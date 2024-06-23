全新漢來日月行館搶先看！李瑋珉操刀設計、全館湖景客房配備專屬溫泉池

日月潭頂級飯店再加1！漢來飯店事業群旗下首間度假飯店「漢來日月行館」，全面改裝斥資逾11億元，由全球知名LWMA李瑋珉設計師操刀設計，首波空間模擬圖釋出，從空間到餐飲，重新定義頂級奢華的度假體驗，預計2024年第3季開幕。

漢來飯店事業群旗下首間度假飯店「漢來日月行館」即將於今年第3季開幕，也是繼台北漢來大飯店自去年進駐南港後，再次跨足日月潭的全新飯店品牌。

漢來日月行館可一覽日月雙潭環繞270度最美景觀。圖片來源｜漢來飯店

漢來日月行館坐落於涵碧半島制高點隱密湖畔，可一覽日月雙潭環繞270度最美景觀，斥資全面改造地上12層、地下3層的飯店動線與空間設計，不僅大幅翻轉飯店大門，重新打造幽靜優雅的飯店入口動線，在飯店空間之中更融入日月潭的天光、湖水、山景與森林元素，讓在漢來日月行館的每一刻都如同置身日月山水間。

漢來日月行館每間客房全數配備專屬陽台與溫泉池，客房3D模擬圖。圖片來源｜漢來飯店

全館共92間客房與套房，客房設計以沉穩自然色系結合木質元素，從入住開始就能享受視覺美感與純粹放鬆，房型自15坪至108坪、全數採用頂級客房設備，包括Dyson吹風機、法國精品音響Devialet、Samsung QLED及Nespresso Vertuo膠囊咖啡機，衛浴空間規劃乾溼分離設計與免治馬桶。

每間客房更全數配備專屬陽台與溫泉池，不用踏出房門就能獨享環繞日月潭的日夜晨昏景色，體驗漢來日月行館獨有、採自深度1,600公尺，被譽為全台最純淨美人湯的碳酸氫鹽泉。

漢來日月行館設有全日餐廳、頂級粵菜餐廳，圖為多功能包廂3D模擬圖。圖片來源｜漢來飯店

餐飲部份，漢來日月行館設有全日餐廳、頂級粵菜餐廳，除能品嚐頂級海鮮食材與環球美食外，也採用當地豐饒物產入菜，並有桌邊料理、餐酒搭配服務，無論家庭旅遊或商務聚餐都完美合適，位於11F的SKY Lounge，則為入住旅客提供多元餐飲選擇，結合Live House音樂演出，為夜間生活增添豐富火花。而宴會空間規劃可容納22桌中式桌宴的無柱宴會廳與獨一無二的湖畔證婚露台，無論企業晚宴、品牌活動、展演論壇、婚禮宴會都能全面滿足。

漢來日月行館舉辦第二場招募活動，SPA休憩沙發區3D模擬圖。圖片來源｜漢來飯店

繼5月底舉辦首場實體招募活動，推出飯店專屬員工宿舍、語言及生活津貼三大薪資福利計畫，快速帶動漢來日月行館營運人力已達目標7成，為確保營運後每位旅客都能獲得絕佳的住宿體驗，再度於6月25日上午11點至下午4點半，南投承萬尊爵渡假酒店舉辦第二場招募活動，開放包括客務部、房務部、活動企劃等更豐富多元的營運職缺，欲知漢來日月行館職缺詳情，可至人力銀行網站，或電洽漢來日月行館人資部。

漢來日月行館

地址：南投縣魚池鄉中興路139號

電話：049-2898889

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301453