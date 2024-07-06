森林避暑Chill一夏　南投湖光森野2日遊

【圖／文：行遍天下】

行遍天下與全台最大旅遊規劃行程平台《Funliday》合作，根據熱門搜尋與行程數下載排行統計，這次要介紹最受歡迎的Chill森林避暑之旅。南投擁有綿延山脈與台灣最大的內陸湖，盛產頂極阿薩姆紅茶，盛夏來南投，除了徜徉清境農場的高山風情，騎車遊賞湖光山色，品嚐魚池紅茶和咖啡，在野奢露營區睡到自然醒，超紓壓！

▲清境農場是中部著名的避暑勝地。（圖片提供：清境農場）

山巒疊翠、波光粼粼，這趟南投避夏暑，親山又親水、療癒又解憂。旅程首站走訪清境農場，從青青草原、觀山牧區玩到小瑞士花園，再逛逛高空觀景步道，沉浸原野恬靜氛圍中，漫遊觀山步道時，沿途可見散步的羊群，模樣可愛；景色秀麗的小瑞士花園，洋溢北歐風情，同樣令人心曠神怡。

▲青青草原是清境農場人氣最旺的景點。（圖片提供：清境農場）

下山後驅車前往日月潭，鄰近日月潭的魚池鄉盛產紅茶，日月潭 湖の怪物 咖啡的日式氛圍與湖怪紅龜粿深受歡迎，記得透過IG預約；另一家HOHOCHA喝喝茶位於台灣香日月潭紅茶廠，主打紅茶、秘制茶葉蛋、手工冰淇淋，還可參觀百年紅茶樹與製茶廠。黃昏來臨前，就近入住魚池鄉的部落之丘Camping，享受野奢露營之樂，兩個營區皆以白色帳篷和淺色傢俱佈置，氣氛夢幻，還可加購雙人下午茶，盡情耍廢放空、享受紅茶與水果。

▲部落之丘－光隅營區（圖片提供：部落之丘Camping）

隔天睡到自然醒，在部落之丘Camping豪華帳篷享用豐盛早餐，若有時間也能順遊日月潭，可以在湖畔租車，從難度低、景色美的水社路段出發，沿途拜訪向山行政暨遊客中心與向山眺望平台，欣賞建築與自然共融的地景風光。

▲日月潭的湖光山景。（攝影：曹憶雯）

接著來到南投埔里的桃米休閒農業區，這裡有家超人氣的山上山下咖哩飯專賣店，以「人間煙火氣 最撫凡人心」的深濃咖哩飯，深受旅人青睞，嚴選辛香大火快炒、慢火細熬的咖哩醬汁，搭配炸蝦、排骨、雞塊和新鮮番茄、小黃瓜，滋味絕妙過癮。創辦人竹鍵返鄉後，除了創立山上山下，又在對面開設複合式咖啡館桑心合作社與桑心實驗室，除了嚴選南投農產品研製特色豆花甜品；並以多肉植栽、仙人掌搭配野生露營風佈置空間，推出多款創意特調咖啡和飲品，自然悠閒的氣氛，十分療癒。

▲超人氣的深濃咖哩飯。（圖片提供：山上山下咖哩飯專賣店）

▲吃完咖哩就到對面喝碗豆花。（圖片提供：桑心合作社）

旅程最後一站，返回魚池鄉參觀鹿篙咖啡莊園，在充滿自然況味和藝術氣息的空間中沉澱思緒，體會生活樂趣。隸屬台灣農林公司的鹿篙咖啡莊園，是一座咖啡製作工廠，除了打造咖啡園步道，也生產優質的在地精品咖啡豆，不僅能品嚐莊園單品手沖咖啡、冷萃咖啡，同樣能喝到魚池經典的台茶18號紅茶，為旅程留下美好的味覺記憶。

▲品嚐生活況味。（圖片提供：鹿篙咖啡莊園）





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