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豐原必喝手搖飲！茶典子仙草·茶飲專賣 醇香奶茶與自熬仙草凍的完美結合

跟著華少吃吃吃／ 文、圖／華少甫

udn走跳美食／跟著華少吃吃吃

走進台中豐原的「茶典子 仙草·茶飲專賣」，你會感受到一股濃厚的古早味，這家店雖然是一間小店攤車，但在地經營了26個年頭，儼然已成為豐原地區的象徵。店內最受歡迎的就是那杯香濃的仙草奶茶，仙草凍是老闆娘每天早上親自熬煮，配上香醇可口的奶茶，口感細膩醇香，令人一試成主顧。現在就跟著華少一起來探索這家經典飲料店吧！

茶典子仙草·茶飲專賣怎麼去

茶典子位於豐原區博愛街上，周邊停車雖然不多，但因為鄰近豐原夜市（菱角酥必吃），附近有不少公共停車場，建議可以搭乘公共交通工具前往，方便又環保。

茶典子仙草·茶飲專賣菜單

茶典子提供多樣化的飲品選擇，從經典的仙草奶茶、珍珠奶茶，到特調的小紫蘇、冰沙及新鮮果汁系列等，應有盡有，滿足所有愛喝手搖飲的人的各種口味需求。

茶典子仙草·茶飲專賣餐點推薦-仙草奶茶

奶精版的價格為60元，鮮乳版的是65元，茶典子的招牌飲品非仙草奶茶莫屬。老闆娘親自熬煮的仙草凍，搭配上特製的醇香奶茶，入口即化的口感讓人一試難忘。這杯仙草奶茶的甜度適中，不會過於膩口，是炎熱夏日消暑的最佳選擇。

茶典子仙草·茶飲專賣餐點推薦-仙草凍

來實際看看他們家的仙草凍，我特別把他舀出來，口感非常細緻，清涼爽口，絕對是老少皆宜的健康選擇。

結語

茶典子仙草·茶飲專賣是一家充滿人情味的飲料店，老闆娘的熱情好客和對品質的堅持，使得這家店歷經26年仍然屹立不倒。如果你來到台中豐原，千萬不要錯過這家美味的飲料店，無論是仙草奶茶還是其他飲品，都會帶給你難忘的味蕾體驗。

茶典子 仙草·茶飲專賣

電話：04 2529 4710

地址：台中市豐原區博愛街49號

營業時間：星期一～星期四 am 10:30 – pm 9:00；星期五～星期六 am 10:30 – pm 9:15；星期日已關閉

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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