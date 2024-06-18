台中美食口袋名單！北海道經典「職人級燒肉丼」驚豔上桌
源自日本北海道的日式燒肉丼品牌─「扒穀扒穀」，從日本北海道引進「十勝帶廣燒肉丼」，團隊多次到日本當地名店拜訪與學習，終於在台灣重現其美味，並選用雲林快樂豬、台南11號米等台灣在地頂級食材，為了將好味道讓更多人品嚐到，品牌陸續在彰化員林市、台中黎明路、台中大墩路展店，成為中台灣代表性日式美食之一。
店名「扒穀扒穀」是日語裡「パクパク」擬聲詞發音翻譯成中文，代表享用美味滿足的聲音，希望每位客人來到店裡都能大口大口扒飯，享受熱騰騰的燒肉丼飯，好口碑在街坊鄰居、新聞媒體口耳相傳下，讓民眾一聽到「扒穀」便會聯想到燒肉丼飯。
店面裝潢延續品牌一貫風格，將平價美食與北海道當地民情結合，巧妙將日式食堂與居酒屋風格結合，呈現出日式街邊懷舊風情，座位則是以一人一位吧檯區，使得用餐氛圍更有親切感，不會有壓迫感，已然成為民眾日常正餐的一部份。
品牌將高檔料理手法、頂級食材製作的料理，以沒有距離感的平民美食呈現給消費者，每季食材原料口味也有些許不同，都需經過不斷調整來維持醬汁味道的一貫性，不僅如此，為了呈現出更完美的料理，嚴選台灣在地頂級食材， 選用國宴級的雲林快樂豬，肉質富有彈性且口感紮實，越嚼越香超過癮；米飯則是選擇台南11號米，米粒大、Q彈香甜，不論是台灣人還是日本客都讚不絕口，讓北海道當地美食成功打動饕客的味蕾！
店家以丼飯、肉咖哩為主，還有提供套餐、小菜、飲品可供加點，滿足每位饕客的用餐需求，不論是現場享用或是外帶回家品嚐，風味依舊不減，不論是學生、上班族、在地客，甚至旅客都會專程前來享用餐點。
【扒穀扒穀肉之日】學味道還要學文化！與日本無時差同步推出肉之日活動；在日語中『2(ni)』和『9(ku)』合起來念作『にくni ku』=『肉』，因此把每月的29日訂成"肉肉加倍日”；當天不管外帶或內用，只要加價「+29元」即可享有特定餐點肉量100%加倍的份量，用加小菜的價格享受加倍的幸福感！想來份道地的日式美味，來「扒穀扒穀」準沒錯！
看似平凡「十勝帶廣燒肉丼飯」可是大有玄機，將高級料理手法融入到當地的家庭料理中，肉片經過以烤鰻魚手法細心燒烤，刷上師傅從日本學成歸來獨家秘傳醬汁，甜鹹風味醬汁烘烤出肉片香氣，醬汁在肉片上烤到焦化，鋪滿整碗白飯，呈現出誘人滋味，大口吃肉大口扒飯超過癮！瞬間補充上班讀書時所耗損體力，忙碌了一整天點上一份丼飯，簡直太滿足啦！
品牌不僅丼飯廣受好評，日式咖哩系列人氣度也不遑多讓，將「雲林快樂豬」製作成絞肉，搭配由蔬果、香料熬製成的咖哩醬汁，充滿蔬果的芬芳，濃郁且順口的滋味老少咸宜，不論是搭配唐揚雞、炸豬排、十勝燒肉、蔥塩燒肉、德式香腸等主食，都能讓其風味更上層樓。
不管是吃丼飯或是咖哩，怎能少了小菜做陪襯呢？用親民價格便能享有份量充足的小菜品項，也能升級套餐讓用餐體驗更滿足，
日式燒肉丼飯品牌「扒穀扒穀」，憑藉著實惠價格和澎派份量深受民眾青睞，為了讓顧客能夠滿足味蕾，用料與調味毫不含糊，只為將最好味道獻給消費者。如此用心讓品牌不僅在中台灣享有良好口碑，更是吸引許多旅客專程前來嚐鮮，還沒來過的民眾可千萬別錯過喔！
店家地址：台中市西屯區大墩路913號1樓
店家電話：0423265952
營業時間：11:00–14:00, 16:30–21:00
停車資訊：路邊停車
店家地址：台中市南屯區黎明路二段492號
店家電話：0422518187
營業時間：11:00–14:00, 16:30–21:00
停車資訊：路邊停車
店家地址：彰化縣員林市中山路二段50號1樓
店家電話：048363250
營業時間：11:00–14:00, 16:30–21:00
停車資訊：路邊停車
延伸閱讀//一中街人氣小吃│現點現炸菱角酥 外酥內軟讓人一口接一口！
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言