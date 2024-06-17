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一年能Ｎ訪！台中人的伯朗大道「忘憂谷」金黃稻浪來襲 把握收割前朝聖「超巨天然畫布」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@molly888666授權、摘自台中觀光旅遊局官方IG
圖／IG@molly888666授權、摘自台中觀光旅遊局官方IG

一年至少一訪！攝影師、網美都愛回訪的私房景點「忘憂谷」將在6月底迎來收割期，一整片與藍天相連的遼闊景緻美不勝收，一塊塊方正的農田有如拼布般交織，翠綠、金黃雙色齊美，堪稱「視覺的一大享受」。

往年景緻，拍攝日期為2023/6/25。圖／IG@molly888666授權
往年景緻，拍攝日期為2023/6/25。圖／IG@molly888666授權

丟掉煩惱！有台中版伯朗大道之稱的熱門景點「忘憂谷」是不少人閒暇時會到訪放鬆的愜意好地方，一年四季擁有不同的景色，除了動人的金黃稻浪外，還會有油菜花、波斯菊、小雛菊等妝點大地，一塊塊拼接起來就像超巨型的天然畫布。錯落有序的田地放眼望去，格外寧靜能夠讓人細細沉澱，一品眼前有別於城市喧囂的美景。陽光灑下，彷彿還能聞到淡淡的青草與暖陽香氣，「忘憂谷」果非浪得虛名。

往年景緻，拍攝日期為2023/6/25。圖／IG@molly888666授權
往年景緻，拍攝日期為2023/6/25。圖／IG@molly888666授權

往年景緻，拍攝日期為2023/6/25。圖／IG@molly888666授權
往年景緻，拍攝日期為2023/6/25。圖／IG@molly888666授權

IGer莫莉提醒，今年約自6/26起陸續收割至7/10，建議想要朝聖一大片金黃稻浪景緻的朋友把握時間，安排行程來放空丟煩惱拍拍照。

外埔忘憂谷

地址：台中市外埔區溪底路26號

圖／摘自台中觀光旅遊局官方IG
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