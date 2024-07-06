會爆餡的泡芙都是好泡芙！台中銅板甜點店「哞哞屋」CP值超高 涮嘴「可頌10元起」無畏風雨都要買
大雨中排隊也要吃！不讓千層蛋塔專美於前，台中東海商圈口耳相傳的「超人氣牛角泡芙店」依舊門庭若市，每個人都一大袋一大袋地買，銅板價可頌、泡芙都是招牌必買。有網友分享這是一家超好吃的泡芙店，但「缺點是賣完就沒了」。
高單價蛋塔讓一讓！台中這家「哞哞屋」是間牛角泡芙專賣店，網友最推「20元牛奶可頌」及「30元爆餡泡芙」，超涮嘴的「楓糖可頌」更是佛到只要10元，不少人都給到「真材實料、CP值極高」的評價。除了可頌和泡芙外，還有麻糬酥、韓國麵包、香蒜條等烘焙夯品，甜鹹都有一次滿足。
部落客吃貨咪路分享在平日下午排了約40分鐘才買到，建議牛奶可頌現買現吃，最佳口感超級酥脆。而泡芙部分則有牛奶、巧克力、伯爵茶等多種口味，內餡甜度適中，真材實料又多又好吃，不傷荷包也能享受高貴不貴的精緻甜點。
哞哞屋 牛角泡芙專賣店
地址：台中市龍井區新興路東興巷40號
營業時間：14:30-19:00（週一、日公休）
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