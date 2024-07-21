豐原必喝手搖飲！茶典子仙草·茶飲專賣 醇香奶茶與自熬仙草凍的完美結合

在健行路上有獨棟白色透天建築，深色的木質調門面，不仔細看真的很容易被錯過。KroX Coffee HQ跨蒔咖啡，是krox咖啡的第三間店，一個以創造與延續為出發點的台中在地品牌，每一家都有自己的風格特色，結合調酒及咖啡的復古風格，創造出一種新的體驗。進入店內從裝潢到格局、燈光到陳設都令人驚艷，帶著慵懶復古的調性讓人放鬆，餐點多樣化也很有特色，想喝咖啡或是小酌一下都很不錯，週六的夜晚還會有駐唱表演，讓人更加沉浸在這全然放鬆的氛圍中。這裡還是寵物友善餐廳，店狗 Jefy是一隻呆萌的鬆獅，圓滾滾配上憨憨眼神超可愛，這裡絕對是和朋友聚會的好去處。

2024-07-19 11:00