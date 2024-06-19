沙鹿必嚐冰品！夏日解暑首選 當日限定鮮果綿綿冰風味絕佳





在沙鹿北勢東路上已開業7年的「老爹綿綿冰」，提供顧客全天然、0添加動植物油脂的綿綿冰品，老闆受到桃園中壢榕樹下綿綿冰的口味衝擊影響下，決定延續綿綿冰的風味，獨自摸索製作綿綿冰的訣竅，品牌堅持使用天然新鮮的食材，冰的味道就像是整顆水果融入口中，減糖甜度讓顧客吃得無負擔，既消暑又解渴。

店面整潔明亮，眾多的座位快邀請好友一起來吃冰，室外設置了綿綿冰品牌ＬＯＧＯ打卡拍照牆，店家也提供外帶服務，將美味的冰品帶回家裡享用！

冰品的製作食材以台灣生產為主，店家與在地小農合作，選購優質的桑葚、南投埔里的百香果、屏東鳳梨與百香果，僅用水、糖和食材調和，製作出來的冰品純粹且清爽，綿密的口感，甜而不膩，讓人清涼又解渴，深受附近居民與學生們喜愛。

▲店面的冰品素食者也可食用，有「全素」與「蛋奶素」。

除了菜單上的基本口味外，老闆還會親自到市場挑選當季的新鮮水果，製成每日2至4種的限定口味綿綿冰，隨著季節而變的限定口味，吃起來一樣是美好滋味。

綿綿冰的溫度控制需要高準度的掌握，才能維持冰品的最佳狀態與風味，提供給顧客最優質的綿綿冰。





火龍果、百香果、鳳梨｜

▲牛奶｜濃醇香的牛奶滋味散發在口中，又綿又濃的清爽口感，比純喝牛奶還要香，讓人愛不釋手！

▲花生｜濃郁花生香氣融入口中，用料非常實在，仿佛喝到花生漿的濃醇口感，濃甜但不膩的爽口令人驚訝，香濃的口感讓花生口味成為店內人氣選項，只要吃過都會回來再次消費！

▲可可｜風味十足的可可，醇厚的香氣因為綿綿冰而清淡地迴繞在鼻腔中，久久揮散不去，香澀的氣味意外的解暑，清爽的感覺讓人無負擔的大口吃冰，實在是有夠過癮！





火龍果、百香果、鳳梨｜

▲火龍果｜具消火氣與抗氧化功能的火龍果，製成冰品後每一口仍能吃到果肉纖維的絲滑感受，微酸的口感讓人一口接著一口，同時能吃到水果養分的冰品，是饕客最愛的口袋名單。

▲百香果｜使用台灣在地小農種植的百香果原料，回甘酸甜的香氣十分解暑，每一口都吃的到纖細的果肉口感。

▲鳳梨｜出產於屏東的鳳梨鮮甜滋味，經過店家的特製處理，口感清甜絕不咬舌，每一口都能享受到鳳梨的酸甜香味，溫潤順口的鳳梨綿綿冰讓人眼睛為之一亮，驚呼老闆的用心與製冰技術。





桑葚、洋香瓜、草莓(每日限定)｜

▲桑葚｜富含多種維生素的桑葚，在店家的處理下桑葚的香氣十足，微酸的滋味讓人著迷。

▲洋香瓜｜甜度爆表又香氣十足的洋香瓜，經過老闆的巧手處理，彷彿吃到整顆洋香瓜的口感，甜香的滋味成為每日限定的熱門必點冰品，千萬不能錯過！

▲草莓｜純天然草莓製成，與市面上單有草莓氣味的冰品不同，吃得到草莓打成汁的果肉口感，酸甜滋味與草莓果香一次滿足。

純天然用料、零添加動植物油脂的清新爽口綿綿冰，必訪台中海線綿綿冰品牌，2球50元、3球只要60元的親民價格就可以吃到真材實料的綿綿冰，快來「老爹綿綿冰」解暑解渴吧！





「老爹綿綿冰」

店家地址：台中市沙鹿區北勢東路667之1號

店家電話：0426311923

營業時間：11:00-21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3UBOHAI





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