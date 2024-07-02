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內行人攤牌了！深山老林裡的「5星好評早餐Buffet」一路飽到下午 比蘿蔔糕更強的「自助式擔仔麵」續碗吃不停

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／妖怪森林渡假村官網、摘自Google地圖（網友王文昇分享）
圖／妖怪森林渡假村官網、摘自Google地圖（網友王文昇分享）

居然有自助式早餐！南投熱門景點「妖怪森林渡假村」是許多人休閒遊玩的首選目的地，位於日式商店街「松林町」內的餐廳以豐盛合菜為人熟知，沒想到竟有隱藏版「自助式早餐」，內行人更讚「這家食堂還不錯吃」、「早餐我給五顆星」。

圖／妖怪森林渡假村官網
圖／妖怪森林渡假村官網

提到南投，不少人都會想到「妖怪村」，其位於海拔1,100公尺的人氣商店街「溪頭松林町」內最大的餐廳「妖怪森林餐廳」，原名為「青山食堂」，以中式合菜為主，但其實在早餐時段有較鮮少人知的「自助式早餐」。滷肉飯、蘿蔔糕、熱粥配菜、季節時蔬與餐包飲品等中西式選擇，「蘿蔔糕」深受饕客推薦，還有「自煮擔仔麵」也是必吃且值得續碗的美味程度。

圖／摘自Google地圖（網友王文昇分享）
圖／摘自Google地圖（網友王文昇分享）

圖／摘自Google地圖（網友紋紋吳分享）
圖／摘自Google地圖（網友紋紋吳分享）

圖／摘自Google地圖（網友紋紋吳分享）
圖／摘自Google地圖（網友紋紋吳分享）

而吃過這個早餐Buffet的網友分享「吃的超級飽！一餐足夠撐到下午了」、「整體菜色多元，補貨的速度蠻快的」，比起午、晚餐，自助早餐CP值更高、可以給到5顆星。

圖／摘自Google地圖（網友王文昇、jktock分享）
圖／摘自Google地圖（網友王文昇、jktock分享）

圖／妖怪森林渡假村官網
圖／妖怪森林渡假村官網

吃飽還能在町內街道走走消化，打卡大紅鳥居、日式建築、大紅燈籠等日式造景，難得到訪妖怪村一定拍好拍滿囉。

圖／妖怪森林渡假村官網
圖／妖怪森林渡假村官網

妖怪森林餐廳（青山食堂）

地址：南投縣鹿谷鄉內湖村興產路2-3路

自助式早餐供應時間：7:00－9:30

妖怪森林渡假村官網：https://www.mingshan.com.tw/

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Buffet CP值 南投旅遊 妖怪村 早餐 溪頭 滷肉飯

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