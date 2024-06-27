快訊

新G7主宰AI 台廠想「做鏟子也挖到礦」看3風險、4發展關鍵

桃園韓式烤肉店小強爬上生菜 消費者：4年前就有…衛生局列案追查

大陸求職魔王關不在筆、面試 最怕「性格測試」被刷掉

台中必吃糕點！當地人口袋私藏 ５間台中伴手禮推薦給你

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖 / 七分之二的探索
圖 / 七分之二的探索

大家好，這裡是七分之二的探索，活動界的米其林指南！台中美食何其多，除了太陽餅、菱角酥、芋圓等等，還有許多當地人口袋私藏的道地食物名單。今天就為各位帶來 5 間台中必買的伴手禮推薦，讓你在台中玩耍之餘，也可以帶上優秀的名產回去分享給家人和同事。


1. 似錦堂

圖 / 似錦堂
圖 / 似錦堂

圖 / 似錦堂
圖 / 似錦堂

🏠地址：勤美店：台中市西區忠誠街32號

🕰營業時間：週一至週日 09:30-17:30

💸價格：輕巧包 $70／包，文青方盒 $260／盒

「送出一份前程似錦的祝福」是似錦堂的初衷，堅持提供最新鮮、美味的蛋捲。似錦堂在台中有兩家分店，每天提供兩種盒裝口味的蛋捲，數量有限，建議先至官方 LINE 上確認及預約。

似錦堂提供水滴蛋捲，其以天然奶油、洗選蛋、日本上白糖和特級麵粉，再以手工摺疊的方式精心製作。蛋捲酥脆的口感，咀嚼後的蛋奶香，吃得出一股匠人的用心，難怪可以入選台中十大伴手禮名單。


2. 讓一糖

圖 / 讓一糖
圖 / 讓一糖

圖 / 圖 / 讓一糖
圖 / 圖 / 讓一糖

🏠地址：台中市南屯區黎明路一段892號

🕰營業時間：週一至週六 12:30-19:00，週日公休

💸價格：檸檬蛋糕 1 入 $480

讓一糖深受許多旅客喜愛，從路邊就能看到巨大的檸檬堆們，彷彿要從屋簷掉下來似的。最熱門產品為檸檬蛋糕，通常需要開店前兩小時打電話預約。

取蛋糕時，店員專業地講解各個注意事項，甚至糾正蛋糕的擺放方式，深怕一不小心便毀了如此美麗的藝術品。蛋糕本體清絲淡雅，切下去後內裡的白色奶油餡更使人口欲全開，檸檬香氣優雅飄出，絲滑不甜膩更是一口接一口，將如藝術品的蛋糕吃下肚，究竟是何樣的體驗。


3. 狸小路手作烘培

圖 / 狸小路手作烘培
圖 / 狸小路手作烘培

圖 / 狸小路手作烘培
圖 / 狸小路手作烘培

🏠地址：總店 台南市東區裕學路12號

🕰營業時間：11:00-20:00

💸價格：6 吋蘭姆伯爵蛋糕 $290，國王鐵觀音五三燒 $380

狸小路手作烘培在台中有兩間分店，是間提供各式蛋糕、餅乾、禮盒，並能夠客製化需求的烘培坊。主打千層蛋糕，店內品項繁多，如圓形蛋糕、千層蛋糕、方形蛋糕，各個都有其獨特的風味。

以「國王鐵觀音五三燒」為例，烘焙過後的鐵觀音，經過研磨成細緻的茶葉粉後，再加入麵團揉搓烘烤，打開外盒便可聞到濃濃的茶香。也有提供宅配服務，因此若有寄送給非台中地區親友的需求，也相當方便。


4. 星野製菓

圖 / 星野製菓
圖 / 星野製菓

圖 / 星野製菓
圖 / 星野製菓

🏠地址：台中市西區公益路132號

🕰營業時間：週一至週六 09:00-21:00

💸價格：經典生銅鑼燒 $48，經典生大福 $37，達克瓦茲 $245／盒

星野製菓源自東京多摩川，製菓歷史已超過 60 年，是台中的知名老店。台中公益總店店內裝潢風格為高雅的日式沈穩風，販售多元的日式點心，像是各式口味的大福、達克瓦茲、奶油果乾夾心餅等，其中生銅鑼燒和常溫銅鑼燒及最為人所知！

服務人員不僅介紹詳細，還有熱茶供客人享用。生銅鑼燒內餡冰冰涼涼，讓原本甜膩的奶油多了一絲冰淇淋口感，餅皮香氣十足。星野製菓的商品包裝十分精美，非常適合來台中旅行時，帶一些作為伴手禮送親友。


