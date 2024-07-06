假日親子玩水趣！台中中科公園「戲水區」清涼開放

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年夏天大受遊客喜愛的潭雅神綠園道終點中科公園「夏日戲水區」自6/15開放！台中市政府觀光旅遊局表示，戲水區內有水霧水幕噴水設施、隧道噴泉、火山噴泉、葉子噴柱及2座噴水槍等戲水設施，一旁也貼心設置驛站供民眾更衣淋浴，提升親子使用的安全及舒適性，豐富設施不僅能讓孩子們盡情玩耍，也能讓大人們享受夏日的清涼時光。

觀旅局長陳美秀表示，潭雅神綠園道戲水區全部免費，預計開放至9/1止，開放時間為每周六、日10:00-16:30，每整點及半點鐘各放水10分鐘；提醒遊客戲水區內禁止飲食及奔跑，也請勿以眼睛探看噴水孔，避免危險。另呼籲民眾共同愛護戲水設施，讓所有大小朋友都能安心使用這些設施。

▲戲水區設有水霧、水幕噴水設施，小朋友可以盡情玩水。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局補充說明，潭雅神綠園道全長約13.1公里，起點位於潭子區中山路(台3線)銜接潭心鐵馬空橋，終點為大雅中科公園，每年約有超過300萬遊客人次到此騎乘遊憩。為保護自行車騎士和散步民眾的安全，近年觀旅局除持續改善沿線自行車道的人行道，落實人車分道，也積極宣導散步民眾應在專用人行道上行走，保障自身及自行車騎士安全。

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