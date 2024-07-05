台中下午茶到底要吃什麼？ 「科博館水煎包」銅板小吃，Google評論1300多則肯定要來朝聖

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強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

是說台中人下午茶都吃什麼？誒誒誒？我是問你台中在地小吃哦？如果你沒聽過這間，表示你還不夠老?! 這間叫做『科博館水煎包』的店家，營業多久？不多不少，大概60多年吧

招牌是多說年份都沒變過XD 嚇死人應該第二代第三代要接手了吧？不接手沒關係，我們先來用雙手接過你的下午茶嘿。附近餐廳還有：Burgood、禮想紅茶烏龍專販所、粳餅商行、金源興爌肉飯排骨飯、陸軍小館、東沐。食在。

中午12點開，已經開始慢慢有人龍了起來，大家都知道除了公休一二，其餘時間都是12-7pm。點心加工的部份都是店的中後段，最前面就是販售的地方。

科博館水煎包│菜單

菜單很簡單，就是如同圖片的表示。現在時代不同，價格和幾年前相比已經不太一樣，以前芋頭酥10元、潛艇堡20，現在都不止囉！可以體諒店家沒問題的，科博館水煎包還是一樣銅板價的。其他還有肉鬆蔥卷、葡萄奶酥、酸菜花卷、甜甜圈、蘿蔔絲餅、咖哩堡等。

冰紅茶現在是15，需要的直接自取櫃檯再結帳。

科博館水煎包│潛艇堡

現炸好的潛艇堡皮，真的酥脆好吃呀！而且裡面有水煮蛋、小黃瓜、火腿和美奶滋。吃起來不油膩，外皮很酥脆，裡面是軟的口感。也是他們的招牌之一哦。

科博館水煎包│芋頭酥

想要吃個甜的，沒問題！就是這個芋頭酥，直接點起來！一樣現炸且不油膩，裡面的餡料超滿，帶甜的口味讓大人小孩都喜歡。

外酥內軟，趁熱吃才是王道。

科博館水煎包│水煎包本人

接著就是水煎包本人出現啦！沒有這個主角，科博館水煎包就不叫這個名字啦。

裡面高麗菜、紅蘿蔔等蔬菜超級紮實，而且咬下滿滿的台灣味道。沒錯你在別的國家吃不到，所以叫做台灣味，這樣的平民小吃，才是在地人的喜愛。

以上就是在科博館旁邊的科博館水煎包的食記，如果有來北區科博館附近走跳，說不定也可以趁剛開幕時候，來品嚐一下在地的銅板小吃哦！

科博館水煎包

地址：台中市北區博館路95號

電話：04 2326 7795

營業時間：12:00-19:00 ; 一二休息

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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