5. 朱惠妃

圖 / 朱惠妃
圖 / 朱惠妃

圖 / 朱惠妃
圖 / 朱惠妃

🏠地址：台中市南屯區大墩十四街267號

🕰營業時間：週一到週六 11:30-20:00，週日公休

💸價格：62%、65%生巧克力 $450，80% 生巧克力 $580

朱惠妃是台中頂級巧克力專賣店，外觀被巨型粉紅泡泡圍繞，十分搶眼。主打生巧克力，店內提供了 16 款生巧克力，其中又分了不同比例的生黑巧、酒味生巧、茶類生巧、水果生巧等多樣化選擇。

焙茶口味的生巧克力，是以白巧克力為基底，一入口能感受到微微的茶葉纖維，茶香接著覆蓋滿鼻腔與口腔，但卻不會感受到苦味。服務人員態度專業熱情，對每樣商品都能詳細介紹，部分口味也有提供試吃服務，對於巧克力控來說，是不得不前往的一家伴手禮店。

以上這幾間伴手禮店家很難說哪一家是第一名，每間都有其厲害之處；像是有多間多年蟬聯台中伴手禮名單，不管是歷史悠久的老店，或是創新特色的新店家，都有其獨到之處，不過說到伴手禮，並非爭個高下，相互較勁誰的伴手禮較昂貴或是較稀有，只要心意有到，不論是哪種伴手禮都能帶給朋友歡喜。


延伸閱讀>>【台中伴手禮推薦】第一名蛋糕餅乾都在這！精選 8 間台中必買伴手禮

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「七分之二的探索 Twosevenths 」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

伴手禮 巧克力 蛋糕

延伸閱讀

全台第一！ 85℃首度聯名「名偵探柯南」4款造型蛋糕 神還原基德帽子小蛋糕 買就抽柯南電影票

經典口味悄下架！好市多改推新品「大阪燒披薩」 只賣這款原因曝光

獨／人氣巴斯克蛋糕「摸摸桃子」熄燈！10款品項40元起

這間爆餡紅豆餅也太誇張！ 「雪茯の冰屋」賣冰也賣紅豆餅只要10元，鹹甜口味通通有

相關新聞

台中必吃糕點！當地人口袋私藏 ５間台中伴手禮推薦給你

大家好，這裡是七分之二的探索，活動界的米其林指南！台中美食何其多，除了太陽餅、菱角酥、芋圓等等，還有許多當地人口袋私藏的道地食物名單。今天就為各位帶來 5 間台中必買的伴手禮推薦，讓你在台中玩耍之餘，也可以帶上優秀的名產回去分享給家人和同事。

日本老闆開的咖哩餐廳！台中三鷹咖哩超下飯 拉絲「起司可樂餅」必點

udn走跳美食／涼子是也 三鷹咖哩老闆是日本人，主打的咖哩餐點是溫馨、家庭風的日式咖哩，口味香醇溫潤微甜，喜歡吃辣還有辣粉可以自己加。 三鷹咖哩餐廳位置在台中東區自由路三段靠近復興路五段的地方

在國內也很韓！台中超道地的好吃韓式餐廳 免服務費、小菜吃到飽，還可免費體驗韓服

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 台中聚餐餐廳/台中韓式料理推薦/台中好吃韓國菜/台中免費韓服體驗~韓國人開的韓國料理親水河畔相當道地好吃，單點或是多人套餐份量都很足，免出國就能吃到韓國人氣料理，

全新漢來日月行館搶先看！李瑋珉操刀設計、全館湖景客房配備專屬溫泉池

日月潭頂級飯店再加1！漢來飯店事業群旗下首間度假飯店「漢來日月行館」，全面改裝斥資逾11億元，由全球知名LWMA李瑋珉設計師操刀設計，首波空間模擬圖釋出，從空間到餐飲，重新定義頂級奢華的度假體驗，預計

理髮也能來杯調酒！ 員林理髮複合式酒吧 廣大男仕的微醺天堂

彰化酒友們看過來！你沒有看錯，理髮廳裡面還有酒吧！【松井男仕理髮】從原先的男仕理髮廳中融入酒吧的色彩，打造出全新的風貌，男性風格強烈的裝潢設計，保證能讓各位大男孩、真男人們走進來就捨不得出去！

海鹽烤焦糖人氣必點！埔里「(喵)沒有豆花」手作鹽滷豆花專賣 燕麥泰奶也蠻好吃的耶

udn走跳美食／涼子是也 「沒有豆花」這個店名很特別的文青小店，是南投埔里的手作鹽滷豆花專賣店。我在沒有豆花FB粉絲頁查看資訊時，發現簡介中的「^. .^ ੭沒有沒有沒有沒有唸久了就會變成喵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。