台中美食口袋名單！北海道經典「職人級燒肉丼」驚豔上桌

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活


源自日本北海道的日式燒肉丼品牌─「扒穀扒穀」，從日本北海道引進「十勝帶廣燒肉丼」，團隊多次到日本當地名店拜訪與學習，終於在台灣重現其美味，並選用雲林快樂豬、台南11號米等台灣在地頂級食材，為了將好味道讓更多人品嚐到，品牌陸續在彰化員林市、台中黎明路、台中大墩路展店，成為中台灣代表性日式美食之一。

店名「扒穀扒穀」是日語裡「パクパク」擬聲詞發音翻譯成中文，代表享用美味滿足的聲音，希望每位客人來到店裡都能大口大口扒飯，享受熱騰騰的燒肉丼飯，好口碑在街坊鄰居、新聞媒體口耳相傳下，讓民眾一聽到「扒穀」便會聯想到燒肉丼飯。

▲大墩店位於台中捷運市政府與水安宮站之間，交通相當便利，每到用餐時段總能吸引大批饕客前來用餐。
▲大墩店位於台中捷運市政府與水安宮站之間，交通相當便利，每到用餐時段總能吸引大批饕客前來用餐。

店面裝潢延續品牌一貫風格，將平價美食與北海道當地民情結合，巧妙將日式食堂與居酒屋風格結合，呈現出日式街邊懷舊風情，座位則是以一人一位吧檯區，使得用餐氛圍更有親切感，不會有壓迫感，已然成為民眾日常正餐的一部份。

品牌將高檔料理手法、頂級食材製作的料理，以沒有距離感的平民美食呈現給消費者，每季食材原料口味也有些許不同，都需經過不斷調整來維持醬汁味道的一貫性，不僅如此，為了呈現出更完美的料理，嚴選台灣在地頂級食材， 選用國宴級的雲林快樂豬，肉質富有彈性且口感紮實，越嚼越香超過癮；米飯則是選擇台南11號米，米粒大、Q彈香甜，不論是台灣人還是日本客都讚不絕口，讓北海道當地美食成功打動饕客的味蕾！

店家以丼飯、肉咖哩為主，還有提供套餐、小菜、飲品可供加點，滿足每位饕客的用餐需求，不論是現場享用或是外帶回家品嚐，風味依舊不減，不論是學生、上班族、在地客，甚至旅客都會專程前來享用餐點。

【扒穀扒穀肉之日】學味道還要學文化！與日本無時差同步推出肉之日活動；在日語中『2(ni)』和『9(ku)』合起來念作『にくni ku』=『肉』，因此把每月的29日訂成"肉肉加倍日”；當天不管外帶或內用，只要加價「+29元」即可享有特定餐點肉量100%加倍的份量，用加小菜的價格享受加倍的幸福感！想來份道地的日式美味，來「扒穀扒穀」準沒錯！

▲肉量加倍的「十勝燒肉丼」。
▲肉量加倍的「十勝燒肉丼」。


｜燒肉丼飯

看似平凡「十勝帶廣燒肉丼飯」可是大有玄機，將高級料理手法融入到當地的家庭料理中，肉片經過以烤鰻魚手法細心燒烤，刷上師傅從日本學成歸來獨家秘傳醬汁，甜鹹風味醬汁烘烤出肉片香氣，醬汁在肉片上烤到焦化，鋪滿整碗白飯，呈現出誘人滋味，大口吃肉大口扒飯超過癮！瞬間補充上班讀書時所耗損體力，忙碌了一整天點上一份丼飯，簡直太滿足啦！

▲十勝五花丼。選用肥瘦分明的五花肉，帶點些許脂肪香氣更足，燒烤過程將多餘的油脂逼出，呈現出肉感十足、香氣誘人的鹹香滋味。不想吃帶有脂肪的肉品，那這份「精肉丼」會是你的首選，精選瘦肉雖然油質含量低，但肉質卻是保持細嫩口感，且富有彈性，讓人一吃就愛上！
▲十勝五花丼。選用肥瘦分明的五花肉，帶點些許脂肪香氣更足，燒烤過程將多餘的油脂逼出，呈現出肉感十足、香氣誘人的鹹香滋味。不想吃帶有脂肪的肉品，那這份「精肉丼」會是你的首選，精選瘦肉雖然油質含量低，但肉質卻是保持細嫩口感，且富有彈性，讓人一吃就愛上！

