苦澀，配上蝴蝶結可頌超讚。

可可紅玉厚奶 130元

另一杯選了加了鮮奶的可可紅玉厚奶，除了濃郁茶香，還多了迷人奶香味，杯子也好美。

灣茶 Tea House & Bar

電話：0963-643996

地址：台中市西區華美西街一段195巷1弄7號

時間：週一、三、四13:00~21:00；週五13:00~18:00；20:00~00:00；週日20:00~00:00；週二、六店休

臉書：https://www.facebook.com/WanChaTaiwan/

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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可頌 台中美食 咖啡廳 巧克力 甜點 葡萄

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