狗派貓派衝呀！中途咖啡館「浪浪別哭」台中店重新出發 暖心房東引全網淚目：超有愛

愛狗愛貓人士準備出發！浪浪中途咖啡館「浪浪別哭」台中店回來了，於原址以嶄新的面貌華麗回歸，而在籌備過程中的暖心故事引人淚目，網友們看到都紛紛送上祝福「感謝暖心的房東」、「謝謝大好人房東 預祝全新台中店開幕 高朋滿座」。

煥然一新的門面一定要打卡。圖／浪浪別哭粉絲頁

「浪浪別哭」是間充滿溫暖與溫度的浪浪中途咖啡館，能夠在店裡與等待家的狗狗貓貓互動，同時幫助不少寶貝找到溫暖的家。而「浪浪別哭」台中店預計自7/4起於原店址重新開幕試營運，期待再度與台中的愛貓愛狗人士相見歡。

玄關打卡牆和二樓貓區一角。圖／浪浪別哭粉絲頁

一樓狗區一角。圖／浪浪別哭粉絲頁

除了發布回歸的好消息外，浪浪別哭也透露了籌備期間的暖心故事。由於疫情後的台中店營運狀況不太好，推估原因是裝潢老舊、位置較偏僻，因而開始尋覓新地點。經過一番波折才發現，帶著一屋子狗貓十分不容易找到寵物友善的店面，而原址的租屋房東知道他們不續租後原打算改為自用辦公室，但在得知浪浪別哭的窘境後，暖心房東選擇另找租處，將原店續租給他們，甚至是以低於市價的行情出租，令不少人看到都大大感謝，按讚表示「謝謝很有愛的你們」、「謝謝這麼好的房東 愛護浪浪真的是超有愛也有肩膀」。

台中店新生「幾霸」在等溫暖的家。圖／浪浪別哭粉絲頁

「浪浪別哭」也有提供多樣好吃的美味餐點，義大利麵、早午餐、甜點飲料等都有，台中店更推出了不少新品，享用美食的同時，還能看見療癒的萌狗萌貓，不論是來吃吃喝喝還是想給浪浪一個家，都十分歡迎大家蒞臨。出發點如此溫暖的中途咖啡館一定要用新台幣支持！

鹹食新品光看就讓人流口水。圖／浪浪別哭粉絲頁

有甜甜圈提拉米蘇、提拉米蘇丹麥等新品甜點。圖／浪浪別哭粉絲頁

浪浪別哭 台中店

試營運：2024/7/4起

地址：台中市南屯區干城街214巷1號

電話訂位：(04)2254-7018

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