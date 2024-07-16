在地人推爆！隱身在巷弄裡的銅板美食「松竹路大麵羹」，台中人才懂得吃

台中人才懂吃的大麵羹，你最愛吃哪一間呢！這間隱身在北屯的松竹路大麵羹可是在地人推到爆的巷弄美食，是說這間松竹路大麵羹開了30年糖糖現在才知道，地點真的超隱密，還好扛棒還蠻明顯的不難找。

松竹路大麵羹位置

松竹路大麵羹位在台中北屯區松竹路的巷弄中，巷口處有大麵羹的扛棒所以不算難找，對面就是舊社公園，距離台中捷運松竹站及松竹火車站不遠，糖糖這天是下午來到松竹路大麵羹，沒有什麼人潮，聽說用餐時間人潮很可怕，經常大排長龍生意超級好。

松竹路大麵羹環境

內用座位區空間不多，燈光比較昏暗些，營業時間從早上11點至晚上6點半，中間不休息，常常不到傍晚就賣完了。

松竹路大麵羹菜單

松竹路大麵羹除了大麵羹，還有滷味也是人氣必點，像是滷豆腐、滷貢丸、滷鴨蛋都是糖糖的愛。

大麵羹 50元

這間松竹路大麵羹應該是糖糖吃過最貴的大麵羹啦，一般外面都是賣35元到40元，這裡一碗50元，不過還蠻大一碗的。

大麵羹裡頭加入了滿滿蝦米、韭菜及爽脆菜圃，特別的是還會加入老闆特製的肉燥，麵體不會過爛，也不會有很重的鹼味，會讓人吃完一碗想要再來一碗的魔力，難怪天天生意這麼好不是沒有原因的。

滷肉丸 20元／滷豆腐 20元／滷鴨蛋 20元

松竹路大麵羹的滷味都滷的很入味，滷肉丸口感Q彈，中間還藏著滿滿肉餡，滷豆腐軟嫩綿密，滷鴨蛋也超大顆，蛋白超Q，蛋黃也不會乾乾的。

喜歡吃大麵羹的朋友，糖糖還蠻推薦這間位在台中北屯區的松竹路大麵羹，除了滿滿韭菜、蝦米，還有爽脆菜圃及肉燥，麵條不過爛，只要吃上一口就會停不下來。

松竹路大麵羹

地址：台中市北屯區松竹路二段50巷1號

時間：11:00~17:30

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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