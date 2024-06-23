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理髮也能來杯調酒！ 員林理髮複合式酒吧 廣大男仕的微醺天堂

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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位於彰化員林成功路上的【松井男仕理髮】為中台灣唯一男仕理髮複合式輕酒吧，品牌創立至今已走過個四個年頭，並從舊店搬到現址，不僅裝潢色彩煥然一新，更在原有的理髮廳中融入酒吧的色彩，來到這裡，除了白天能剪顆帥氣俐落的個性髮型外，入夜後還能來杯創意調酒或無酒精特調點亮夜生活，簡直是男性們的天堂！

店內的風格以打造專屬於男性的空間風格為導向，不論是復古的娛樂設備，還是彰顯男仕取向的個性化擺設品，都讓許多男性客人眼前為之一亮，不論是相識與否，都能擁有能相互共鳴的喜好與話題！

▲裝潢與座椅設計以經典的理髮廳風格讓人共鳴感十足！
▲裝潢與座椅設計以經典的理髮廳風格讓人共鳴感十足！

▲老闆在地經營多年的髮型設計手法，能輕鬆駕馭各類的髮型需求，也因此擁有許多忠實老顧客定期預約前來。
▲老闆在地經營多年的髮型設計手法，能輕鬆駕馭各類的髮型需求，也因此擁有許多忠實老顧客定期預約前來。

▲入夜後的暗色調風格將酒吧氛圍烘托到極致。
▲入夜後的暗色調風格將酒吧氛圍烘托到極致。

▲各種趣味告牌。
▲各種趣味告牌。

從過去主打理髮廳的品牌，在今年重新規劃改良，特別增加酒吧的元素，將原先大男孩風格昇華出真男人的氛圍感，除了裝潢的改良之外，店內提供的創意調酒或無酒精特調也都有著其獨特的風味！

店內的調酒師擁有多年的經驗，在創意調酒的鑽研道路上有著自身的獨到見解，不論是有無酒精飲品均以水果調性為主軸，搭配形形色色的酒體種類進行創意特調，若單就菜單上的品項沒有特別偏好的口味，也可與調酒師進行溝通今日期望的口味，無論是想要苦的、辣的，還是酸的或甜的等喻盡人生的風味，都能以專業的角度與自身經驗為客人量身打造專屬特調！

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。


│創意調酒

今日創意調酒以男性的率真魅力風格為出發點，採用依獨家比例製成的的芒果青，注入萊姆酒中作為特調的基底，在細膩的控制各食材比例與恰到好處的Shake過後，井然有序的倒入杯中。淺嘗一口，感受著濃郁的芒果香氣與微重的酒感交織在一起，以及不時飄來的柑橘調香氣，在口中迴韻不已，值得酒友們細細品味一番。

▲連冰塊也下足了工夫，特別切成方正的塊狀，是為了讓冰塊不易過於快速融水，能更深刻的享受調酒帶來的微醺氣息。
▲連冰塊也下足了工夫，特別切成方正的塊狀，是為了讓冰塊不易過於快速融水，能更深刻的享受調酒帶來的微醺氣息。

│無酒精特調

若今日有騎車或開車前來，不方便品嘗調酒，那這份水果風味飽滿的無酒精特調會是你最佳的選擇，同時也是調酒師的拿手好戲之一！今日份的特調因應近期芒果的盛產季，透過手工熬煮的芒果糖漿，結合鮮榨柳橙汁所製成，杯口處擺放的是芒果蜜餞，調酒師會特別再炙烤一番，讓淡淡的焦香味與果酸香氣融為一體，在初戀般的酸甜滋味，還能體驗到帶些沉穩氣息的衝突風格，口感與香氣層次令人驚艷。

全台都相當少見的男仕理髮複合式輕酒吧【松井男仕理髮】，可謂是中台灣獨一檔的存在，若近期有到員林一帶旅遊的計畫，不妨到店裡走上一遭，定能讓你大開眼界！


※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【松井男仕理髮】

營業地址：彰化縣員林市成功路72號

營業時間：理髮廳 11:00–19:00（採預約制）

酒吧 20:00–03:00

粉絲專頁：bit.ly/4dTl45o


延伸閱讀//員林時尚饗宴｜結合美髮、美甲、咖啡複合式共享空間！

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