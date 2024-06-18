台中人的高CP值寶藏美食！旱溪夜市「300元9塊炸雞桶」夯爆了 多種口味「爆汁雞腿、甜不辣」吃不膩 老闆強推也必點
比拿坡里炸雞桶更優惠！夜市炸雞也很強，在IG上擁有多則好評分享的超夯「旱溪夜市爆汁炸雞」，現炸雞腿肉嫩多汁超邪惡，更有高CP值「9塊炸雞桶」只要300元，每個看到的人都驚呼「超便宜」、「價錢好佛」。
夜市炸雞高貴不貴！台中旱溪夜市是許多在地人覓食的好去處，有一攤直接把位置當作店名的「九排1號爆汁卡啦雞腿」人氣紅不讓，現點現炸的炸雞一吃噴汁，用手剝開還能看見雞汁流淌，超級誘人食欲，炸物部分「甜不辣」吃得到食材原味，炸至膨脹酥脆好涮嘴。調味更有椒麻、甘梅、紐奧良、胡椒鹽等多種可選，多訪幾次都吃不膩。
而最吸引人的則是CP值爆高的「9塊炸雞桶」，共有9塊金黃多汁腿塊和雞腿只要300元，整體口感香酥、肉質鮮嫩爆汁，不論是和家人分享還是一人獨享爽度都爆表。此外，還有老闆強推「雞腿酥」，特選雞腿肉以獨門醃醬醃後再炸，口口酥香不過鹹，愛嘗鮮的炸雞控可別錯過囉。
九排1號爆汁卡啦雞腿
地址：台中市東區旱溪東路一段（旱溪夜市第九排1號）
營業時間：週二、四、五、六17:30-00:00
備註：實際供應情況依店家現場販售為主
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