台中必吃糕點！當地人口袋私藏 ５間台中伴手禮推薦給你

大家好，這裡是七分之二的探索，活動界的米其林指南！台中美食何其多，除了太陽餅、菱角酥、芋圓等等，還有許多當地人口袋私藏的道地食物名單。今天就為各位帶來 5 間台中必買的伴手禮推薦，讓你在台中玩耍之餘，也可以帶上優秀的名產回去分享給家人和同事。





1. 似錦堂

圖 / 似錦堂

圖 / 似錦堂

🏠地址：勤美店：台中市西區忠誠街32號

🕰營業時間：週一至週日 09:30-17:30

💸價格：輕巧包 $70／包，文青方盒 $260／盒

「送出一份前程似錦的祝福」是似錦堂的初衷，堅持提供最新鮮、美味的蛋捲。似錦堂在台中有兩家分店，每天提供兩種盒裝口味的蛋捲，數量有限，建議先至官方 LINE 上確認及預約。

似錦堂提供水滴蛋捲，其以天然奶油、洗選蛋、日本上白糖和特級麵粉，再以手工摺疊的方式精心製作。蛋捲酥脆的口感，咀嚼後的蛋奶香，吃得出一股匠人的用心，難怪可以入選台中十大伴手禮名單。





2. 讓一糖

圖 / 讓一糖

圖 / 圖 / 讓一糖

🏠地址：台中市南屯區黎明路一段892號

🕰營業時間：週一至週六 12:30-19:00，週日公休

💸價格：檸檬蛋糕 1 入 $480

讓一糖深受許多旅客喜愛，從路邊就能看到巨大的檸檬堆們，彷彿要從屋簷掉下來似的。最熱門產品為檸檬蛋糕，通常需要開店前兩小時打電話預約。

取蛋糕時，店員專業地講解各個注意事項，甚至糾正蛋糕的擺放方式，深怕一不小心便毀了如此美麗的藝術品。蛋糕本體清絲淡雅，切下去後內裡的白色奶油餡更使人口欲全開，檸檬香氣優雅飄出，絲滑不甜膩更是一口接一口，將如藝術品的蛋糕吃下肚，究竟是何樣的體驗。





3. 狸小路手作烘培

圖 / 狸小路手作烘培

圖 / 狸小路手作烘培

🏠地址：總店 台南市東區裕學路12號

🕰營業時間：11:00-20:00

💸價格：6 吋蘭姆伯爵蛋糕 $290，國王鐵觀音五三燒 $380

狸小路手作烘培在台中有兩間分店，是間提供各式蛋糕、餅乾、禮盒，並能夠客製化需求的烘培坊。主打千層蛋糕，店內品項繁多，如圓形蛋糕、千層蛋糕、方形蛋糕，各個都有其獨特的風味。

以「國王鐵觀音五三燒」為例，烘焙過後的鐵觀音，經過研磨成細緻的茶葉粉後，再加入麵團揉搓烘烤，打開外盒便可聞到濃濃的茶香。也有提供宅配服務，因此若有寄送給非台中地區親友的需求，也相當方便。





4. 星野製菓

圖 / 星野製菓

圖 / 星野製菓

🏠地址：台中市西區公益路132號

🕰營業時間：週一至週六 09:00-21:00

💸價格：經典生銅鑼燒 $48，經典生大福 $37，達克瓦茲 $245／盒

星野製菓源自東京多摩川，製菓歷史已超過 60 年，是台中的知名老店。台中公益總店店內裝潢風格為高雅的日式沈穩風，販售多元的日式點心，像是各式口味的大福、達克瓦茲、奶油果乾夾心餅等，其中生銅鑼燒和常溫銅鑼燒及最為人所知！

服務人員不僅介紹詳細，還有熱茶供客人享用。生銅鑼燒內餡冰冰涼涼，讓原本甜膩的奶油多了一絲冰淇淋口感，餅皮香氣十足。星野製菓的商品包裝十分精美，非常適合來台中旅行時，帶一些作為伴手禮送親友。





5. 朱惠妃

圖 / 朱惠妃

圖 / 朱惠妃

🏠地址：台中市南屯區大墩十四街267號

🕰營業時間：週一到週六 11:30-20:00，週日公休

💸價格：62%、65%生巧克力 $450，80% 生巧克力 $580

朱惠妃是台中頂級巧克力專賣店，外觀被巨型粉紅泡泡圍繞，十分搶眼。主打生巧克力，店內提供了 16 款生巧克力，其中又分了不同比例的生黑巧、酒味生巧、茶類生巧、水果生巧等多樣化選擇。

焙茶口味的生巧克力，是以白巧克力為基底，一入口能感受到微微的茶葉纖維，茶香接著覆蓋滿鼻腔與口腔，但卻不會感受到苦味。服務人員態度專業熱情，對每樣商品都能詳細介紹，部分口味也有提供試吃服務，對於巧克力控來說，是不得不前往的一家伴手禮店。

以上這幾間伴手禮店家很難說哪一家是第一名，每間都有其厲害之處；像是有多間多年蟬聯台中伴手禮名單，不管是歷史悠久的老店，或是創新特色的新店家，都有其獨到之處，不過說到伴手禮，並非爭個高下，相互較勁誰的伴手禮較昂貴或是較稀有，只要心意有到，不論是哪種伴手禮都能帶給朋友歡喜。





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