▲蔥塩燒肉丼。挑選肉質較嫩的豬前腿肉，搭配蔥花、蒜泥一同炒制，再放上大把新鮮蔥花，增添風味與香氣，豪邁得扒上一口，蔥香、肉香充盈整個口腔，瞬間喚醒饕客的味蕾，令人忍不住一口接著一口！
▲蔥塩燒肉丼。挑選肉質較嫩的豬前腿肉，搭配蔥花、蒜泥一同炒制，再放上大把新鮮蔥花，增添風味與香氣，豪邁得扒上一口，蔥香、肉香充盈整個口腔，瞬間喚醒饕客的味蕾，令人忍不住一口接著一口！

▲燒肉派對丼。下課下班後想來點好料慰勞一下自己，這份匯聚了十勝燒肉、蔥塩燒肉、德式香腸的「燒肉派對丼」肯定是你的心頭好，不僅如此，肉量、飯量也都全面升級，用肉量滿分的澎派丼飯好好款待饕客的五臟廟。
▲燒肉派對丼。下課下班後想來點好料慰勞一下自己，這份匯聚了十勝燒肉、蔥塩燒肉、德式香腸的「燒肉派對丼」肯定是你的心頭好，不僅如此，肉量、飯量也都全面升級，用肉量滿分的澎派丼飯好好款待饕客的五臟廟。


｜日式肉咖哩

品牌不僅丼飯廣受好評，日式咖哩系列人氣度也不遑多讓，將「雲林快樂豬」製作成絞肉，搭配由蔬果、香料熬製成的咖哩醬汁，充滿蔬果的芬芳，濃郁且順口的滋味老少咸宜，不論是搭配唐揚雞、炸豬排、十勝燒肉、蔥塩燒肉、德式香腸等主食，都能讓其風味更上層樓。

▲炸豬排咖哩。份量十足的炸豬排與咖哩堪稱絕配！油炸到金黃酥脆的豬排，外層酥脆、內裡扎實，飽滿肉汁緊緊所在裡頭，不論是單吃還是沾咖哩，都讓人直呼過癮！
▲炸豬排咖哩。份量十足的炸豬排與咖哩堪稱絕配！油炸到金黃酥脆的豬排，外層酥脆、內裡扎實，飽滿肉汁緊緊所在裡頭，不論是單吃還是沾咖哩，都讓人直呼過癮！

▲唐揚雞咖哩。深受孩子們喜愛的日式唐揚雞，搭配咖哩更涮嘴！大口咬下，炸雞飽滿肉汁充盈整個口腔，簡直太幸福了！
▲唐揚雞咖哩。深受孩子們喜愛的日式唐揚雞，搭配咖哩更涮嘴！大口咬下，炸雞飽滿肉汁充盈整個口腔，簡直太幸福了！

▲肉肉派對。咖哩系列也有肉量滿點的派對組合可供挑選！十勝燒肉、唐揚雞、德式香腸的超人氣主食搭配，與香濃咖哩結合，呈現出截然不同的層次感！每一口都能品嚐到不同的主食風味，讓人靜靜陶醉在美食中。
▲肉肉派對。咖哩系列也有肉量滿點的派對組合可供挑選！十勝燒肉、唐揚雞、德式香腸的超人氣主食搭配，與香濃咖哩結合，呈現出截然不同的層次感！每一口都能品嚐到不同的主食風味，讓人靜靜陶醉在美食中。


｜小菜

不管是吃丼飯或是咖哩，怎能少了小菜做陪襯呢？用親民價格便能享有份量充足的小菜品項，也能升級套餐讓用餐體驗更滿足，

▲柴魚花豆腐。
▲柴魚花豆腐。

▲水蒸高麗菜。
▲水蒸高麗菜。

▲招牌韓式泡菜。
▲招牌韓式泡菜。

日式燒肉丼飯品牌「扒穀扒穀」，憑藉著實惠價格和澎派份量深受民眾青睞，為了讓顧客能夠滿足味蕾，用料與調味毫不含糊，只為將最好味道獻給消費者。如此用心讓品牌不僅在中台灣享有良好口碑，更是吸引許多旅客專程前來嚐鮮，還沒來過的民眾可千萬別錯過喔！


【扒穀扒穀燒肉丼飯-大墩店】

店家地址：台中市西屯區大墩路913號1樓

店家電話：0423265952

營業時間：11:00–14:00, 16:30–21:00

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/3Qv1dj9


【扒穀扒穀燒肉丼飯-黎明店】

店家地址：台中市南屯區黎明路二段492號

店家電話：0422518187

營業時間：11:00–14:00, 16:30–21:00

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/3UlqFJU


【扒穀扒穀燒肉丼飯-員林店】

店家地址：彰化縣員林市中山路二段50號1樓

店家電話：048363250

營業時間：11:00–14:00, 16:30–21:00

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/440ZgQV


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丼飯 咖哩 燒肉

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