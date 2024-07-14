全台10大頂級民宿之一！南投「秋山居」預訂方式請收藏 下午茶珍珠奶茶喝到飽

被譽為台灣十大頂級民宿之一、最難預訂的秋の山會館（秋山居），只有會員或會員推薦才能預訂，只要二人就可以享有整棟二層樓私密空間和廣達三甲的景觀園區度假時光，四人更是可以享受有私人泳池獨門獨院空間，入住秋山居都是一泊三食，除了晚餐和隔天的早餐，最特別的是下午茶，有春水堂等級的珍珠奶茶喝到飽，晚餐則是享受精緻的無菜單料理。

秋の山會館（秋山居）預訂方式

1、入住或用餐即可成為會員，會員可直接打電話與秋山居預訂房間或餐廳，亦可幫朋友代訂、推薦朋友入會。

2、僅有週五、週六接待10歲以下兒童入住。

秋の山會館（秋山居）交通

自行開車：秋山居地址在南投縣國姓鄉北原路36-2號，開車前往直接跟著導航走就可以抵達，平時秋山居大門緊閉，抵達時要按門鈴確認身分才會開門，進入後就會有專人引導停車。

大眾運輸：搭乘南投客運6653路線在北港溪溫泉站下車，走路3分鐘即可抵達秋山居門口。

秋山居環境導覽

引導到離住宿最近的停車處後，行李直接交給工作人員，會幫忙送到房間，然後就可以搭乘工作人員的高爾夫球車，準備到櫃台辦理入住手續，沿途工作人員會導覽秋山居整體環境。

辦理入住手續櫃台，服務人員非常親切，對於民宿設施說明也非常清楚，另外，入住或用餐即可成為秋山居會員。

櫃台對面休息區，中式布置非常優雅，往後即可到用餐的留香樓。

秋山居是春水堂老闆劉漢介先生為了感恩自己的父母而建的。早期，劉漢介先生的雙親為了讓他們七個孩子進都市讀書，把三合院老家賣掉，在春水堂經營有成後，找到國姓鄉的風水寶地，重建了當年的三合院讓父母安享晚年，在父母過世後，目前裡面是住著岳母。

花了十三年的時間，耗資三億打造出現在的「秋山居」，中式的建築風格結合戶外公共日式庭院造景，還有規劃公共泡茶區與泡腳區，住宿區有六間兩人獨棟VILLA以及兩間有私人泳池的四人獨棟VILLA。

規劃公共泡茶區與泡腳區，只要住宿或是用餐就能免費享用。

泡腳區有二區，有坐在同一排一起泡腳。

也有環成一圈，二人一組一起泡腳。

秋の山會館（秋山居）下午茶

入住秋山居，都是一泊三食，包含15:00~17:00的下午茶、18:30的晚餐和隔天的早餐，下午三點就可以到這個下午茶專區享用。

下午茶座位區，屬於半開放式的座位，坐在裡面可以邊吃下午茶邊欣賞園區風景。

下午茶採半自助式方式取用，餐點部分採自助式取用，飲料部分則是跟服務員點餐，喝完可以再續點不一樣的飲料，推薦一定要喝珍珠奶茶，是和春水堂完全一樣的，非常好喝。

餐點部分採自助式取用，有草仔粿、奶酪、當季水果、甜點。

小西點。

炒米粉和蘿蔔糕。

現煎蘿蔔糕，直接跟服務人員點，會送到桌上。

除了珍珠奶茶必點，飲料還推薦紅心芭樂檸檬綠茶，餐點部分蘿蔔糕、燒賣、舔點、水果都很好吃。

秋の山會館（秋山居）雙人獨棟VILLA

住宿區有六間兩人獨棟VILLA以及兩間有私人泳池的四人獨棟VILLA，這一排都是兩人獨棟VILLA。

雙人獨棟VILLA有獨立的大門，每一棟都有不同名稱(翠影、遐齡、聚瑞、仁山、智水、如意)，我們住的是遐齡，木門很古樸的感覺。

每棟雙人獨棟VILLA都是二層樓配置，一樓是客廳和泡湯池，二樓是臥室。

客廳簡約布置，有沙發和貴妃椅。

液晶電視後面是二棟之間的庭園造景，透過窗戶看非常有意境。

客廳桌上有迎賓水果和餅乾。

客廳靠近樓梯旁有飲水機、茶具、茶葉和冰箱。

茶具非常優雅，有濾掛式咖啡和茶罐裡的茶葉，茶葉可以在房間裡泡也可以帶到外面的茶亭泡。

飲水機也非常精緻優美，屬於網美級。

冰箱在下面櫃子哩，冰箱裡有四瓶飲料都免費。

一樓後半部是泡湯區，有一冷一熱二個泡湯池。

泡湯池旁還有準備毛巾和礦泉水。

一樓也有獨立的免治馬桶和淋浴間。

一樓最後面是個小陽台，下面是連通的錦鯉蓮花池，感覺就像是水上屋，而且互相不會干擾，又能看到最大的景觀，是非常棒的設計，很適合在這邊放空。

二樓是臥室和泡茶的和室。

全棟以木質裝潢為主，溫暖溫馨舒適，雙人大床支撐性強非常好睡。

房間裡優雅的布置。

舒適的浴袍。

二樓和室也有一組茶具和茶葉，如果有加人加床也是加在和室這裡。

二樓的衛浴空間。

免治馬桶和乾溼分離的淋浴間。

秋山居使用的沐浴備品感覺非常高級，味道也非常清爽。

二樓後面也有陽台，還有一組躺椅。

秋の山會館（秋山居）四人獨棟VILLA

除了六間兩人獨棟VILLA以外，秋山居還有兩間有私人泳池的四人獨院VILLA，名為三松和天香。內含雙人兩間房、戶外庭園、泳池，可兩個家庭共享。

四人獨院VILLA有戶外庭園、泳池，夏天很適合帶小朋友來玩水，旁邊還有發呆亭，大人可以在裡面聊天。

除了兩間雙人房，還有一間共用的大客廳，超大的沙發可以坐很多人。

客廳另一側則是泡茶區。

這是四人獨院VILLA的雙人房，這次剛好和朋友一起入住才能拍到

秋の山會館（秋山居）晚餐

入住秋山居，都是一泊三食，包含18:30的晚餐，傍晚走在園區裡很美。

晚餐在辦理入住櫃台後方的留香樓，有大空間也有包廂，是無菜單料理，以季節時令食材為本，服務員在每道上菜時都會解說。

墨魚脆餅+茶凍搭配蔬果丁、胭脂蝦，生食級干貝搭配綠蘆筍，蟹黃蒸蛋，香草三杯雞，每道都精緻又美味。

冬瓜檸檬搭配天使蝦，伊比利老饕豬，港式撈飯，老母雞椴木香菇湯。

最後還有甜點和水果

秋の山會館（秋山居）早餐

早餐時間是早上8:30，一樣在留香樓享用

早餐則以合菜的方式呈現，感覺非常豐富

烤鯖魚、雜糧饅頭、小菜、青菜、茄子、麻油蛋、地瓜粥，美味又豐盛

秋山居

地址：南投縣國姓鄉北原路36號之2號

電話：04 9246 2302

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

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