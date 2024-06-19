沙鹿必嚐冰品！夏日解暑首選 當日限定鮮果綿綿冰風味絕佳
在沙鹿北勢東路上已開業7年的「老爹綿綿冰」，提供顧客全天然、0添加動植物油脂的綿綿冰品，老闆受到桃園中壢榕樹下綿綿冰的口味衝擊影響下，決定延續綿綿冰的風味，獨自摸索製作綿綿冰的訣竅，品牌堅持使用天然新鮮的食材，冰的味道就像是整顆水果融入口中，減糖甜度讓顧客吃得無負擔，既消暑又解渴。
店面整潔明亮，眾多的座位快邀請好友一起來吃冰，室外設置了綿綿冰品牌ＬＯＧＯ打卡拍照牆，店家也提供外帶服務，將美味的冰品帶回家裡享用！
冰品的製作食材以台灣生產為主，店家與在地小農合作，選購優質的桑葚、南投埔里的百香果、屏東鳳梨與百香果，僅用水、糖和食材調和，製作出來的冰品純粹且清爽，綿密的口感，甜而不膩，讓人清涼又解渴，深受附近居民與學生們喜愛。
除了菜單上的基本口味外，老闆還會親自到市場挑選當季的新鮮水果，製成每日2至4種的限定口味綿綿冰，隨著季節而變的限定口味，吃起來一樣是美好滋味。
綿綿冰的溫度控制需要高準度的掌握，才能維持冰品的最佳狀態與風味，提供給顧客最優質的綿綿冰。
純天然用料、零添加動植物油脂的清新爽口綿綿冰，必訪台中海線綿綿冰品牌，2球50元、3球只要60元的親民價格就可以吃到真材實料的綿綿冰，快來「老爹綿綿冰」解暑解渴吧！
店家地址：台中市沙鹿區北勢東路667之1號
店家電話：0426311923
營業時間：11:00-21:00
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