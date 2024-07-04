霧峰聚餐約會首選餐廳！手作義式美味驚豔上桌





【法蔓田園咖啡】位於霧峰與台中市區交通要道上，是當地頗具人氣的特色餐廳，憑藉著口味多變的義式料理與自家烘焙咖啡打響知名度，成功吸引許多民眾專程前來拜訪。

品牌從2003年成立至今，是由全家一同創業，舊址位處於在霧峰田中央，並自詡為的農夫，店名也因此從「農夫」的英文直接音譯而來，於5年前搬遷至現址，除了用餐環境更加寬敞舒適外，還規劃田園造景，並提供免費的汽機車停車場外，大大提升用餐體驗。

工業風格的裝潢，搭配木質傢俱與居家風格的擺設，在昏黃的燈光照耀下更顯溫馨，讓人感到放鬆且舒適，不論是約會、聚餐都很合適，一同度過悠閒的用餐時刻。

▲櫃台還有店家自己烘焙的咖啡豆、手工編織品可供挑選。

店家餐點好吃的關鍵在於餐點設計與醬料製作都是自行研發，就連披薩麵皮都不假他人之手，搭配自家烘焙咖啡，還能升級套餐，附上濃湯、沙拉、麵包、飲品，簡直太滿足了！

辣味茄汁海鮮義大利麵

也可換筆尖麵、飯類跟焗烤，特調蕃茄醬是義大利麵好吃的關鍵，味道濃郁卻不會過酸，反而能勾起饕客的食慾，麵條使用義大利原裝進口，搭配當日漁販提供的新鮮漁貨，鮮美的海鮮與濃郁的茄汁結合，口味稍帶辛辣，更能引出海鮮的鮮甜，每一口都令人愛不釋手。

海鮮青醬白酒蛤蜊義大利麵

自製青醬與海鮮、麵條一同拌炒，添加白酒提味增香，充滿香氣與風味的義大利麵，羅勒的清香與海鮮的鮮甜完美融入麵條中，鹹香滋味讓人忍不住一口接一口！

招牌牛腩飯

除了義大利麵外，牛腩飯也是許多饕客的最愛，嚴選澳洲頂級牛肋條，自家研發特製滷包熬煮3-4小時以上，調味適中、鹹香宜人，單吃牛肉不會膩口，配飯更是恰到好處！

酒釀葡萄比薩

用紅酒醃制葡萄，搭配鹹香起司與自己桿製的薄片甜味披薩，餅皮輕薄酥脆，天然麥香香氣四溢，酒釀葡萄的獨特甜味與起司巧妙地融合，打造出鹹甜交織的味覺享受。

招牌提拉米蘇

店家一直以來的招牌甜點，加入自家烘焙的咖啡，搭配咖啡酒，使得提拉米蘇多了點大人味，散發著些許酒香，味道香甜滑順、甜而不膩，一吃便知不同之處！

以義式料理為主的【法蔓田園咖啡】，每一道菜品都彰顯出對烹飪的熱情和對味道的追求，在這裡可以放鬆愜意得享受美食，與朋友們談天說地，共享難得假期時光。





【法蔓田園咖啡】

店家地址：台中市霧峰區草湖路166號

店家電話：0423391446

營業時間：平日 11:00–14:30, 17:00–20:30

假日 11:00–15:00, 17:00–21:00 (週一公休)

停車資訊：附設機車、汽車停車場

粉絲專頁：https://bit.ly/3VwNzgR





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