一年能Ｎ訪！台中人的伯朗大道「忘憂谷」金黃稻浪來襲 把握收割前朝聖「超巨天然畫布」

漫步在彰化市區的巷弄中，你會發現這座城市藏著豐富的文化底蘊，且彰化美食可說是非常多樣化，從傳統小吃、銅板美食到風格餐廳等應有盡有，完全符合好吃、好喝又好拍！而在眾多彰化咖啡廳中，我們將目光投向位在陳稜路上的彰化鐵路醫院，裡頭隱身著一間結合餐飲與光雕的特色咖啡餐酒館——Light up cafe&bar，悄悄地勾勒出一抹摩登與復古。

2024-06-15 13:30