台中首間巨無霸極厚炸豬排！4公分超厚切，外酥內嫩，最強大份量豬排必吃

日本紅翻的極厚切炸豬排在台中也吃得到啦！這間位在台中大里的參元豚研究所是最近新開的極厚切炸豬排專賣店，主打4cm極厚切炸豬排，嚴選國產「究好豬」梅花豬肉，以舒肥方式料理，肉質軟嫩又多汁，還有大份量炸豬排定食及手作甜點也是必點招牌。

參元豚研究所位置

台中首間極厚切豬排「參元豚研究所」就位在台中大里區永隆路上，外觀看起來是不是有點眼熟，前身其實就是嵐山炸牛排，而參元豚研究所也是嵐山炸牛排的新品牌。

參元豚研究所環境

參元豚研究所有著寬敞舒適的內用空間，燈光明亮，有著美美的自然採光，裝潢帶著濃厚的日式風情，中間還有棵美美的櫻花樹造景呢。

參元豚研究所菜單

炸玉米天婦羅 80元

第一次吃到炸玉米天婦羅，將玉米裹上薄薄的粉下去炸過再淋上特製醬汁，口感清脆香甜，連小朋友都好喜歡。

炸松露薯條 120元

將現炸薯條淋上松露醬，薯條爽脆不油膩，搭配松露醬，多了濃郁的松露香氣，讓人一口接一口停不下來。

炙燒明太子炸蝦 120元

炸蝦外皮炸至香酥脆口，裡頭的蝦肉也非常彈牙，搭配炙燒過的明太子醬，層次豐富，香氣更加迷人。

炸廣島牡蠣 120元

嚴選肥美又大顆的日本廣島牡蠣，裹上麵衣下去酥炸，外皮香脆不油膩，裡頭的牡蠣不僅肥美鮮甜，咬下去還會爆汁。

4cm極厚切炸豬排定食 390元

參元豚研究所的人氣必點招牌4cm極厚切炸豬排是採用究好豬的豬梅花，取自肩胛部上方部位，以低溫舒肥超過12小時，再沾上生麵包粉下去酥炸至金黃色澤，再淋上特製醬汁，另外只要點定食均會附上季節時蔬、漬物、高麗菜絲、味噌湯及炸湯圓。

外皮香酥脆口，裡頭的肉質更是鮮嫩多汁，肥瘦勻稱，吃起來沒有豬腥味，因為是舒肥料理的關係，豬排切開裡頭的肉質會呈現粉紅色是正常的，底下搭配醬香滑蛋及Q彈香米飯，好吃又超有飽足感。

2cm炸豬排定食 大盛 400元

除了招牌4cm極厚切炸豬排，參元豚研究所也有賣正常size的2cm炸豬排定食，糖糖點了大盛肉量直接double，愛吃肉的朋友必點

參元豚研究所的2cm炸豬排是採用究好豬的豬里肌排，取自背脊兩側至腰部位的無骨厚排，肉質比剛剛的梅花豬排還要緊實有咬勁，趁熱吃還帶有肉汁。

炸豬排咖哩定食 大盛 480元

參元豚研究所這裡也有糖糖最愛的咖哩耶～糖糖一樣點大盛份量看起來超澎派，咖哩定食的炸豬排沒有像剛剛前兩道有淋上特製醬汁，外皮吃起來更加香酥脆口，肉質紮實不乾柴，沾上咖哩醬汁也超讚，參元豚研究所的咖哩醬汁是帶有微辣風味的爪哇咖哩，是說醬汁可以再多一點，因為沾完炸豬排就不夠配飯吃啦。

白味噌豆乳豚定食 大盛 400元

這道白味噌豆乳豚定食還蠻特別的，將日式味噌加入豆漿下去熬煮，不僅可以沾白飯享用，還是可以直接喝的湯頭，裡頭搭配叉燒肉及豆皮。

叉燒肉是採用梅花豬，肥瘦均勻，切成片狀後炙燒，吃起來除了白味噌豆乳的香氣，還多了炙燒的香味，一旁還有附上溫泉蛋可以搭配享用，層次相當豐富。

抹茶鮮奶酪 120元

採用純鮮奶製成的香濃鮮奶酪，標榜不添加一滴水，入口即化的口感，帶著濃厚奶香味，搭配靜岡抹茶粉製成的抹茶醬，多了微微抹茶的苦韻，抹茶香氣也非常濃厚，上頭還有Q軟的烤糰子。

鹽之花奶蓋布丁 120元

神好吃的鹽之花奶蓋布丁，選用法國鹽之花搭配手工滑溜布丁，最底下是使用日本上白糖製成的焦糖，上頭搭配焦糖脆片，布丁口感超級綿密，帶有濃郁奶香，搭配著微鹹奶蓋及香甜焦糖，鹹甜交織，層次超豐富，好吃不甜膩。

糖霜肉桂捲 120元

想吃人氣糖霜肉桂捲，在參元豚研究所也吃的到，參元豚研究所的肉桂捲份量還蠻大的，上桌時店家還會幫忙烤熱，讓外皮吃起來更加香酥迷人， 上頭抹上cream cheese糖霜，口感紮實，香甜不膩，每一口都帶著濃郁的肉桂香氣。

台中首間極厚切炸豬排就在大里！嵐山炸牛排新品牌參元豚研究所，主打4cm極厚切炸豬排，讓大家不必飛日本也能吃到超厚炸豬排，以舒肥方式料理，不僅外皮酥脆，裡頭的肉質更是嫩到不行，甜點也超好吃，目前低調試營運中還沒什麼人知道，趕緊衝一波。

參元豚研究所

電話：04-24060222

地址：台中市大里區永隆路567號

時間：平日11:30~14:00；17:00~20:30；假日11:30~14:30；17:00~20:30

臉書：https://www.facebook.com/arashiyamagyukatsutaichungdali/

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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